Τιμοτέ Σαλαμέ: Γιατί το 2021 θα είναι η χρονιά του

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, ο Τιμοτέ Σαλαμέ γιορτάζει τα 25α γενέθλιά του κι εμείς ρίχνουμε μία ματιά σε όλα τα πρότζεκτ του που πρόκειται να κάνουν το 2021 την καλύτερη χρονιά του ηθοποιού μέχρι τώρα.

Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει μεταμορφωθεί από «ανερχόμενο αστέρι» σε έναν από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του.

Όλα άρχισαν πριν τρία χρόνια, όταν ο Σαλαμέ ξεχώρισε στις μεγάλες επιτυχίες «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (Call Me By Your Name) και «Lady Bird». Οι δύο ταινίες κέρδισαν μια σειρά από υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ το 2017 και όλα έδειχναν ότι ο Σαλαμέ -παρά το νεαρό της ηλικίας του- ήρθε για να μείνει.

Πράγματι, ο Γαλλοαμερικανός ηθοποιός συνέχισε τις επιτυχίες με το «Beautiful Boy» το 2018 , αλλά και το «The King» και τις «Μικρές Κυρίες» το 2019. Μπορεί το «The King» του Netflix να μην ανταποκρίθηκε εντελώς στις υψηλές προσδοκίες μας, ήταν όμως μία τεράστια παραγωγή και κριτικές ήταν διθυραμβικές για την ερμηνεία του Σαλαμέ. Όσο για τις «Μικρές Κυρίες» τα λόγια είναι λίγα, άφου δικαίως σάρωσαν τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Οι επιτυχίες για τον Σαλαμέ, όμως φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, αφού θα πρωταγωνιστεί δύο από τις πιο σημαντικές ταινίες του έτους. Μιλάμε φυσικά για το «Dune» του Denis Villeneuve και το «French Dispatch» του Wes Anderson. Όπως είναι γνωστό ο κορονοϊός έπληξε μεταξύ άλλων και τον κινηματογράφο, έτσι οι πρεμιέρες των δύο αυτών ταινιών αναβλήθηκαν για τον επόμενο χρόνο.

Έτσι, το 2021 θα βρει τον Τιμοτέ Σαλαμέ σε δύο ήδη πολυαναμενόμενες ταινίες, αλλά και σε μία ακόμη πολύκροτη παραγωγή που μάλλον θα δούμε στο τέλος του χρόνου, το «Don’t Look Up».

The French Dispatch

Αν είμαστε τυχεροί και η ταινία δεν αναβληθεί ξανά, τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δούμε τον Τιμοτέ Σαλαμέ να πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία του Γουές Άντερσον «The French Dispatch» (ο ολοκληρωμένος τίτλος είναι «The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun»). Στην ταινία, που επικεντρώνεται στο γαλλικό γραφείο μίας φανταστικής εφημερίδας που έχει βασιστεί ελαφρώς στην New Yorker, ο Σαλαμέ θα υποδυθεί τον Ζεφιρέλι, έναν επαναστάτη φοιτητή (με… ενδιαφέρον κούρεμα και μουστάκι). Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε περισσότερα για τον χαρακτήρα του, πέρα από το ότι συνάπτει σχέση με την Τζουλιέτ (Lyna Khoudri).

Λέγεται ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών τον Σεπτέμβρη, ενώ έχει ήδη λάβει την ετικέτα «Cannes 2020».

Dune

Ακόμα και όσοι δεν είναι εξοικιωμένοι με το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του συγγραφέα Frank Herbert, στο οποίο βασίζεται η ταινία, έχουν σίγουρα ακούσει για το «Dune». Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες μεταφοράς του στην μεγάλη οθόνη (μεταξύ των οποίων και μία ταινία του David Lynch), αυτή φαίνεται πως θα είναι η καλύτερη έως τώρα.

Στην ταινία αυτή θα πρωταγωνιστεί ο Σαλαμέ στον ρόλο του Πολ Ατρίδη, γιο ευγενών, που ταξιδεύει με την οικογένειά του σε έναν επικίνδυνο πλανήτη με το όνομα Αρράκης. Στον ρόλο της Τσάνι, της κοπέλας που ο Πολ ερωτεύεται, θα δούμε τη Zendaya, ενώ το υπόλοιπο καστ είναι εξίσου υποσχόμενο, αφού απαρτίζεται από τον Όσκαρ Άιζακ, την Ρεμπέκα Φέργκιουσον και τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Η ταινία έχει ήδη αναβληθεί μία φορά, σύμφωνα όμως με τα τωρινά δεδομένα, θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2021.

Don’t Look Up

Και αν οι παραπάνω ταινίες φαίνεται να έχουν all-star καστ, τότε περιμένετε να ακούσετε για το «Don’t Look Up», την νέα κωμωδία του Adam McKay. Εκτός από τον Τιμοτέ Σαλαμέ, σε αυτή την ταινία θα δούμε τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, την Τζένιφερ Λόρενς, την Μέριλ Στριπ, την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Τζόνα Χιλ, την Αριάνα Γκράντε και τον Μάθιου Πέρι.

Μέχρι τώρα δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά για την ταινία. Γνωρίζουμε, όμως, ότι πρόκειται για μία μεγάλη παραγωγή του Netflix (με budget που αγγίζει τα 75 εκατομμύρια δολάρια), με σκηνοθέτη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Saturday Night Live. Η υπόθεση αφορά δύο αστρονόμους χαμηλού επιπέδου που ανακαλύπτουν ότι ένας γιγαντιαίος αστεροειδής κατευθύνεται προς τη γη και θα τον καταστρέψει σε 6 μήνες και ξεκινούν μια περιοδεία σε όλη τη χώρα, για να προειδοποιήσουν τον κόσμο για τον… αναπόφευκτο θάνατό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 στο Netflix.

Και η λίστα συνεχίζεται…

Πάντως, ο 25χρονος ηθοποιός δεν σταματά εδώ, αφού έχει ήδη συμφωνήσει να υποδυθεί τον Μπόμπ Ντύλαν στην νέα βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, με τίτλο «Going Electric». Λόγω του κορονοϊού, προς το παρόν τα γυρίσματα έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον, οπότε δεν γνωρίζουμε πότε θα τον δούμε στις οθόνες μας ως έναν νέο Ντύλαν στην αρχή της καριέρας του. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ενδιαφέρον.

Παράλληλα, λέγεται ότι η ταινία που εκτόξευσε την καριέρα του, το «Call Me By Your Name», θα επιστρέψει με ένα sequel, στο οποίο θα πρωταγωνιστούν ξανά οι Timothée Chalamet και Armie Hammer. Δεν είναι γνωστό πότε θα υλοποιηθεί η ιδεά αυτή ή πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες, ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino είναι επίσης σύμφωνος. Η συνέχεια της ταινίας, όμως, βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια προετοιμασίας της.