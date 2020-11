Online Agenda: Ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, το Σαββατοκύριακο 21-22/11

ΘΕΑΤΡΟ

«Ευρυδίκη», μέσω live streaming

Η «Ευρυδίκη» της Sarah Ruhl σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας για το Θέατρο Πορεία, με πολλά βραβεία και εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει και ξανασυστήνεται στο κοινό με έναν εξαιρετικό θίασο. Η παράσταση παρουσιάζεται στις 22 Νοεμβρίου στις 21:00, διαδικτυακά, μέσω live streaming από το Θέατρο Πορεία. Στον ρόλο της Ευρυδίκης η Κόρα Καρβούνη, του πατέρα της ο Γιάννης Νταλιάνης και του Ορφέα ο Λαέρτης Μαλκότσης. Πρωταγωνιστούν επίσης: Ορέστης Χαλκιάς, Μιχάλης Αφολάνιο, Νεφέλη Μαρκάκη και Αρετή Τίλη.

Κυριακή 22/11, 21.00

10€

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το real time live streaming πατήστε εδώ.



«Σ’ εσάς που με ακούτε», μέσω live streaming

Το Εθνικό Θέατρο, με συνέπεια στον ρόλο του πρώτου θεατρικού οργανισμού που εξ ορισμού συνδέεται με την καλλιτεχνική δημιουργία και την εξωστρέφεια, ξεκινά ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις από τις Σκηνές του, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης στις παραστάσεις της τρέχουσας θεατρικής περιόδου που διεκόπησαν λόγω της επιβολής του απαγορευτικού: Η κυρία του Μαξίμ, Φεγγάρι από χαρτί, Σ’ εσάς που με ακούτε, Παίζοντας το θύμα. H πρώτη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο θα γίνει το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου απευθείας από τη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», στις 20.30, με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά. Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα: livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης).

Σάββατο 21/11, 20.30

8€

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.

Δείτε την παράσταση σε ζωντανή μετάδοση εδώ.

Η παράσταση δεν θα παραμείνει διαθέσιμη για προβολή μετά το πέρας της.



«Η Αποκάλυψη του Ιωάννη» από το Ίδρυμα Ωνάση

«Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει».Έρχεται η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η συντέλεια του κόσμου ως προφητεία, όραμα ή, μήπως, μανιφέστο εξέγερσης, σε μια παράσταση πιο επίκαιρη από ποτέ. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου συντονιστείτε στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση για τη ζωντανή YouTube πρεμιέρα της παράστασης του Θάνου Παπακωνσταντίνου, που άνοιξε τη σεζόν 2019-2020 στη Στέγη. H Δευτέρα Παρουσία, οι Τέσσερις Καβαλάρηδες, οι Επτά Σφραγίδες, ο Αμνός του Θεού, ο 666, σε ένα από τα πιο επιδραστικά και δυσερμήνευτα κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη σκηνική τελετουργία για να μας θυμίσει πως κάθε τέλος ίσως είναι μια νέα αρχή. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Κυριακή 22/11, 21.00 (πρεμιέρα)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.



«Το Σώσε» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Η παράσταση ανέβηκε στις 10-27.10.2018 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο https://www.onassis.org/whats-on/noises-michael-frayn.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αντιγόνη / Lonely Planet» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Αντιγόνη / Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του OnassisUSA, AntigoneNow, στη Νέα Υόρκη το 2016. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου διοργανώνεται φέτος διαδικτυακά από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου με 126 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου μήκους σε διάφορες κατηγορίες από όλο τον κόσμο και 11 σενάρια στο διαγωνιστικό μέρος. Πάνω από 30 ταινίες πρόσφατης παραγωγής είναι Ελλήνων/Κυπρίων σκηνοθετών. Το Φεστιβάλ υπογραμμίζει την κρίση της κλιματικής αλλαγής και ταινίες από γυναίκες που αποτελούν το ήμισυ της επιλογής των ταινιών του προγράμματος. Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

8 – 50€

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.

Δείτε το Φεστιβάλ εδώ.

3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Με περισσότερες από 80 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, για παιδιά από 2 ετών έως και την εφηβεία, το 3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας έρχεται διαδικτυακά. Από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου περιμένει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του σε Ελλάδα και Κύπρο για να τους ταξιδέψει δωρεάν σε όλο τον κόσμο μέσα από το site του στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

ΣΙΝΕΜΑ

«Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου»

To Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Φεστιβάλ της Σεβίλλης και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας (FeCHA), παρουσιάζει τον κύκλο σύγχρονου ισπανικού κινηματογράφου «Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου». Οι ταινίες του κύκλου προβάλλονται online κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου από τις 21:00 και θα είναι διαθέσιμες για 48 ώρες. Όλες οι ταινίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους. Από την Παρασκευή 20/11 και μέχρι την Κυριακή 22/11 προβάλλεται η ταινία «Βίαιη εποχή» (2018), του Anxos Fazáns.

Παρασκευή 20/11 έως Κυριακή 22/11, 21.00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

ΧΟΡΟΣ

Παράσταση χορού «Υag» – The Movie στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια αποκλειστική συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με τη διάσημη ομάδα χορού για την παγκόσμια πρεμιέρα του «ΥAG» – THE MOVIE, του νέου έργου του Ohad Naharin. Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή της Batsheva Dance Company που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την οθόνη (one-time screening), στην οποία ο πάντα ευρηματικός δημιουργός χρησιμοποιεί την κινηματογραφική γλώσσα για να επικοινωνήσει τη δουλειά του ως χορογράφου και διευθυντή της ομάδας. Το Μέγαρο –κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα– εξασφάλισε μειωμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο κατά 20% (10€) για το «ΥAG» που μεταδίδεται online μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν θα είναι διαθέσιμο μελλοντικά. Mε τον κωδικό 10137 εξασφαλίζετε την ειδική έκπτωση 20% για το κοινό του Μεγάρου.

Σάββατο 21/11, 21.00

10€

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.

Δείτε την παράσταση σε ζωντανή μετάδοση εδώ.



«Here we live and now 2020» από το Korzo and Nederlands Dans Theater

Με την παραστάσεις χορού της εκδήλωσης «Here we live and now 2020» το Korzo and Nederlands Dans Theater γιορτάζει το χορευτικό ταλέντο, το οποίο διαθέτει η πόλη της Χάγης. Ανερχόμενοι χορογράφοι προσκαλούνται να δημιουργήσουν μια μικρή παράσταση. Οι παραστάσεις ανεβαίνουν στο Korzo and Nederlands Dans Theater από τις 19 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Μπορείτε να δείτε τις παραστάσεις, διαδικτυακά, μέσω live streaming, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19.45.

Σάββατο 21/11 και Τετάρτη 25/11, 19.45 – 22.00

3,5 – 7,5€

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας

Έχοντας εξελιχθεί σε ένα εντυπωσιακό διαδικτυακό Fashion Week, η 27η Athens Xclusive Designers Week by Pantene/Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας μεταδίδεται σε πρώτη προβολή από το LiFO.gr, από 16 έως και 22 Νοεμβρίου, προσκαλώντας το ευρύ κοινό να ζήσει 7 ημέρες γεμάτες μόδα και στυλ, μέσα από 7 digital επεισόδια, κάθε ημέρα στις 18:00 το απόγευμα. Το αγαπημένο ελληνικό brand Parthenis θα μας ταξιδέψει στα 70s με την AW 2020-2021 συλλογή του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα θα παρακολουθήσουμε το glam – rock fashion film του δημοφιλούς σχεδιαστικού διδύμου Deux Hommes. Η διαδικτυακή προβολή της ελληνικής εβδομάδας μόδας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με ένα ξεχωριστό fashion film, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν οι μοναδικές δημιουργίες της Celia Kritharioti.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, 18.00

Περισσότερα νέα για τη διοργάνωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.axdw.gr και τις επίσημες σελίδες της στα socialmedia: facebook.com/axdweek και https://www.instagram.com/axdw_fashionweek/

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον ιταλικό πολιτισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia – Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL. Μέσα σε εννέα εβδομάδες, από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται διαδικτυακά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11, διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής εδώ.