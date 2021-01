Ανάμεσα σε δυο πατρίδες: Online προβολές για το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου» Δροσιάς οργανώνουν προβολές στο σπίτι ξεκινώντας με την ταινία του Χρήστου Καρακάση «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες», με την υποστήριξη της Κινηματογραφικής Εταιρείας ΚΟΥΙΝΤΑ. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για τις επόμενες πέντε ημέρες, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 23.00.

*Παρακολουθήστε την ταινία εδώ.

Online προβολές από την Ομάδα Πολιτισμού Δροσιάς

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί και ασφαλείς στο «Ραντεβού της Δευτέρας», η Ομάδα Πολιτισμού Δροσιάς σε συνεργασία με αγαπημένους σκηνοθέτες θα σας συντροφεύσει με επιλεγμένες ταινίες που μπορείτε να απολαύσετε από την άνεση του σπιτιού σας, με ευχές για μια πιο αισιόδοξη και δημιουργική νέα χρονιά.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας Μαντάς

Επιμέλεια και ανάλυση ταινιών: Καίτη Λεκάκου

Τεχνικός Υπεύθυνος : Νίκος Ψαλτάκης

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες» αναφέρεται στη ζωή του Ηλία Μισύρη, ο οποίος βρέθηκε μετανάστης στη Φινλανδία για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια του την πατρίδα.

Ο Σκηνοθέτης γράφει:

«Ο Ηλίας Μισύρης μετέτρεψε το ταξίδι στη Φινλανδία σε μια οικεία και προσωπική συνθήκη. Κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής διαδικασίας μπήκαμε όλοι οι συντελεστές σε ένα εσωτερικό ταξίδι. Το εξαίρετο κείμενο της Βασιλικής Κάππα γεννήθηκε μέσα από μια σύνθεση λυρικότητας και φιλοσοφικής θεώρησης. Όλοι ακολουθήσαμε αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και πετύχαμε αυτό που κάνει το έργο ξεχωριστό».

Συντελεστές: Σενάριο-Σκηνοθεσία: Χρήστος Ν. Καρακάσης | Φωτογραφία: Ηλίας Μισύρης, Χρήστος Καρακάσης, Arttu Kotisara-Eero murtomaki, Ari Valkola-Juhani koivusaari | Κείμενα–Αφήγηση: Βασιλική Κάππα | Μουσική: Moles Band, Souvlaki orchestra | Παραγωγή: Κινηματογραφική Εταιρεία ΚΟΥΙΝΤΑ/2011/65’

Λίγα λόγια για τον Χρήστο Ν. Καρακάση

Ο Χρήστος Ν. Καρακάσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μουσική, Πληροφορική και Σκηνοθεσία Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στην ανάπτυξη και την μεθοδολογία της εκπαίδευσης (Post graduate diploma in training and development) και μεταπτυχιακό τίτλο στην σκηνοθεσία κινηματογράφου και θεάτρου Post graduate diploma in film and theatre direction.

Έχει επιμεληθεί οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά, οργανωτικά και σε τεχνικό επίπεδο πολλές εκδηλώσεις παρουσιάσεις, διαφημίσεις, Video art, Φεστιβάλ. Ως Σκηνοθέτης-Συγγραφέας-Παραγωγός έχει παρουσία από το 1992. Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει διεθνείς βραβεύσεις και έχουν προβληθεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ιδρυτής των εκδόσεων κουίντα και της κινηματογραφικής εταιρείας ΚΟΥΙΝΤΑ Production.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το ταξίδι της φάλαινας: Η ταινία έναρξης του 61ου ΦΚΘ σε πανελλαδική online πρεμιέρα

Καθηγητής Κινηματογράφου σε πολλές σχολές και ιδρύματα. Eίναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF και καλλιτεχνικός διευθυντής στο διεθνές οικολογικό και επιστημονικό πανόραμα της ΚΟΥΙΝΤΑ. Έχει γράψει την «εισαγωγή στον κινηματογράφο» βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε επίδοξους σκηνοθέτες, αλλά και σε όλους εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν με άμεσο και περιεκτικό τρόπο την τέχνη αλλά και την τεχνική του κινηματογράφου. Αρθρογραφεί στο filmmaker και στο koyinta art emagazine.

Λίγα λόγια για τη Βασιλική Κάππα

Η Βασιλική Κάππα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, με ειδίκευση στη γλωσσολογία, και ακόμα θέατρο, σκηνοθεσία κινηματογράφου και κλασική μουσική. Mελέτησε τη βιωματική φόρτιση της γλώσσας στην τελετουργία και προχώρησε σε διδακτορική διατριβή με θέμα τη σημειολογία του μυθιστορήματος.

Είναι επιτυχημένη συγγραφέας, καταχωρημένη από τη λογοτεχνική κριτική στις πιο ανατρεπτικές πένες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Το πρώτο της βιβλίο «Η δίαιτα της ύαινα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη ήταν στις επίσημες υποψηφιότητες για κρατικό βραβείο μυθιστορήματος κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: Online αφιέρωμα με θέμα «Σινεμά και Φωτογραφία»

Ταυτόχρονα έχει εργαστεί συστηματικά ως εικαστικός πειραματιζόμενη με μεγάλη γκάμα εργαλείων, που εκτείνονται από τη ζωγραφική ως τη σκηνοθεσία και το video art. Το εικαστικό της άνοιγμα της έδωσε την ευκαιρία για άμεση επαφή με το κοινό και για συνεχή πειραματισμό με την έννοια της καλλιτεχνικής ταυτότητας και τις εφαρμογές της στην επικοινωνία.