Scream 5: Όλα όσα ξέρουμε για τη μεγάλη επιστροφή του Ghostface

Μπορούμε πλέον να περιμένουμε και επίσημα την επιστροφή του Scream, με την κυκλοφορία της πέμπτης ταινίας του cult franchise να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου του 2022.

Το… θανατηφόρο παρελθόν της πόλης ξαναζωντανεύει και οι παλιοί της κάτοικοι είναι έτοιμοι να παλέψουν με τον μασκοφόρο δολοφόνο (Ghostface) που έσπειρε τον φόβο αλλά και τον θάνατο στις προηγούμενες 4 ταινίες. Κι από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει τη δολοφονική του πορεία, 11 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη…

Οι ηθοποιοί Νιβ Κάμπελ (ως Σίντνεϊ Πρέσκοτ), Κόρτνεϊ Κοξ (ως Γκέιλ Γουέδερς) και Ντέιβιντ Αρκέτ (ως Ντιούι Ράιλι ) επιστρέφουν με ενθουσιασμό στους γνωστούς τους ρόλους και ο Ghostface προσπαθεί για ακόμα μία φορά να τους κάνει να… ουρλιάξουν από φόβο!

Οι φήμες για την επιστροφή του cult franchise πλέον έχουν επιβεβαιωθεί οριστικά, καθώς το τρέιλερ της νέας ταινίας κυκλοφόρησε και υπόσχεται μία ακόμη τρομακτική εμπειρία, με τον Ghostface να ψάχνει τα επόμενα θύματά του…

Δείτε το τρέιλερ:

Όλα όσα γνωρίζουμε έως τώρα:

Η επιστροφή του Scream ήταν σίγουρη

Η επιστροφή του δεν ήταν και τόσο ξαφνική, καθώς οι συζητήσεις για μία επικείμενη συνέχεια των ταινιών είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2011, όταν είχε κυκλοφορήσει η τέταρτη ταινία.

Ενώ προωθούσαν το Scream 4 το 2011, τόσο ο Κρέιβεν όσο και ο σεναριογράφος Κέβιν Γουίλιαμσον επιβεβαίωσαν ότι είχαν στα σκαριά την 5η και την 6η ταινία του franchise. Βέβαια δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις δύο ταινίες, αλλά είχαν αφήσει να πλανάται στον αέρα πως η ταινία του 2011 θα ήταν η αρχή μίας τριλογίας… Η τέταρτη ταινία όμως έφερε έσοδα μόνο 38,2 εκατομμύρια δολάρια και ο ενθουσιασμός για μια νέα ταινία μπορεί να είχε μειωθεί, όμως δεν είχε χαθεί και έτσι ξανά εμφανίστηκε 11 χρόνια μετά.

Ακόμη, σε μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Rotten Tomatoes η Νιβ Κάμπελ, πριν δύο περίπου χρόνια, είχε αποκαλύψει πως ήταν σε συζητήσεις με την παραγωγή για τη νέα ταινία. «Κάνουμε συζητήσεις – με πλησίασαν. Ο χρόνος είναι λίγο δύσκολος λόγω του Covid. Ξέρετε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση ίσως πριν από ενάμιση μήνα, οπότε θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να καταλάβουμε πώς θα πάνε όλα…. Διαπραγματευόμαστε ακόμα, οπότε το βλέπουμε».

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτές τις ταινίες… Λατρεύω τον χαρακτήρα μου, την Σίντνεϊ Πρέσκοτ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να ξανά μπαίνω στον ρόλο και είναι επίσης διασκεδαστικό να βλέπω το καστ να επιστρέφει ξανά και να προσπαθεί να δημιουργήσει ακόμη μία καλή ταινία», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Κάμπελ.

Οι νέες αφίξεις στην ταινία

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο εταιρίες παραγωγής της ταινίας, η Spyglass και η Paramount Pictures ανακοίνωσαν επίσημα ότι η Κάμπελ θα επιστρέψει στην πέμπτη ταινία και μαζί της θα είναι και οι υπόλοιποι εμβληματικοί χαρακτήρες που αναφέρθηκαν στην αρχή, των οποίων το όνομα έχει συνδεθεί με την σειρά ταινιών Scream, από το 1997.

Εκτός όμως από τους παλιούς και πλέον αγαπημένους χαρακτήρες όμως, στην πέμπτη ταινία θα γνωρίσουμε το «νέο αίμα» που θα μπει στο στόχαστρο του Ghostface, αλλά ταυτόχρονα θα συνδέονται με κάποιον περίεργο τρόπο με τους δύο αρχικούς δολοφόνους. Το πώς μένει να το δούμε στις οθόνες μας…

Τα νέα πρόσωπα που θα γνωρίσουμε στη νέα ταινία είναι ο Τζακ Κουέιντ, ο υπερήρωας της σειράς του Amazon, The Boys, η Τζένα Ορτέγκα, την οποία γνωρίσαμε στον δεύτερο κύκλο της σειράς You του Netflix, η Μελίσσα Μπαρέρα, η οποία πρωταγωνιστεί στο Vida και την κινηματογραφική προσαρμογή του In the Heights, ο Ντίλαν Μινέτ του 13 Reasons Why, καθώς και οι Τζάσμιν Σαβοΐας Μπράουν, Μέισον Γκούντινγκ, Μάικι Μάντισον,Σόνια Μπεν Αμμάρ και Κάιλ Γκάλνερ.

Η αρχική επιτυχία που οι δημιουργοί ευελπιστούν να συνεχιστεί

Όταν η Dimension Films ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κυκλοφορήσει την πρώτη ταινία Scream τον Δεκέμβριο του 1996, οι κριτικοί πίστεψαν πως η ταινία θα αποτύχει και είχαν την εύλογη απορία του ποιος κυκλοφορεί ταινία τρόμου τα Χριστούγεννα.

Αλλά η Dimension γνώριζε ότι σίγουρα υπήρχαν πολλοί έφηβοι που αναζητούσαν κάτι – οτιδήποτε –διαφορετικό από τους γλυκανάλατους στολισμούς και τα κάλαντα και δεν είχαν άδικο καθώς η επιτυχία της ταινίας μιλάει από μόνη της.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης της σειράς ταινιών, Γουές Κρέιβεν, που είχε συνολικά υπογράψει κάποιες από τις πιο γνωστές ταινίες τρόμου, έφυγε από την ζωή το 2015 και το έργο του τώρα θα αναλάβει το σκηνοθετικό δίδυμο Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ.

Το εξίσου θρυλικό δίδυμο έχει σκηνοθετήσει το θρίλερ – φαινόμενο του 2019, Ready or Not και τώρα παίρνουν την σκηνοθετική σκυτάλη των επιτυχημένων ταινιών τρόμου Scream, δείχνοντας όπως δηλώνουν «τεράστιο σεβασμό στο έργο του Κρέιβεν» και προσπαθώντας να τον τιμήσουν όσο περισσότερο μπορούν.

Η ιστορία που θα ξανά ζωντανέψει θα ανήκει για ακόμα μία φορά στον Κέβιν Γουίλιαμσον, ο οποίος συνεχίζει ασταμάτητος να εμπνέεται από το 1996 τις ιστορίες του πετυχημένου franchise.

Το πολλά υποσχόμενο τρέιλερ του Scream 2022 μάς αφήνει να περιμένουμε, ίσως κάποιοι με αγωνία, τον Ιανουάριο, για να πάμε στην κοντινότερη κινηματογραφική μας αίθουσα και να απολαύσουμε την επιστροφή του άκρως δολοφονικού Ghostface αλλά και της γνώριμης παρέας, που θα κάνει τα πάντα για να τον αντιμετωπίσει και αυτή την φορά!

Με πληροφορίες από το Rotten Tomatoes.