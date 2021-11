Bella: Η ταινία της Θέλγιας Πετράκη υποψήφια για βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Σήμερα, στο Φεστιβάλ της Σεβίλης ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα πολυαναμενόμενα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα διεξαχθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 στο Βερολίνο και με χαρά είδαμε το όνομα της Θέλγιας Πετράκη ανάμεσα στους υποψήφιους.

Συγκεκριμένα, η ταινία «Βella» της Ελληνίδας δημιουργού, που είχε κερδίσει το μεγάλο βραβείο του 43ου Φεστιβάλ Δράμας, είναι υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Στην ίδια κατηγορία, οι υπόλοιπες υποψήφιες ταινίες μικρού μήκους είναι οι εξής: Displaced, Easter Eggs, In Flow of Words, My Uncle Tudor

Η ταινία του Φλοριάν Ζελέρ «Πατέρας», για την οποία ο Άντονι Χόπκινς κέρδισε βραβείο Όσκαρ, έχει τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων μία για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Για το μεγάλο βραβείο της βαρδιάς βρίσκονται αντιμέτωποι το «Titane», που κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, το «Quo Vadis Aida?», το «Χέρι του Θεού» – λέγεται ότι θα είναι η πιο προσωπική ταινία του Πάολο Σορεντίνο και θα την δούμε είτε στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Δεκεμβρίου, είτε στο Netflix στις 15 Δεκεμβρίου. Την πεντάδα των υποψήφιων για το βραβείο συμπληρώνει το «Βαγόνι Νο.6», που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2022.

Λίγα λόγια για την «Bella»

Λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Όλα περνούν και αλλάζουν στα μάτια της Ανθής και ο Χρίστος φαίνεται και αυτός να αλλάζει. Η “Bella” είναι η ιστορία μιας στιγμής στον χρόνο, αναδημιουργημένη σαν ένα πυρετώδες όνειρο, ένας καθηλωτικός και συναισθηματικός κινηματογραφικό κόσμος, όπου η μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, η φαντασία και η πραγματικότητα, αλληλοεπικαλύπτονται άψογα.

Θέλγια Πετράκη

Η Θέλγια Πετράκη σπούδασε κινηματογράφο στις Η.Π.Α και στη Μεγάλη Βρετανία. Σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους ταινία «Pray» (2012) που προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ, το μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ “Εγώ Και Οι Άλλοι” (2015) που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τη μικρού μήκους ταινία «Helga is in Lund” (2017). H τελευταία μικρού μήκους ταινία της «Bella» (2020) τιμήθηκε με ειδική μνεία στο Φεστιβάλ Visions du Réel, κέρδισε το βραβείο E-Flux στο Φεστιβάλ του Oberhausen και απέσπασε, εκτός των άλλων τιμητικών διακρίσεων, τον Χρυσό Διόνυσο στο 43ο Φεστιβάλ της Δράμας.

Ακολουθεί η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία 2021

Quo Vadis Aida?

Compartment No. 6

The Father

The Hand of God

Titane

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία 2021

Ninjababy

The Morning After

The People Upstairs

Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη – Βραβείο FIPRESCI

Beginning

Lamb

Playground

Pleasure

Promising Young Woman

The Whaler Boy

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ 2021

Babi Yar, Context.

Flee

Mr Bachmann and his Class

Taming the Garden

The Most Beautiful Boy in the World

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Animation 2021

Even Mice Belong to Heaven

Where is Anne Frank?

Flee

Wolfwalkers

The Ape Star

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Μικρού Μήκους Ταινία 2021

Bella

Displaced

Easter Eggs

In Flow of Words

My Uncle Tudor

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2021

Ράντου Ζούντε («Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό»)

Γιασμίλα Ζμπάνικ («Quo Vadis Aida?)

Φλόριαν Ζέλερ («The Father»)

Πάολο Σορεντίνο («The Hand of God»)

Τζουλία Ντικουρνό («Titane»)

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός 2021

Σάιντι Χάαρλα (»Compartment No. 6»)

Κάρεϊ Μάλιγκαν («Promising Young Woman»)

Γιάσνα Ντούριζιντς («Quo Vadis Aida?»)

Ρενάτ Ράισβε («The Worst Person in the World»)

Αγκάτ Ρουσέλ («Titane»)

Καλύτερoς Ευρωπαίος Ηθοποιός 2021

Γιούρι Μπόρισοφ (»Compartment No. 6»)

Αντονι Χόπκινς («The Father»)

Φρανκ Ρογκόφσκι («Great Freedom»)

Ταχάρ Ραχίμ («Ο Μαυριτανός»)

Βενσάν Λαντόν («Titane»)

Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος 2021

Ράντου Ζούντε («Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό»)

Γιασμίλα Ζμπάνικ («Quo Vadis Aida?)

Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον («The Father»)

Πάολο Σορεντίνο («The Hand of Gοd»)

Γιοακίμ Τρίερ, Εσκίλ Βογκτ («The Worst Person in the World»)