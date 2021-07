Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Η 7η Μπιενάλε της Αθήνας «Eclipse», σχεδιασμένη να φανερώσει τις ποικίλες πτυχές της τρέχουσας μεταβατικής εμπειρίας, φιλοδοξεί να κινητοποιήσει τη φαντασία των θεατών για ενδεχόμενους παράλληλους κόσμους και διαφορετικές εκδοχές του μέλλοντος. Η «Eclipse» ενεργοποιεί μια διαπολιτισμική συζήτηση με καλλιτεχνικές φωνές που έχουν ιστορικά περιθωριοποιηθεί και ενορχηστρώνει μια αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης της τέχνης.

Στην «Eclipse», αφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας. Αντιπροτείνοντας ιδέες όπως η ριζοσπαστική φροντίδα και εναλλακτικές, εικονικές και ρευστές, καταστάσεις μέσω ηχητικών και εμβυθιστικών τεχνικών, η «Eclipse» επιδιώκει να επιστρατεύσει μεταμορφωτικές δυνάμεις προκειμένου να μας οδηγήσει πέρα από τη σημερινή εποχή, σε ένα πεδίο σκέψης και στοχασμού.

Σε επιμέλεια της κολεκτίβας, με έδρα το Βερολίνο, Omsk Social Club και του Γκανεζο-αμερικανού επιμελητή Larry Ossei-Mensah, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του καλλιτέχνη και επιμελητή με έδρα την Αθήνα Poka-Yio, η AB7: «Eclipse» παρουσιάζει από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2021 έργα περισσότερων από 80 καλλιτεχνών από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Καραϊβική, την Αφρική και την Ευρώπη.

Σε κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες της «Eclipse» θα εγκατασταθούν σε ένα σύμπλεγμα τριών εκθεσιακών χώρων – σημείων αναφοράς του ιστορικού κέντρου της Αθήνας: το πρώην Εμπορικό Κέντρο Fokas, τα πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα στην πλατεία Δικαιοσύνης και το Μέγαρο Σίνα. Αυτά τα γειτονικά εμβληματικά κτίρια-φαντάσματα αντανακλούν τις ποικίλες πτυχές και διαφορετικές εποχές του αθηναϊκού αστικού τοπίου και των ιστορικών και πολιτισμικών αφηγήσεών του.

Το πρώην Πολυκατάστημα Fokas, ο κεντρικός εκθεσιακός χώρος της «Eclipse», λειτουργεί ως σύμβολο της πτώχευσης της σύγχρονης Ελλάδας και μιας ενδεχόμενης μετα-καπιταλιστικής εποχής. Στα κάποτε πολυσύχναστα οκτώ επίπεδά του, εγκαταλελειμμένα από το 2013, υπάρχουν ενδείξεις που συνεχίζουν να μαρτυρούν την εμπορική του χρήση.

Ακριβώς απέναντι, τα πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα, στην πλατεία Δικαιοσύνης, απέναντι από το πρώην Εμπορικό Κέντρο Fokas, είναι ένα από τα πρώτα κτίρια του πρώιμου κλασικισμού που ανεγέρθηκαν με την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Λειτούργησε ως το πρώτο κρατικό τυπογραφείο και έπειτα ως δικαστήριο, το οποίο, μεταξύ άλλων, εκδίκασε τον κομμουνιστή και μέλος της Αντίστασης Νίκο Μπελογιάννη. Το απογυμνωμένο του κέλυφος έχει σφραγιστεί και σιγήσει εδώ και τριάντα χρόνια.

Απέναντί του υψώνεται το «φάντασμα» του εκλεκτικού – νεομπαρόκ Μεγάρου Σίνα, ενός από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα κτίρια της Αθήνας που την τελευταία δεκαπενταετία σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

Οι καλλιτέχν[ιδ]ες που συμμετέχουν

Στην 7η Μπιενάλε της Αθήνας θα πάρουν μέρος με έργα τους οι (με αστερίσκο σημειώνεται νέα παραγωγή ή πρεμιέρα): manuel arturo abreu, Zebedee Armstrong, as they lay w/ Abdu Ali + Markele Cullin*, Ευγενία Βερελή, Sanford Biggers, Billy Bultheel*, Judy Chicago, Contemporary And, Zuzanna Czebatul, Simon Denny, DETACH (Voltnoi & Quetempo)*, Christoph Draeger, Claude Eigan, Awol Erizku, Doreen Garner, Miles Greenberg, Happy New Tears*, HellFun*, Jack Hogan & Trakal*.

Deborah Joyce Holman & Yara Dulac Gisler*, Klára Hosnedlová*, Satch Hoyt, Hypercomf*, Yinka Ilori*, Astrit Ismaili*, Tomashi Jackson, Huntrezz Janos*, Olalekan Jeyifous*, Εύη Καλογηροπούλου, Samson Kambalu, Λητώ Κάττου*, KAYA, Navine G. Khan-Dossos*, Nuri Koerfer, Ndayé Kouagou*, Αριστείδης Λάππας, Kris Lemsalu & Kyp Malone*, Marissa Malik & Yeshe Bahamon-Beesley*, Rodney McMillian, Steve McQueen, Ana Mendieta, Meleko Mokgosi, Moor Mother*, Zanele Muholi, Πέτρος Μώρης, Nascent*, Αλέξανδρος Ντούρας, Kayode Ojo.

Omsk Social Club*, Zohra Opoku, Βασίλης Παπαγεωργίου*, Νεκτάριος Παππάς*, Ebony G. Patterson, Primitive Art*, Γιώργος Πρίνος, Kameelah Janan Rasheed, Andrew Roberts, Victoria Santa Cruz, Jacolby Satterwhite, Βαλίνια Σβορώνου*, Jonas Schoeneberg*, Paul Mpagi Sepuya, Έρικα Σκούρτη, Jakob Kudsk Steensen, Juana Subercaseaux, Taka Taka*, Ayesha Tan-Jones*, Φίλιππος Τελεστώ, The Critics Company, the Mycological Twist*, Hank Willis Thomas, Ίρις Τουλιάτου*, Tourmaline, Suzanne Treister, Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης, Wu Tsang, Cajsa von Zeipel*, Julian Weber, YESSi PERSE*.