«Call me by your name»: Ο ηθοποιός Armie Hammer μιλά για το πολυαναμενόμενο sequel

Και όσοι οι φανς της ταινίας «Call Me By Your Name» περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το sequel της ταινίας, που θα είναι πάλι σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino, ανακοινώθηκε ότι οι πρωταγωνιστές της, Timothée Chalamet και Armie Hammer, θα επιστρέψουν ως Elio και Oliver νωρίτερα αυτό το έτος.

Ο ίδιος ο Armie Hammer, σε συνέντευξη του στο περιοδικό GQ, αποκαλύπτει κάποιες νέες πληροφορίες σχετικά με την νέα ταινία που θα αποτελεί την συνέχεια της πρώτης ταινίας. «Δεν έχω διαβάσει καν το βιβλίο», λέει, αναφερόμενος στο «Find Me» του André Aciman, του συγγραφέα του δεύτερου βιβλίου. «Ξέρω πως αν καταλήξουμε να το κάνουμε τελικά, είναι πιο σημαντικό για εμένα να επικεντρωθώ στο όραμα του Luca παρά στο «Find Me». Το βιβλίο έτσι κι αλλιώς θα λέιτουργήσει συμπήρωματικά».

Δυστυχώς, αυτό το «όραμα του Luca» δεν φαίνεται να είναι κάτι ολοκληρωμένο για την ώρα. «Τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. O Luca, αν και γνωρίζει πώς θέλει να συνεχιστεί η ταινία, δεν έχει ακόμα κάποιο έτοιμο σενάριο. Δεν ξέρω κάτα πόσο θα είναι ίδιο ή και όχι με το βιβλίο» συνεχίζει ο Armie Hammer.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino, σε συνέντευξή του την περασμένη χρονιά, μιλώντας για την ταινία, δήλωσε: «Ήμουν από την αρχή σίγουρος για την επιλογή του Hammer και του Chalamat για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας. Η ταινία άλλαξε πολλές φορές μέχρι να γίνω εγώ αυτός που θα αναλάμβανε το πηδάλιο της σκηνοθεσίας. Όταν έγινε κι αυτό τότε είχα όλα όσα ήθελα».

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τo δεύτερο μέρος του «Call me by your name», παραμένουν ακόμη άγνωστες, καθώς η συνέχεια της ταινίας βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια προετοιμασίας της. Παρά το γεγονός αυτό, οι δρόμοι των δύο πρωταγωνιστών Armie Hammer και Timothée Chalamet ενώνονται για ακόμη μία φορά με αυτόν του Luca Guadagnino, καθώς οι δύο ηθοποιοί θα κάνουν μερικές συντομές εμφανίσεις στην τηλεοπτική σειρά του, «We Are Who We Are», όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Hammer.

Πηγή: dazeddigital.com