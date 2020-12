House of the Dragons: Έρχεται το prequel του Game of Thrones

Μοιάζει σαν χτες που περιμέναμε με αγωνία τα νέα επεισόδια της 8ης και τελευταίας σεζόν του «Game of Thrones», ωστόσο έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε, με πολλούς να δηλώνουν απογοητευμένοι με τον τρόπο που τελείωσε η ανατρεπτική σειρά!

Έρχεται το «House of the Dragons»

Ειδικά στους δυσαρεστημένους λοιπόν, ίσως το prequel του «Game of Thrones» ξαναθυμίσει τους λόγους που έκαναν τον συναρπαστικό κόσμο του George R.R. Martin τόσο δημοφιλή. Το HBO μάς έδωσε μια πρώτη γεύση του περιεχομένου του «House of the Dragons», της ανερχόμενης spinoff σειράς από τους δημιουργούς Martin και Ryan Condal.

Βασισμένη στο βιβλίο του George R.R. Martin «Fire & Blood», το «House of the Dragon» θα αναφέρεται στην ιστορία του Οίκου Targaryen (ο οίκος της περίφημης «Μητέρας των Δράκων», Daenerys Targaryen). Μια ιστορία που ξεκινάει 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones».

Η πλοκή

«Αιώνες πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, o Οίκος Targaryen—η μόνη οικογένεια αρχόντων δράκων που επιβίωσε από το Doom of Valyria—κατοίκησε στο Dragonstone. Στο «Fire and Blood» το παραμύθι ξεκινά με τον θρυλικό Aegon τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδηρού Θρόνου και συνεχίζεται εξιστορώντας τις γενεές των Targaryen που πάλεψαν για να διατηρήσουν τον εμβληματικό θρόνο, μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο, που σχεδόν ξεκλήρισε τη δυναστεία τους». – George R.R. Martin

Η παραπάνω περίληψη από το βιβλίο του συγγραφέα μας δίνει μια εικόνα για το τι να περιμένουμε από τη νέα σειρά. Όσον αφορά στους ηθοποιούς, ο Paddy Considine λέγεται πως θα υποδυθεί τον βασιλιά Viserys Targaryen. Ο Viserys επιλέχθηκε από τους άρχοντες του Westeros να διαδεχτεί τον Γέρο-Βασιλιά, Jaehaerys Targaryen, στο Μεγάλο Συμβούλιο του Harrenhal. Ως έντιμος άνθρωπος, ο Viserys θέλει να συνεχίσει την κληρονομιά του παππού του. Όπως μας δίδαξε το GοT, όμως, οι καλοί άνδρες δεν γίνονται και καλοί βασιλείς απαραίτητα…

Τα γυρίσματα

Τα 10 επεισόδια του «House of the Dragon» θα γυριστούν κυρίως στην Αγγλία, στα Leavesden Studios στο Watford, έξω από το Λονδίνο, όπου γυρίζεται ήδη ακόμα μία παραγωγή της Warner Bros, «Ο Μπάτμαν».

Ο George R.R. Martin επιβεβαίωσε πως θα συμμετέχει στα γυρίσματα της νέας σειράς. Όχι όμως προτού τελειώσει το πολυαναμενόμενο έκτο βιβλίο της σειράς των επικών μυθιστορημάτων του «A Song of Ice and Fire», που ενέπνευσαν και την τηλεοπτική επιτυχία του GοT.

Ο Martin δήλωσε επίσης πως ίσως ξαναδούμε μερικές τοποθεσίες από άλλες χώρες όπου γυρίστηκε το «Game of Thrones». Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Σκωτία, η Κροατία, το Μαρόκο, η Μάλτα και η Ισπανία.

Η πρεμιέρα

Η πρεμιέρα του «House of Dragons» υπολογίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022, με τα γυρίσματα να ξεκινούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Δύο χρόνια απομένουν λοιπόν για να δούμε εάν η νέα σειρά θα ενθουσιάσει ή θα αντιμετωπιστεί – αρχικά τουλάχιστον – με επιφυλακτικότητα, δεδομένου του αμφιλεγόμενου τέλους του GοT. Σίγουρα πάντως, καχύποπτοι και μη, την αναμένουμε με μεγάλη περιέργεια!

Πηγή: Harpers Bazaar