Κουέντιν Ταραντίνο: Αποκάλυψε την απόσυρσή του και μίλησε για τη συνέχεια του Reservoir Dogs

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ανακοίνωσε πως σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα από τον κινηματογράφο και συγκεκριμένα αμέσως μετά την επόμενη ταινία του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης πίσω από το Pulp Fiction, το Reservoir Dogs και το Inglorious Basterds συχνά αναφέρει πως θα σταματήσει τη σκηνοθεσία μετά τη 10η αποκλειστικά δική του ταινία.

Η ένατη ταινία του, Once Upon a Time in Hollywood, κυκλοφόρησε το 2019 και κέρδισε αρκετή αναγνώριση. Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ισχυρίστηκε ότι στα σχέδια του είναι να δημιουργήσει μόνο 10 ταινίες πριν αποσυρθεί για να επικεντρωθεί στη συγγραφή κινηματογραφικών βιβλίων και θεάτρου.

«Γνωρίζω την ιστορία του κινηματογράφου και από το σημείο αυτό και μετά, οι κινηματογραφιστές δεν γίνονται καλύτεροι», είπε σε συνέντευξη στον Bill Maher.

«Δεν έχω κάποιο επιχείρημα που θα ήθελα να πω δυνατά, που θα κέρδιζε σε οποιοδήποτε διαφωνία στο δικαστήριο της κοινής γνώμης ή στο ανώτατο δικαστήριο ή σε κάτι παρόμοιο. Ταυτόχρονα, δουλεύοντας για 30 χρόνια κάνοντας όσες ταινίες έχω κάνει, δεν είναι και τόσο πολλές όσο άλλων ανθρώπων, αλλά αυτή είναι μια μακρά καριέρα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη καριέρα» συνέχισε.

Ο Ταραντίνο, ο οποίος ζει στο Ισραήλ με τη σύζυγό του Daniella Pick, 37 ετών, και τον ενός ετών γιο τους, Leo, είπε ότι έχει δώσει στην καριέρα του «ό, τι έχει να δώσει».

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στον σκηνοθέτη του Dirty Harry, Don Siegel, ως παράδειγμα ενός σκηνοθέτη που ένιωσε ότι δούλεψε πάρα πολύ.

«Αν είχε σταματήσει την καριέρα του το 1979, όταν έκανε το Escape from Alcatraz, τι καλή τελευταία ταινία θα ήταν! Τι εντυπωσιακή αποχώρηση. Αλλά τελικά συνέχισε με δύο ακόμη ταινίες, δεν το εννοούσε» συνέχισε ο σκηνοθέτης.

Ποια θα μπορούσε να είναι η τελευταία ταινία του Ταραντίνο;

Στην ίδια συνέντευξη, είπε ότι είχε σκεφτεί να κάνει remake τη διάσημη ταινία του, Reservoir Dogs, αλλά πρόσθεσε: «Δεν θα το κάνω. Αλλά το σκέφτηκα».

Το 2019 μάλιστα είχε δηλώσει πως θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει ένα θρίλερ, αν έβρισκε την σωστή ιδέα. «Αν σκεφτώ μια καταπληκτική ιστορία τρόμου, θα την κάνω ως τη δέκατη ταινία μου. Μου αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Θα ήθελα πολύ να κάνω μια ταινία τρόμου«, είχε πει κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας του Once Upon a Time in Hollywood.

