Καλοκαιρινοί κήποι: Δημιουργικές DIY ιδέες για να στολίσετε τον κήπο σας με γεράνια

Όπως μας λένε οι ειδικοί του Pelargonium for Europe, ένας πλούσιος κήπος, γεμάτος πολύχρωμα λουλούδια είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Οι κήποι προσφέρουν επίσης άφθονο χώρο για να ανακαλύψετε την δημιουργική πλευρά του εαυτού σας, να δοκιμάσετε νέα πράγματα και να δείτε πόση μεγάλη ικανοποίηση δίνει το να φτιάξετε κάτι δικό σας σε αρμονία με τη φύση.

Οι ειδικοί του Pelargonium for Europe σας παρουσιάζουν λοιπόν μερικές απλές και προσιτές DIY ιδέες (δηλάδή που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας!) με γεράνια που μπορούν να μετατρέψουν οποιονδήποτε κήπο σε έναν παράδεισο ευεξίας.

Μία υπέροχη upcycling σύνθεση

Αυτή η χαριτωμένη DIY ιδέα παίζει με τις αντιθέσεις μεταξύ των απαλών ροζ και λευκών τόνων των γερανιών και των σκούρων πράσινων, τιρκουάζ και μπεζ τόνων των βάζων. Η διαδικασία για να την φτιάξετε είναι πολύ απλή: βάψτε όλα τα βάζα με αδιάβροχο σπρέι σε τρία διαφορετικά χρώματα και δέστε κορδέλες κα σπάγκους που να ταιριάζουν χρωματικά στο στόμιο του κάθε βάζου. Έπειτα, στήστε τα βάζα στη διάταξη που σας αρέσει και γράψτε πάνω γράμματα για τη λέξη της αρεσκείας σας. Τέλος, βάλτε μέσα τα γεράνια και άλλα φυτά. Και είναι έτοιμη!

Tip: Βάλτε τη σύνθεσή σας σε ένα προστατευμένο από την βροχή σημείο και ποτίστε με φειδώ, για να αποφύγετε την υπερβολική υγρασία.

Κάθετος κήπος πάνω σε παντζούρια

Χαλαρή απλότητα: πολύχρωμα γεράνια, φυλλοφόρα φυτά και μυρωδικά σε χειροποίητους σάκους από μουσαμά μπορούν να μεταμορφώσουν ένα παλιό παντζούρι σε έναν στυλάτο κάθετο κήπο με ελάχιστο κόπο. Για να φτιάξετε τους σάκους, διπλώστε κατά πλάτος κομμάτια μουσαμά διαστάσεων 50 επί 24 εκατοστών και ράψτε τα στις άκρες. Έπειτα γυρίστε τα από την ανάποδη για να κρύψετε τις ραφές. Κάντε από μια τρύπα στην δεξιά και αριστερή πλευρά, στο πάνω μέρος του σάκου, γεμίστε με τα γεράνια και κρεμάστε τους από γαντζάκια.

Ένα μοναδικό διακοσμητικό: καρέκλα – κρεμαστό ράφι

Μια ιδιαίτερα όμορφη διακόσμηση για τον κήπο σας: με πολύ λίγα και απλά βήματα, μια παλιά ξύλινη καρέκλα μεταμορφώνεται σε ένα πρωτότυπο αιωρούμενο ράφι για να φιλοξενήσει τα γεράνια σας.

Οδηγίες: Αποσυναρμολογήστε μια παλιά καρέκλα. Έπειτα, πριονίστε το κάθισμα μέχρι το μέσον του και βιδώστε το μπροστινό μισό στην πλάτη ώστε η πριονισμένη άκρη να «βλέπει» πίσω. Τέλος, βάψτε την κατασκευή με αδιάβροχο σπρέι, κρεμάστε την και διακοσμήστε με ένα γεράνι σε κασπώ και άλλα διακοσμητικά της αρεσκείας σας.

Φλοράλ διακοσμητικό από ρόδες ποδηλάτου

Κάντε το δείπνο σας κάτω από ένα λουλουδένιο θόλο με αυτή την φανταστική upcycling ιδέα! Δεμένες με σπάγκο σε μια πέργκολα και βαμμένες σε διάφορα έντονα χρώματα, οι ρόδες ενός παλιού ποδηλάτου, είναι ιδανικές για να κρεμάσετε τις γλάστρες σας. Επιλέξτε γεράνια που δεν απαιτούν πολλή φροντίδα, σε πολλά διαφορετικά χρώματα και ολοκληρώστε με κομμένα γεράνια πάνω στο τραπέζι για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Οι ρόδες των ποδηλάτων μπορούν επίσης να μετατραπούν πολύ εύκολα σε έναν χειροποίητο κάθετο κήπο. Κρεμασμένα σε κάποιον τοίχο, οι ρόδες γίνονται ένας υπέροχος καμβάς για τις γλάστρες με τα πολύχρωμα γεράνια. Πρέπει μόνο να δέσετε τις γλάστρες στις ακτίνες του ποδηλάτου με σύρμα και απολαύστε την μοναδική εικόνα που προσφέρουν τα ανθισμένα γεράνια.

Πηγή: Pelargonium for Europe