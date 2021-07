Έναν χρόνο πριν, στις 6 Ιουλίου 2020, έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός συνθέτης Ένιο Μορικόνε, σε ηλικία 91 ετών.

Πρόκειται για τον σπουδαιότερο συνθέτη κινηματογραφικών soundtrack που έχει υπάρξει, έχοντας επηρεάσει φυσικά τις νεότερες γενιές.

Ας θυμηθούμε 6 συνθέσεις του, που σίγουρα όλοι έχουν ακούσει, ακόμη κι αν δεν ξέρουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά τα αριστουργήματα.

Λίγα λόγια για το έργο του

Ο Ένιο Μορικόνε είναι, ως επί το πλείστον, γνωστός για τα soundtrack ταινιών western και, κυρίως, αυτών του Σέρτζιο Λεόνε. Μάλιστα, η σύνθεση για την ταινία «The Good, the Bad and the Ugly» είναι η πιο γνωστή, έχοντας μεγάλη επιρροή στην ιστορία του Σινεμά. Συνολικά, έχει γράψει μουσική για πάνω από 400 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Πέρα από το western, έχει ασχοληθεί μουσικά και με άλλα είδη ταινιών, γράφοντας soundtrack με διάφορα μουσικά στυλ.

Μερικοί από τους σκηνοθέτες που είχε στενή συνεργασία είναι οι Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Ρόμαν Πολάνσκι, Λούτσιο Φούλτσι, Πιερ Πάολο Παζολίνι, Τζουζέπε Τορνατόρε και Ντάριο Αρτζέντο.

Έχει προταθεί έξι φορές για Όσκαρ ενώ το 2007, η Ακαδημία του έδωσε Τιμητικό Βραβείο Όσκαρ για την συνεισφορά του στην κινηματογραφική μουσική σύνθεση.

Επίσης, το 2016 κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Οι Μισητοί Οκτώ» του Κουέντιν Ταραντίνο. Έχει κερδίσει και 3 Χρυσές Σφαίρες, 5 BAFTA και 3 Grammy!

Έξι συνθέσεις του Ένιο Μορικόνε που όλοι γνωρίζουν

Ακόμη κι αν ακούτε πρώτη φορά το όνομα του Ένιο Μορικόνε, σίγουρα δεν θα είναι αυτή η πρώτη φορά που θα ακούσετε την μουσική του. Τα soundtrack που έχει συνθέσει στην καριέρα του, χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε άλλες σειρές και ταινίες. Συγκεντρώσαμε έξι ενδεικτικά παραδείγματα -σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα- για soundtrack που γνωρίζετε, κι ας μη το γνωρίζετε!

1. Love Theme – Cinema Paradiso (1988)

Αυτό το soundtrack συνοδεύει την ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε και ταιριάζει απόλυτα στην γλυκόπικρη αίσθηση που αφήνει η ιστορία.

2. A Sillouette of Doom – Kill Bill Vol. 2 (2004)

Αιχμηρό, ανατριχιαστικό και απόλυτα μοναδικό, δεν είναι άλλο από το soundtrack που συνοδεύει την εκδίκηση της Νύφης στο δεύτερο μέρος της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο.

3. Chi Mai – Maddalena (1971)

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Maddalena» του Jerzy Kawalerowicz και αργότερα έπαιξε και στην ταινία «Le Professionnel». Ακόμη, παίχτηκε στην τηλεοπτική σειρά «An Englishman’s Castle» το 1978.

4. Al Capone – The Untouchables (1987)

Χαρακτηριστική μουσική για την ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον ρόλο του Αλ Καπόνε.

5. Inchini ipocriti e disperazione – Malena (2000)

Μια ακόμη ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, για την οποία έγραψε soundtrack ο Μορικόνε και είναι σίγουρα γνωστό σε όλους μας.

6. The Sicilian Clan – The SIcilian Clan (1969)

Ένα μεθυστικό soundtrack που πλαισιώνει υπέροχα την ταινία του Henri Verneuil κι έχει γίνει αρκετά γνωστό.