Υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα γνωρίζαμε ποια ταινία θα διαδεχόταν τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν Χο ως ο νέος νικητής Χρυσού Φοίνικα. Το Φεστιβάλ των Καννών είχε προγραμματιστεί για τις 12-23 Μαϊού, όπως ξέρουμε όμως ο κορονοϊός ανάγκασε τους διοργανωτές να το ακυρώσουν. Μάλιστα, ο διευθυντής Pierre Lescure και ο γενικός αντιπρόσωπος Thierry Frémaux ανακοίνωσαν πως το διάσημο φεστιβάλ κινηματογράφου δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε ψηφιακά -αν και θα συμμετέχει στο online φεστιβάλ «We Are One«.

Παρ’ όλο που το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν και πάλι να ανακοινώσουν τις 56 ταινίες που συμπεριλήφθηκαν στις Επίσημες Επιλογές τους για το 2020. Αυτές οι ταινίες θα μπορέσουν να ταξιδέψουν σε άλλα φεστιβάλ με αυτή την «ετικέτα», την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και όταν βγουν στους κινηματογράφους. Πρόκειται φυσικά για μία μεγάλη τιμή, παρ’ όλο που οι ταινίες αυτές δεν θα διαγωνιστούν για κάποιο από τα βραβεία του Φεστιβάλ, όπως συνηθίζεται.

Πάνω από 50 ταινίες συμπεριλαμβάνονται στις φετινές επιλογές του Φεστιβάλ Καννών, από το πολυαναμενόμενο “The French Dispatch” του Γουές Άντερσον και το «Soul» της Pixar μέχρι και τα “Mangrove” και «Lover’s Rock» του Steve McQueen. Στη λίστα αυτή βλέπουμε και «συνηθισμένους υπόπτους» των Καννών, όπως τον Francois Ozon με το “Summer 85,” την Naomi Kawase με το “True Mothers” και η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης Maïwenn με το “DNA.”

Η λίστα με τις Επίσημες Επιλογές των Καννών

Οι «πιστοί»

The French Dispatch του Γουες Αντερσον (Αμερική)

Summer Of 85 (Ete 85) του Φρανσουά Οζόν (Γαλλία)

True Mothers (Asa ga Kuru) της Ναόμι Καουάσε (Ιαπωνία)

Lovers Rock του Στιβ ΜακΚουίν (Μ. Βρετανία)

Mangrove του Στιβ ΜακΚουίν (Μ. Βρετανία)

Another Round (Druk) του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία)

DNA (ADN) της Μαϊγουέν (Γαλλία/Αλγερία)

Last Words του Τζόναθαν Νόσιτερ (Αμερική)

Heaven: To the Land of Happiness του Ιμ Σανγκ-σου (Νότια Κορέα)

Forgotten We’ll Be (Εl Olvido que Seremos) του Φερνάντο Τρουέμπα (Ισπανία)

Peninsula του Σανγκ-χο Γιέον (Νότια Κορέα)

In the Dusk (Au Crepuscule) του Σαρούνας Μπάρτας (Λιθουανία)

Home Front (Des Hommes) του Λικάς Μπελβό (Βέλγιο)

The Real Thing του Κότζι Φουκάντα (Ιαπωνία)

Οι νέοι

Passion Simple της Ντανιέλ Αρμπίντ (Λίβανος)

A Good Man της Μαρί Καστίγ Μανσιόν-Σαρ (Γαλλία)

Les Choses Qu’on Dit, Les Choses Qu’on Fait του Εμανουέλ Μουρέ (Γαλλία)

Souad της Αϊτέν Αμίν (Αίγυπτος)

Limbo του Μπεν Σάροκ (Μ. Βρετανία)

Red Soil (Rouge) του Φαρίντ Μπεντούμι (Γαλλία)

Teddy των Λούντοβικ και Ζοράν Μπουκέρμα (Γαλλία)

Sweat του Μάγκνους Φον Χορν (Σουηδία)

February (Fevrier) του Κάμεν Κάλεβ (Βουλγαρία)

Ammonite του Φράνσις Λι (Μ. Βρετανία)

Un Medecin de Nuit του Ελί Γουαζμάν (Γαλλία)

Enfant Terrible του Οσκαρ Ρέλερ (Γερμανία)

Nadia, Butterfly του Πασκάλ Πλαντ (Καναδάς)

Here We Are του Νιρ Μπέργκμαν (Ισραήλ)

Μία ταινία-ανθολογία

Septet: The Story of Hong Kong των Αν Χούι, Τζόνι Το, Τσούι Χαρκ, Σάμο Χουνγκ, Γιουέν Γου-Πινγκ και Πάτρικ Ταμ (Χονγκ Κονγκ)

Οι πρώτες ταινίες

Falling του Βίγκο Μόρτενσεν (Αμερική)

Pleasure της Νίντζα Τίμπεργκ (Σουηδία)

Shalom της Σαρλέν Φαβιέ (Γαλλία)

Memory House (Casa de Antiguidades) του Ζοάο Πάουλο Μιράντα Μαρία (Βραζιλία)

Broken Keys (Fausse note) του Τζίμι Κεϊρούζ (Λίβανος)

Ibrahim του Σαμίρ Γκουεσμί (Γαλλία)

Beginning (Au Commencement) της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γεωγρία)

Gagarine των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουίλ (Γαλλία)

16 Printemps της Σουζάν Λεντόν (Γαλλία)

Vaurien του Πίτερ Ντουρουντζίς (Γαλλία)

Garcon Chiffon του Νικολά Μορί (Γαλλία)

Should the Wind Fall (Si le Vent Tombe) της Νόρα Μαρτιροζιάν (Αρμενία)

John and the Hole του Πασκουάλ Σίστο (Αμερική)

Striding Into the Wind (Courir au gre du Vent) του Γουέι Σουτζούν (Κίνα)

The Death of Cinema and My Father Too του Ντάνι Ρόζενμπεργκ

Ντοκιμαντέρ

The Billion Road (En Route Pour le Milliard) του Ντιέουντο Χαμαντί (Δημοκρατία του Κονγκό)

Truffle Hunters των Γκρέγκορι Κέρσο και Μάικλ Ντουεκ (Αμερική)

9 Jours a Raqqa του Ξαβιέ ντε Λοζάν (Γαλλία)

Κωμωδίες

Antoinette Dans les Cevennes της Καρολίν Βινιάλ (Γαλλία)

Les Deux Alfred του Μπρινό Πονταλιντές (Γαλλία)

The Big Hit (Un Triomphe) του Εμανιέλ Κουρκόλ (Γαλλία)

L’ Origine du Monde του Λοράν Λαφίτ (Γαλλία)

Le Discours του Λοράν Τιράρ (Γαλλία)

Κινούμενα σχέδια

Aya and the Witch (Aya to Majo) του Γκόρο Μιγιαζάκι (Ιαπωνία)

Flee του Γιόνας Πόχερ Ράσμουσεν (Δανία)

Josep του Ορέλ (Γαλλία)

Soul του Πιτ Ντόκτερ (Αμερική)