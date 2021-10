Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 8 προτάσεις για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

1. Φεντερίκο Φελίνι: Αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτοβουλίας Tempo Forte και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά, παρουσιάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Φεντερίκο Φελίνι με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του. Θα προβληθούν 17 εμβληματικές ταινίες του–ανάμεσά τους τα φιλμ: «8 1/2», «Γλυκιά Ζωή», «La Strada», «Νύχτες της Καμπίρια», «Roma», «Σατυρικόν», «Amarcord», «Πρόβα Ορχήστρας», «Ο Λευκός Σεϊχης» και «I Vitelloni». Δείτε το πρόγραμμα προβολών εδώ.

11-19 Οκτωβρίου

Εισιτήριο: 5 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 10 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 30 ευρώ. Αγορά εισιτηρίων εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 – 136, 104 35 Κεραμεικός (Μετρό Στάση Κεραμεικός). Τηλ: +30 210 3612046 και +30 210 3609695 (ext. 0117) | E: [email protected] | http://www.tainiothiki.gr

2. BCK Συμπόσιο Κινηματογράφου: Προβολές και συζητήσεις αφιερωμένες σε γυναίκες δημιουργούς

Το BCK Συμπόσιο Κινηματογράφου (#4BCKFS) επιστρέφει στην Αθήνα έως 16 Οκτωβρίου. Η εστίαση είναι οι «Γυναίκες, Σκηνοθέτριες και Δημιουργοί» ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, εθνικότητας / εθνότητας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, πολιτισμικών χαρακτηριστικών, θρησκείας, νομικού καθεστώτος, κ.λπ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες γυναικών από διαφορετικά είδη και στυλ κινηματογράφησης, γυναίκες καταξιωμένες αλλά και νέες δημιουργούς που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο, από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Δευτέρα 11/10, 19:30 – 21:00 και 21:15-22:30

Ελεύθερη είσοδος

Άιθριο Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, Αθήνα. www.goethe.de

3. Online: TiSFF – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης στα 56α «Δημήτρια»

Το TiSFF της Θεσσαλονίκης, το διεθνές ραντεβού δημιουργών ταινιών μικρού μήκους επιστρέφει, υπό την αιγίδα των 56ων «Δημητρίων». Το 2021 θα είναι η 15η χρονιά του και η δεύτερη διαδικτυακή του προβολή. 36 ώρες με το καλύτερο σινεμά όλου τού πλανήτη σε 128 έργα πού θα μπορέσετε να απολαύσετε από τις 09 έως τις 20 Οκτωβρίου, στις διαδικτυακές προβολές της πλατφόρμας των 56ων «Δημητρίων».

9-20 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Θοδωρή Αμπαζή, που σε έχει οδηγήσει το μουσικό θέατρο;

4. What the camera saw: Φωτογραφική έκθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία με το Project {Just/Art}* φιλοξενεί, 11-19 Οκτωβρίου, φωτογραφική έκθεση της συνθέτριας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, με τίτλο «What the camera saw». Η έκθεση επιχειρεί να σκιαγραφήσει φωτογραφικά την πολυσχιδή προσωπικότητα της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, ενώ στοχεύει να κάνει τον θεατή να αφεθεί στη γοητεία των αντικατοπτρισμών και των αντανακλάσεων που δημιουργεί. Οι φωτογραφίες της αποκαλύπτουν μια αθέατη πλευρά της πραγματικότητας, μια ανόθευτη ποιητικότητα.

Εγκαίνια Έκθεσης : Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, 19:00- 22:30.

Διάρκεια έκθεσης έως 19 Οκτωβρίου

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (1ος όροφος) – Φουαγιέ, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 – Τηλ: 2104143310. Ε: [email protected] | Dithepi.gr

5. «Γίνε κι εσύ η φωνή της τέχνης»: Ομαδική έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Ο ιστορικός χώρος του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στο Κολωνάκι φιλοξενεί, 11-23 Οκτωβρίου, την ομαδική έκθεση «Γίνε κι εσύ η φωνή της τέχνης». Η έκθεση περιλαμβάνει Έργα ελεύθερης θεματολογίας και διαφορετικών τεχνικών που έχουν ως στόχο να δώσουν φωνή στην Τέχνη και φωνή στο φιλότεχνο κοινό να μιλήσει για την αξία της Τέχνης και την παιδεία, που ένας από τους βασικούς της στόχους πρέπει να είναι η μύηση του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία στην Τέχνη, ώστε να την αγαπήσει και να την κάνει μέρος της ζωής του.

Εγκαίνια: Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, 17:00 – 21:00

Διάρκεια έκθεσης έως 23 Οκτωβρίου.

Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης): 5 – 9 μ.μ. και Σάββατο: 12 – 4 μ.μ.

Ελληνο – Γαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα. Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς.

6. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

7. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ντοροθέα Λανγκ: Η φωτογράφος που τράβηξε μία από τις σπουδαιότερες φωτογραφίες στην ιστορία

8. Η επανάσταση στη λογοτεχνία: Σειρά διαλέξεων του Θεόδωρου Φορτσάκη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Ο πρ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνει πρόσκληση για μια εξερεύνηση της διαδρομής της διαμόρφωσης της εικόνας της εθνεγερσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα του 19ου αιώνα, μερικά πιο γνωστά, άλλα ξεχασμένα. Μυθιστορήματα και διηγήματα, αλλά και θεατρικά και ποιητικά. Ακόμη όμως απομνημονεύματα αγωνιστών, ταξιδιωτικές περιηγήσεις, ιστορίες της Επανάστασης από φιλέλληνες, αλλά και κείμενα διακηρύξεων και συνταγματικά.

Δευτέρα 11, 18, 25 Οκτωβρίου | 20:00 – 22:00

Κύκλος 3 διαλέξεων: 15€ | Μεμονωμένη διάλεξη: 5€. Εισιτήριο εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/