Ο Διονύσης Σαββόπουλος στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

«Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ» Garden Εdition: Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε δύο φαντασμαγορικές υπαίθριες συναυλίες στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 20:30.

Αναμνήσεις από το Καλοκαίρι της Αγάπης.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αυτές τις δυο μέρες θα μπλέξει τραγούδια όπως: η «Θαλασσογραφία»,το «Κιλελέρ», τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του με το “Cry” της Janis Joplin, το “With a Little Ηelp from My Friends” του Cocker, το “Purple Haze” του Hendrix και άλλα εμβληματικά τραγούδια από εκείνο το καλοκαίρι Αγάπης και Ειρήνης στο Γούντστοκ για δυο ξεχωριστές βραδιές.

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει.