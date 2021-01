Online Agenda: 35 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για το Σαββατοκύριακο 23-24/1

Θέατρο

«Γυάλινος Κόσμος» – Εθνικό Θέατρο

O «Γυάλινος κόσμος» του Τένεσι Γουίλιαμς, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, θα παρουσιαστεί μέσω live streming από το Εθνικό Θέατρο – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στις 20:30. Ο Τομ Ουίνγκφιλντ, μέσα από τις αναμνήσεις του, παρουσιάζει στη σκηνή επεισόδια της οικογενειακής ζωής του στο μικρό διαμέρισμα του Σαίντ Λούις της Ύφεσης. Πρωταγωνιστούν: Όλια Λαζαρίδου, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα, Αναστάσης Ροϊλός.

Σάββατο 23/1 | 20:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Γυναίκες του Παπαδιαμάντη», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Η παράσταση «Γυναίκες του Παπαδιαμάντη» που παρουσιάστηκε για 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στο Θέατρο Χώρα, θα προβληθεί διαδικτυακά για 4 μοναδικές μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2021, μέσω του Viva.gr, στις 15:00 και 21:00 (ώρα Ελλάδας). Η Νένα Μεντή συναντά τον Πέτρο Ζούλια και μαζί με την Έρση Μαλικένζου, την Ευγενία Δημητροπούλου, τη Χριστιάννα Ματζουράνη, τη Μαριάννα Τουντασάκη και την Έφη Σακελλαρίου ζωντανεύουν με ανεπανάληπτο τρόπο τις ηρωίδες του Σκιαθίτη συγγραφέα.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Ώρες: 15:00 και 21:00

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Βερβερίτσα» του Νίκου Μουτσινά

Η People Entertainment Group διαθέτει την παράσταση «Βερβερίτσα», για online προβολές, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Μια φαρσοκωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά με συμπρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και τη Ματίνα Νικολάου. Ο Μενέλαος Φονιάς και η σύζυγος του αποφασίζουν να πάνε στα γενέθλια της αδελφής του Μενέλαου και χάνονται σε ένα δάσος. Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοκίνητό τους τη Βερβερίτσα στη μέση του πουθενά…

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήρια: 12.99€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Οι παραστάσεις του μονολόγου Αντώνη Τσιπιανίτη «Απολυμένη», με την μοναδική Κατερίνα Διδασκάλου, συνεχίζονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, προστίθενται οκτώ ακόμη online streaming παραστάσεις στις 23, 24, 30 και 31 Ιανουαρίου, τέσσερις από τις οποίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται… Όλες οι «πόρτες» κλείνουν.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Ώρες: 18:00 – 22:00 (με ελληνικού υπότιτλους)

Ώρες: 20:00 – 00:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Η παράσταση « Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου, παρουσιάζεται σε online streaming 22 , 23 και 24 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. 2040 μ.χ . Στο υποθηκευμένο κρατίδιο New Ελλάνα οι φυλακές έχουν γεμίσει. Η «ανελεύθερη» Ξένια μόνη στο σπίτι, εκτίει ποινή χρόνων για λιγοστά χρέη. H έξοδος στη βεράντα έχει απαγορευτεί, η ψυχοθεραπεία το ίδιο. Οι Φύλακες λέγονται «Φίλοι» και διδάσκουν χορογραφίες ποικίλης ύλης. Εγκλεισμός και μοναχική διασκέδαση, οι νέοι τρόποι της εξουσίας. Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου | Παίζουν: Ανδρέας Bιτωράτος, Μίνα Λαμπροπούλου, Αννα Μακρή, Πασχάλης Μερμηγκάκης, Γιώργος Νάσιος , Βίλη Σωτηροπούλου , Στέλλα Τροκάνα και Πέτρος Μελαχροινούδης.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1 | 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παράθυρα» – Playback Ψ

Η ομάδα θεάτρου Playback Ψ παρουσιάζει, μέσω της παλτφόρμας zoom, 10/1, 17/1, 24/1 και 31/1 στις 20:00, την online παράσταση «Παράθυρα». Τηλεσκηνοθεσία / Συντονισμός: Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Παίζουν: Λάμπρος Γιώτης, Μαργαρίτα Καστρινού, Βέρα Λάρδη, Μαρία Μαραγκοπούλου, Δημήτρης Μπέγιογλου, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. Το θέατρο Playback είναι μια παράσταση που δεν έχει έτοιμο κείμενο, αλλά τη χτίζουν μαζί ηθοποιοί και θεατές. Πρόκειται για ένα είδος θεάτρου που δίνει «φωνή» σε όλους, φωτίζοντας τη μοναδική ιστορία του καθενός.

Κυριακή 24/1 | 20:00

Εισιτήριο: 6€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ζωή Μετά» του Αρκά

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού και για όλα τα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου 2021. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Παντελής Καναράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τριπόδης και ο Δημήτρης Αγοράς που υπογράφει τόσο την θεατρική διασκευή όσο και την σκηνοθεσία, ως σύγχρονοι ήρωες του Αρκά θα ξεπηδήσουν και θα ζωντανέψουν μέσα από τις νέες σελίδες των κόμικς, για να φέρουν λυτρωτικά γέλιο στα χείλη όλων των θεατών που θα απολαύσουν την παράσταση.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9,90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

«Ερρίκος Η’ » – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Ερρίκος Η΄» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Mark Rosenblatt. Ένα πολιτικό θρίλερ βασισμένο στη διαμάχη για την εξουσία ανάμεσα στην αυλή των Τυδώρ και τον φιλόδοξο καρδινάλιο Τόμας Γούλσεϊ. Παίζουν: Dominic Rowan, John Cummins, Miranda Raison, Ian McNeice κ.α.

Σαββατό 23/1 – Κυριακή 24/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Treasure Island» – Exeter Northcott Theatre

To Exeter Northcott Theatre διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση στο youtube, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, την παράσταση «Treasure Island» από τον θίασο Le Navet Bete. Μια ξεκαρδιστική εκδοχή του κλασικού ομότιτλου μυθιστορήματος του Robert Louis Stevenson. Παραμονή Χριστουγέννων στο πανδοχείο «Ο Ναύαρχος Μπένμποου» και ο Τζιμ Χώκινς σερβίρει μπίρα τον ένα και μοναδικό πελάτη. Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει διάπλατα και μέσα μπαίνει ο περιβόητος πειρατής Μπίλλυ Μπόουνς, ο οποίος πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του Τζιμ για πάντα… Σκηνοθεσία: John Nicholson.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Γλώσσα: Αγγλικά | Χωρίς Υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει από τις 20 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Ώρες: 11:00 π.μ. και 18:00

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, 23, 24, 30 και 31 Ιανουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Mια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, βασισμένη στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 21:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Α πό τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices.

μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «Τόσκα», σε μουσική διεύθυνση Giuseppe Sinopoli και σκηνοθεσία Franco Zeffirelli. Στον ρόλο της Τόσκα η Hildegard Behrens και του Μάριο Καβαραντόσσι ο εμβληματικός Plácido Domingo. Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 σειρά έχει η όπερα του Ζυλ Μασνέ «Μανόν», σε μουσική διεύθυνση Maurizio Benini. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο η σοπράνο Lisette Oropesa.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Alban Berg «Lulu», σε μουσική διεύθυνση Ingo Metzmacher και σκηνοθεσία Willy Decker, με την ορχηστρική ολοκλήρωση της Γ΄πράξης από τον Friedrich Cerha. Σειρά έχει την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Ο Χρυσός του Ρήνου», από την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νιμπελούνγκεν», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer, με τους Tomasz Konieczny, Norbert Ernst, Jochen Schmeckenbecher κ.α.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Έτσι Κάνουν Όλες» – Σκάλα του Μιλάνου

Η Σκάλα του Μιλάνου παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω live streaming, την όπερα του Μότσαρτ «Έτσι Κάνουν Όλες», σε μουσική διεύθυνση Giovanni Antonini και σκηνοθεσία Michael Hampe. Παίζουν: Eleonora Buratto, Emily D’Angelo, Bogdan Volkov κ.α. Μια αιχμηρή και σατιρική εξιστόρηση των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σάββατο 23/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Για παρακολούθηση της παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Σαμψών και Δαλιδά» – San Francisco Opera

Η Όπερα του Σαν Φρανσίσκο παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω live streaming, στην όπερα του Καμίγ Σαιν-Σανς «Σαμψών και Δαλιδά», σε μουσική διεύθυνση Patrick Summers και τηλεσκηνοθεσία Frank Zamacona. Στον ρόλο της Δαλιδά η βραβευμένη με Γκράμι μέτζο-σοπράνο Olga Borodina και του Σαμψών ο δραματικός οξύφωνος Clifton Forbis. Η ομορφιά της κατέκτησε τη δύναμή του. Όταν, όμως, ένας ήρωας, τυφλός και ηττημένος, καλείται από μια ανώτερη δύναμη να σώσει τον λαό του από την καταπίεση, ανακαλύπτει ότι η πίστη του είναι η μεγαλύτερη δύναμη όλων.

Σάββατο 23/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Μίλτος Πασχαλίδης – Σταυρός του Νότου

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συγκεντρώνει τα καλύτερα τραγούδια του αλλά κυρίως την διάθεσή του για επικοινωνία μέσω της μουσικής του, που τόσο έχει δυσκολέψει τους τελευταίους μήνες και μας υποδέχεται, στο δεύτερο σπίτι του πια, την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για ένα μοναδικό live streaming, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00. Συμμετέχουν: Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά), Πάρις Περισυνάκης (λύρα, μαντολίνο, μπουζούκι), Νίκη Γρανά (πιάνο, τραγούδι), Δημήτρης Μουτάφης (μπάσο), Ηλίας Δουμάνης (τύμπανα).

Κυριακή 24/1 | 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

Σολίστ της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών: Από ασυνήθιστα σε ανεκτίμητα έργα

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, το online κονσέρτο «Από ασυνήθιστα έως Ανεκτίμητα έργα». Δύο διακεκριμένοι μουσικοί της Κ.Ο.Α. αναλαμβάνουν ρόλο σολίστα. Η βραδιά ανοίγει με το «Κοντσερτίνο για φλάουτο» της Σεσίλ Σαμινάντ. Ακολουθεί το οπερατικής λογικής, «Τρίτο Κοντσέρτο για βιολί» του Μότσαρτ. Και τέλος η «Σουίτα για τον Άμλετ» του Σοστακόβιτς. Σολίστ: Μιχάλης Ραμός, φλάουτο | Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί. Μουσική διεύθυνση: Ρωμανός Παπάζογλου.

Σάββατο 23/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Lighthouse Sessions – Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Μία νέα ενότητα μουσικών εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το 2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Κάθε μήνα, στον Φάρο, ο συνθέτης και ντράμερ Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, έχοντας ως αφετηρία την τζαζ και τελικό προορισμό μια απελευθερωμένη από κανόνες συνομιλία, συμπράττει με εκλεκτούς καλεσμένους της εγχώριας μουσικής σκηνής. Πρεμιέρα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 20:30 μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Καλεσμένος ο τρομπετίστας της τζαζ Ανδρέας Πολυζωγόπουλος.

Κυριακή 24/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

ATH Kids – Ίδρυμα Ωνάση

Tο Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στο Gagarin 205, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, τους ATH Kids για να ραπάρουν τo ολόδικό τους ραπ, τον ήχο και την εικόνα της νέας Αθήνας, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, με special guest τη Μαρίνα Σάττι. Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances με συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGES A/LIVE.



Κυριακή 24/1 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Μάνος Κιτσικόπουλος: Blues in the Night

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, online συναυλία με τον βραβευμένο πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο. Ένα μουσικό αφιέρωμα, με έργα που αναδεικνύουν την πολυμορφία και το εύρος των μουσικών χαρακτηριστικών της Αμερικανικής μουσικής για πιάνο με επιδράσεις από τον φολκλορισμό, τα gospels, τα blues, την Jazz και τον αυτοσχεδιασμό.

Σάββατο 23/1 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Η νύχτα με τα αστέρια: Γιορτινό γκαλά της Σκάλας του Μιλάνου – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της όπερας, του μπαλέτου και της μουσικής υποδέχονται το 2021 στην Σκάλα του Μιλάνου, με το «Gala Teatro Alla Scala», το Γιορτινό Γκαλά της La Scala, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά, 22-24 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Στο γκαλά θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από δημοφιλείς όπερες, από την παράσταση μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφίες πάνω σε μουσική του Τζουζέπε Βέρντι και του Ερίκ Σατί. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Ώρες: 16:00 και 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διονύσης Σαββόπουλος – ΚΠΙΣΝ

Η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 11.00 έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 23.00, στη σελίδα snfcc.org/SavvopoulosOnDemand. Πρόκειται για μια από τις λίγες φορές που το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον κορυφαίο δημιουργό μόνο του επί σκηνής, με τη συνοδεία της κιθάρας του. Ο Σαββόπουλος ερμήνευσε τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα όπως πριν 50 χρόνια, πιο επίκαιρα από ποτέ.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμο έως 24/1 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Online προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια

Οι αγαπημένες κυριακάτικες προβολές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για όλη την οικογένεια, μεταφέρονται, από 19 Δεκεμβρίου, από το Ολύμπιον στο online.filmfestival.gr όπου παιδιά και γονείς μπορούν να απολαύσουν παρέα, από την ασφάλεια του σπιτιού τους, συγκινητικές, αστείες, συναρπαστικές ιστορίες που θα ενθουσιάσουν. Οι online προβολές ξεκινούν στις 10 το πρωί του Σαββάτου, και ολοκληρώνονται στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου: 3€. Σειρά έχει το Σαββατοκύριακο 23-24 Ιανουαρίου 2021 η ταινία «Τα παιδιά της χώρας του χιονιού», σε σκηνοθεσία: Zara Balfour, Marcus Stephenson.

Σάββατο 23/1 από τις 10:00 π.μ.

έως Κυριακή 24/1, 22:00

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Ανάμεσα σε δυο πατρίδες»: Online προβολές του ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου» Δροσιάς οργανώνουν προβολές στο σπίτι ξεκινώντας με την ταινία του Χρήστου Καρακάση «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες». Η ταινία θα είναι διαθέσιμη εδώ, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 23.00. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη ζωή του Ηλία Μισύρη, ο οποίος βρέθηκε μετανάστης στη Φινλανδία για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια του την πατρίδα.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«ἱστορίης ἀπόδεξις»: Η διαδικτυακή έκθεση για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργάνωσε την αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης ἀπόδεξις», εμπνευσμένη από τις πηγές, τους ιστορικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επίδρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.culture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φωτογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση (ελλ/αγγλ), πηγές, συνδέσεις κ.α.).

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Αφηγήσεις στα FM – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τέσσερα λογοτεχνικά ταξίδια από τις συχνότητες της ραδιοφωνίας, έρχονται από την Κυριακή 17 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή, στις 18:00, στο dithepi.gr και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά «Κανάλι Ένα 90.4». Η Μαρία Τσιμά την Κυριακή 17/1, ο Τσιμάρας Τζανάτος στις 24/1, ο Τάκης Τζαμαργιάς στις 31/1 και ο Μανώλης Μαυροματάκης στις 7/2, συναντούν τους ακροατές παρέα με κείμενα που έγραψαν ή αγάπησαν.

Κυριακή 24/1 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε το δεύτερο podcast μα τον Τσιμάρα Τζανάτο εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός Ηρώ-Ελένη Μπέζου.



Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.