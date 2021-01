Online Agenda: 40 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για το Σαββατοκύριακο 30-31/1

Θέατρο

«Το δικό μας σινεμά» – Θέατρο Άλσος

Το θεατρικό μιούζικαλ των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται, 30,31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου, για online streaming, μέσω viva.gr. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δέσποινα Βανδή, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο Κώστας Κόκλας, η Κατερίνα Λέχου, ο Μέμος Μπεγνής, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Σύλβια Δελικούρα, η Παρθένα Χοροζίδου, η Ευγενία Σαμαρά, η Μαριλού Κατσαφάδου, η Μαριαλένα Ροζάκη, ο Γιώργος Τσούρμας, ο Γιάννης Ρούσος, ο Δημήτρης Γαλάνης και σε ξεχωριστούς ρόλους η Πηνελόπη Πιτσούλη, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι έτοιμοι να δώσουν άλλη διάσταση στα βράδια σας. Η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του ’60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του ’70.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρες: 11:00 π.μ., 17:00 και 21:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Γυάλινος Κόσμος» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Γυάλινος κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς, μέσω διαδικτύου, 29-31 Ιανουαρίου. Η μητέρα, Αμάντα, γυρίζει αδιάκοπα στις αναμνήσεις της νιότης της, όταν ήταν μια «κοσμική δεσποινίς» και έχει δημιουργήσει μια σχέση εξάρτησης με τα παιδιά της, την ανάπηρη Λάουρα που ζει απομονωμένη, και τον Τομ, που τρυπώνει στους κινηματογράφους για να ζήσει τις περιπέτειες των άλλων. Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης. Παίζουν: Στέλλα Καζάζη, Ελένη Μαβίδου, Θανάσης Ρέστας, Κωνσταντίνος Λιάρος.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Διαθέσιμη από τις 21:00 έως τη 01:00 π.μ.

Εισιτήριο: 7€

Αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Μια Μέρα Χωρίς» – Θέατρο Τέχνης

Μια εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου – Βαμβακά. Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Διαθέσιμη τα Σάββατα 30 Ιανουαρίου, 6 και 13 Φεβρουαρίου, στις 18:00, μέσω viva.gr.

Σάββατο 30/1 | 18:00

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Σάββατο 30/1 | Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 12:00 μ.μ. (της επόμενης μέρας)

Κυριακή 31/1 | Διαθέσιμη από τις 18:00 έως τις 12:00 μ.μ. (της επόμενης μέρας)

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ένας Ελέφαντας στο Δωμάτιο» – enacttheatre

Η enacttheatre παρουσιάζει την κινηματογράφηση της devised παράστασης «Ένας Ελέφαντας στο Δωμάτιο», 29-2 Φεβρουαρίου, μέσω του viva.gr. Bασισμένο σε δύο ημερολόγια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Πέντε άνθρωποι καθηλωμένοι σε καρέκλες χωρίς σωματική επαφή έχουν μόνο τις λέξεις τους για να έρθουν κοντά. Σκηνοθεσία: enacttheatre. Παίζουν: Ανδρέας Δανιηλ, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Μακρής, Μαρίνα Μακρή, Λουκία Πιερίδου.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρα: 21;00

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Οι παραστάσεις του μονολόγου Αντώνη Τσιπιανίτη «Απολυμένη», με την μοναδική Κατερίνα Διδασκάλου, συνεχίζονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, προστίθενται οκτώ ακόμη online streaming παραστάσεις στις 23, 24, 30 και 31 Ιανουαρίου, τέσσερις από τις οποίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται… Όλες οι «πόρτες» κλείνουν.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρες: 18:00 – 22:00 (με ελληνικού υπότιτλους)

Ώρες: 20:00 – 00:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Η παράσταση « Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου, παρουσιάζεται σε online streaming 30,31 Ιανουαρίου 2021 και 6-7 Φεβρουαρίου 2021, 18:00, 20:00 και 22:00, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. 2040 μ.χ . Στο υποθηκευμένο κρατίδιο New Ελλάνα οι φυλακές έχουν γεμίσει. Η «ανελεύθερη» Ξένια μόνη στο σπίτι, εκτίει ποινή χρόνων για λιγοστά χρέη. H έξοδος στη βεράντα έχει απαγορευτεί, η ψυχοθεραπεία το ίδιο. Οι Φύλακες λέγονται «Φίλοι» και διδάσκουν χορογραφίες ποικίλης ύλης. Εγκλεισμός και μοναχική διασκέδαση, οι νέοι τρόποι της εξουσίας. Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου | Παίζουν: Ανδρέας Bιτωράτος, Μίνα Λαμπροπούλου, Αννα Μακρή, Πασχάλης Μερμηγκάκης, Γιώργος Νάσιος , Βίλη Σωτηροπούλου , Στέλλα Τροκάνα και Πέτρος Μελαχροινούδης.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρες: 18:00, 20:00 και 22:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κώστας Μαλιάτσης και τα Βύσματα – Λοσάντζελε Comedy Club

Το Λοσάντζελε Comedy Club, άνοιξε και σας περιμένει. Κώστας Μαλιάτσης, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Αλέξανδρος Μαλιάτσης, Σπήλιος Φλώρος και Θάνος Αυγερινός, θα μοιραστούν στις 30 Ιανουαρίου αλλά και στις 6 και 13 Φεβρουαρίου τη σκηνή του Λοσάντζελε, για να δώσουν άλλο χρώμα στα Σαββατιάτικα βράδια σας, από τη ζεστασιά του σπιτιού σας. Σάββατο 30/1 στις 21:00 θα εμφανιστούν live streaming ο Κώστας Μαλιάτσης και τα Βύσματα.



Σάββατο 30/1 | 21:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παράθυρα» – Playback Ψ

Η ομάδα θεάτρου Playback Ψ παρουσιάζει, μέσω της παλτφόρμας zoom, 10/1, 17/1, 24/1 και 31/1 στις 20:00, την online παράσταση «Παράθυρα». Τηλεσκηνοθεσία / Συντονισμός: Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Παίζουν: Λάμπρος Γιώτης, Μαργαρίτα Καστρινού, Βέρα Λάρδη, Μαρία Μαραγκοπούλου, Δημήτρης Μπέγιογλου, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. Το θέατρο Playback είναι μια παράσταση που δεν έχει έτοιμο κείμενο, αλλά τη χτίζουν μαζί ηθοποιοί και θεατές. Πρόκειται για ένα είδος θεάτρου που δίνει «φωνή» σε όλους, φωτίζοντας τη μοναδική ιστορία του καθενός.

Κυριακή 31/1 | 20:00

Εισιτήριο: 6€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ζωή Μετά» του Αρκά

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού και για όλα τα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου 2021. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Παντελής Καναράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τριπόδης και ο Δημήτρης Αγοράς που υπογράφει τόσο την θεατρική διασκευή όσο και την σκηνοθεσία, ως σύγχρονοι ήρωες του Αρκά θα ξεπηδήσουν και θα ζωντανέψουν μέσα από τις νέες σελίδες των κόμικς, για να φέρουν λυτρωτικά γέλιο στα χείλη όλων των θεατών που θα απολαύσουν την παράσταση.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9,90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1



Παρασκευή 29/1



«Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Η Κωμωδία των παρεξηγήσεων» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, βασισμένη σε μια φάρσα του Πλαύτου και σε σκηνοθεσία Blanche McIntyre. Δύο άγνωστα μεταξύ τους δίδυμα αδέρφια, που ονομάζονται αμφότεροι Αντίφιλος και δύο άγνωστοι μεταξύ τους δίδυμοι υπηρέτες, που ονομάζονται αμφότεροι Δρόμιος, βρίσκονται ταυτόχρονα όλοι μαζί σε μια πόλη με τη φήμη της μαγείας και το χάος ξεκινάει… Παίζουν: Simon Harrison, Matthew Needham, Brodie Ross, Jamie Wilkes κ.α.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Lessingtage 2021

Το θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021 ολοκληρώνεται ψηφιακά το Σαββατοκύριακο 30-31 Ιανουαρίου 2021. Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, 20:00-01:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), το Odéon-Théâtre de l’Europe παρουσιάζει την performance «The Sky is not a Backdrop» των Daria Deflorian και Antonio Tagliarini. Ενώ, την Κυριακή 31 Ιανοαυρίου, 20:00-01:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), το Katona József Theatre παρουσιάζει την παράσταση «Νόρα: Χριστούγεννα με τους Χέλμερ» των Ármin Szabó-Székely και Kriszta Székely, βασισμένη στο «Κουκλόσπιτο» του Ερρίκου Ίψεν.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Διαθέσιμες: 20:00 – 01:00 π.μ.

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Χωρίς Οικογένεια» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει το αγαπημένο μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για online streaming προβολές τις Κυριακές 31 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Ο Ρεμί, ένα αγόρι 8 χρονών μαθαίνει πως η καλοσυνάτη γυναίκα που τον μεγάλωνε με πολλή αγάπη τόσα χρόνια, δεν είναι η πραγματική του μητέρα. Δυστυχώς ο άντρας της, μετά από ένα ατύχημα που τον αφήνει ανίκανο να δουλέψει, πουλάει το παιδί, κρυφά από τη γυναίκα του, σε έναν άγνωστο πλανόδιο θιασάρχη. Στη νέα του ζωή ο μικρός Ρεμί θα βρεθεί στα ίχνη της πραγματικής του οικογένειας και θα οδηγηθεί σε νέες απρόσμενες περιπέτειες. Παίζουν: Δημοσθένης Φίλιππας, Κατερίνα Μηλιώτη, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Μάριος Κρητικόπουλος κ.α.

Κυριακή 31/1 | 11:00 π.μ. και 15:00

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας» στο viva.gr

Η θεατρική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας», σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά και κείμενο-στίχους Παύλου Μητσόπουλου, παρουσιάζεται, μέσω online streaming, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου. Σε μια αγέλη ελεφάντων όλοι είναι διαφορετικοί μα έχουν το ίδιο χρώμα, γκρι. Εκτός από έναν…τον Έλμερ! Ο Έλμερ είναι πολύχρωμος ένας πολύχρωμος ελέφαντας που με τα αστεία του και τα παιχνίδια του καταφέρνει και κάνει όλους τους φίλους του χαρούμενους. Παίζουν: Μιχάλης Μαντάς, Ανδριάνα Νίκλη, Άννα Παρασίδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή, Στέφανος Τσαβές. Τραγουδούν: Γιώργος Βραχνός, Μιχάλης Μαντάς, Βιβή Μιτσίτκα, Άννα Παρασίδου, Καλλιόπη Σαβρανίδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρες: 10:00 π.μ., 13:00, 16:00 και 19:00

Εισιτήριο: 6.90€ για θέαση τριών ωρών

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει το Σαββατικύριακό 30-31 Ιανουαρίου 2021 , με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή .

με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία . Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, 23, 24, 30 και 31 Ιανουαρίου 2021 , online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη , από τις 10:00 έως τις 20:00.

, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία , από τις 10:00 έως τις 20:00. Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1



Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Ο Ιπτάμενος Ολλανδός», σε μουσική διεύθυνση Valery Gergiev και σκηνοθεσία François Girard, με τον Evgeny Nikitin στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακολουθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Ριγκολέττο» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μοαυική διεύθυνση Michele Mariotti και σκηνοθεσία Michael Mayer, με τον Željko Lučić στον ομώνυμο ρόλο και τον Piotr Beczała στον ρόλο του αδίστακτου Δούκα.

Παρασκευή 29/1

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Μότσαρτ «Απαγωγή από το Σεράι», σε μουσική διεύθυνση Antonello Manacorda και σκηνοθεσία Hans Neuenfels. Παίζουν: Lisette Oropesa, Christian Nickel, Regula Mühlemann κ.α. Σειρά έχει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «Τόσκα», σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Margarethe Wallmann. Παίζουν: Evgenia Muraveva, Joseph Calleja, Bryn Terfel κ.α.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» – Teatro Filarmonico

Το Teatro Filarmonico (Arena di Verona) παρουσιάζει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), σε online streaming μέσω του Arena di Verona Web TV και του ψηφιακού καναλιού του οργανισμού στο youtube, την όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε σκηνοθεσία Pier Francesco Maestrini και μουσική διεύθυνση Francesco Ivan Ciampa. Παίζουν: Francisco Brito, Chiara Tirotta, Mario Cassi κ.α.

Κυριακή 31/1 | 16:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021, την όπερα «Cendrillon» του Ζυλ Μασνέ, βασισμένη στο ρομαντικό παραμύθι στης «Σταχτοπούτας».

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Χορός

«Η Ωραία Κοιμωμένη» – Christmas Theater OnLine



Η «Ωραία Κοιμωμένη» από τη Σκάλα του Μιλάνου έρχεται, 30-31 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater On Line. Εάν υπάρχει ένα μπαλέτο που ανήκει στη La Scala, είναι η παραγωγή της «Ωραίας Κοιμωμένης» του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, που δημιουργήθηκε για την Σκάλα το 1966. Το 2015 ο Αλεξέι Ρατμάνσκι την αναβίωσε, πάντα με βάση την εμβληματική χορογραφία του Νουρέγιεφ. Η «Ωραία Κοιμωμένη» γράφτηκε το 1890 από τον Πιοτρ Ίλιτς Τσαικόφσκι και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μπαλέτου.

Σάββατο 30/1 – Κυριακή 31/1

Ώρες: 16:00 και 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Giselle» – Σκάλα του Μιλάνου

Το Teatro alla Scala παρουσιάζει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω online streaming, την παράσταση μπαλέτου «Giselle», σε σκηνοθεσία Yvette Chauviré, χορογραφία Jean Coralli – Jules Perrot και μουσική διεύθυνση Koen Kessels. Ένα μπαλέτο σε δύο πράξεις των Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges και Théophile Gautier. Η παράσταση θα μεταδοθεί μέσω του www.teatroallascala.org και θα είναι διαθέσιμη έως την 1η Φβερουαρίου.

Σάββατο 30/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«La Fille mal gardée» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton. Εμπνευσμένη από την αγάπη για την εξοχή του Suffolk, το μπαλέτο, τοποθετείται σε μια φάρμα και εξιστορεί την αγάπη μεταξύ της Lise, κόρης του Widow Simone και του Colas, ενός νεαρού αγρότη. Μουσική διεύθυνση: Barry Wordsworth. Παίζουν: Natalia Osipova, Steven McRae κ.α.

Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 2.81€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Μάρθα Φριντζήλα και Κατερίνα Πολέμη – Θέατρο Πορεία

Η Μάρθα Φριντζήλα και η Κατερίνα Πολέμη έρχονται την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, στην ψηφιακή σκηνή του Θεάτρου Πορεία και μας παρουσιάζουν την μουσική παράσταση «Αφιερώσεις». Κάθε τραγούδι και από μια αφιέρωση σε μια μουσική βραδιά που θα αγκαλιάσει μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο: από την Ελλάδα στη Βραζιλία, την Κούβα, την Ιταλία μέχρι και την Ατλαντίδα.

Κυριακή 31/1 | 21:00

Εισιτήρια: 7€

Σημεία Προπώλησης: viva.gr και Θέατρο Πορεία.

Καμεράτα. Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η δεύτερη από τις τέσσερις live streaming συναυλίες της Καμεράτας-Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έρχεται το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30. Οι μουσικοί της Καμεράτας και ο Γιώργος Πέτρου έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν σε όργανα εποχής δύο γνωστές συμφωνίες της κλασικής εργογραφίας, «της Οξφόρδης» (αρ. 92) και την «Έκπληξη» (αρ. 94) του Joseph Haydn (Γιόζεφ Χάυντν).

Σάββατο 30/1 | 20:30

Διαθέσιμη έως την 1η Φεβρουαρίου

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Playmotion Livestream Series: ΜΕΛΙSSES

H νέα σειρά online συναυλιών της Amita Motion, «Playmotion Livestream Series», ξεκινάει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 19:00, με τις MEΛΙSSES. Μαζί τους, σε ανατρεπτικές διασκευές και μοναδικά ντουέτα, η Τάμτα, ο Toquel και ο Αναστάσιος Ράμμος. Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Amita Motion στο YouTube με παρουσιάστρια την Ιλένια Ουίλιαμς. Κατά τη διάρκεια του livestream, οι δέκα τυχεροί που θα αναδειχθούν μέσα από διαγωνισμό στο Facebook και στο Instagram της Amita Motion, θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, ζωντανά και online, με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Κυριακή 31/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σολίστ της Κ.Ο.Α: Δεύτερη Συμφωνία – Οι τελευταίες νότες μιας εποχής

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30 το διαδικτυακό κονσέρτο «Σολίστ της Κ.Ο.Α: Δεύτερη Συμφωνία – Οι τελευταίες νότες μιας εποχής». Η βραδιά ανοίγει με το «Κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε λα μείζονα» του Καρλ Ντίττερσντορφ, στη μεταγραφή του Καρλ Χέρμαν Πίλνεϋ από την αρπίστα της Κ.Ο.Α. Γωγώ Ξαγαρά. Ακολουθεί, το «Κοντσέρτο για τρομπόνι» του Λάουνυ Γκρένταλ, με τον Κορυφαίος Β’ στα Τρομπόνια, Ανδρέα- Ρολάνδο Θεοδώρου. Στο πόντιουμ, ο αρχιμουσικός Σπύρος Προσωπάρης.

Σάββατο 30/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Θοδωρής Βουτσικάκης – ΚΠΙΣΝ

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έρχεται με την «Όμορφη Ζωή» που του εμπιστεύτηκαν ο Νικόλα Πιοβάνι και η Λινα Νικολακοπούλου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα live streaming concert στον Φάρο, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, στις 21:00. Ο τραγουδιστής «βουτάει» στα νερά των μουσικών της Μεσογείου και μας συμπαρασύρει σε ένα ταξίδι με τραγούδια από ετερόκλητα είδη της παγκόσμιας μουσικής, καθώς και επιλογές από την προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή του.

Κυριακή 31/1 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Η 4η Συμφωνία του Μάλερ – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μεταδίδει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, ώρα 19:00, διαδικτυακή συναυλία με την αριστουργηματική «4η Συμφωνία» του Γκούσταβ Μάλερ, σε μεταγραφή του Klaus Simon. Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου. Η 4η Συμφωνία του Μάλερ θεωρείται ως η πλέον δημοφιλής συμφωνία του. Ο συνθέτης προσφέρει ένα σπάνιο μελωδικό πλούτο που τον αναδεικνύει μέσα από μία σπινθηροβόλα ενορχήστρωση, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις υπαρξιακές αναζητήσεις και την επίμονη αναζήτηση απαντήσεων για τη μετά θάνατον ζωή.

Κυριακή 31/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Jazz Chronicles: Κατερίνα Πολέμη – ΚΠΙΣΝ

Απολαύστε τη συναυλία της Κατερίνα Πολέμη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο snfcc.org, από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου από τις 11:00 π.μ.. Η Κατερίνα Πολέμη μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, flugelhorn-φλικόρνο) παρουσίασαν μια ξεχωριστή παράσταση, επιλέγοντας χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο, μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

29-31 Ιανουαρίου 2021 | Από τις 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι – Christmas Theater Online

Κάθε χρόνο στην Μόσχα παρουσιάζεται η Πρωτοχρονιάτικη συναυλία Grand Waltz. Διάσημα βαλς του Τσαϊκόφσκι αλλά και υπέροχα βαλς άλλων διάσημων συνθετών θα παρουσιαστούν από τη τη Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφκσι, σε 3 online προβολές, 29-31 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater On Line. Στο πόντιουμ ο Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ. Ένας ύμνος στα ωραιότερα βαλς όλων των εποχών: Στράους, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, Αράμ Χατσατουριάν, Λέοναρντ Μπερνστάιν, Γκεόργκι Σβιντίροφ, Μιχαήλ Γκλίνκα, Αλεξάντρ Γκλαζουνόφ, Γιαν Σιμπέλιους κ.α.

Παρασκευή 29/1 | 20:00

Εισιτήριο: 12€

Για αγορά εισιτηρίου και για να δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Νέος Ελβετικός Κινηματογράφος» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

H Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Swiss Films δίνουν μια ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τον ελβετικό κινηματογράφο μέσα από το αφιέρωμα «Νέος ελβετικός κινηματογράφος -Όταν η ζωή θρυμματίζει την πραγματικότητα». Από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, συστήνουν στο ελληνικό κοινό 10 ταινίες (τρία ντοκιμαντέρ και επτά ταινίες μυθοπλασίας) με την υπογραφή των Ούρσουλα Μέγερ, Λιονέλ Μπαγέ, Ζαν-Στεφάν Μπρον, Φρεντερίκ Μερμού και Αλέν Τανέρ.

Παρασκευή 29/1 | Διαθέσιμες έως 3/2

Εισιτήριο: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση των ταινιών εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Παρασκευή 29/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Αφηγήσεις στα FM – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τέσσερα λογοτεχνικά ταξίδια από τις συχνότητες της ραδιοφωνίας, έρχονται από την Κυριακή 17 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή, στις 18:00, στο dithepi.gr και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά «Κανάλι Ένα 90.4». Η Μαρία Τσιμά την Κυριακή 17/1, ο Τσιμάρας Τζανάτος στις 24/1, ο Τάκης Τζαμαργιάς στις 31/1 και ο Μανώλης Μαυροματάκης στις 7/2, συναντούν τους ακροατές παρέα με κείμενα που έγραψαν ή αγάπησαν.

Κυριακή 31/1 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε το δεύτερο podcast μα τον Τάκη Τζαμαργιά εδώ.

Θεατρικό Αναλόγιο – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, στο πλαίσιο των online δράσεων του, μέσω live streaming, δύο θεατρικά αναλόγια (σκηνοθετημένες αναγνώσεις). Την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, σειρά έχει το θεατρικό αναλόγιο «Ιστορίες της Καραντίνας». Πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα, που στην πλειοψηφία τους, γράφτηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας και κάποια από αυτά κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας, σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα και Μαριάνας Αλεξανδρή. Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, ο «Ο Στέλιος Μάινας συναντά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη» και θα διαβάσει δύο από τα αριστουργήματα του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων. Τα διηγήματα «Έρως Ήρως» και «Το Μοιρολόγι της Φώκιας».

Τετάρτη 27/1 και Παρασκευή 29/1 στις 21:00

Κυριακή 31/1 στις 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 3ο βίντεο με τον Γιάννη Βούλγαρη εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, ο Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος και παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος.



Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.