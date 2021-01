Δέκα στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μία τελετή που ήταν για πολλούς λόγους επιτυχημένη, αν λάβει κανείς υπόψη το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε στην Ουάσινγκτον από την ημέρα που οι οπαδοί του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκαναν επεισοδιακή εισβολή στο Καπιτώλιο. Όσο ο Πρόεδρος Μπάιντεν και η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ορκίζονταν στο Δυτικό Μέτωπο του Καπιτωλίου, λίγο πριν το μεσημέρι, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, ενώ το κοινό περιορισμένο λόγω του κορονοϊού.

Παρ’ όλ’ αυτά, η ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας εορτασμός για το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, γι’ αυτό και πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ορκωμοσίες των τελευταίων ετών, με εκλεκτούς καλεσμένους, συγκλονιστικές ερμηνείες και φυσικά πολλές σημαντικές στιγμές.

Εμείς συγκεντρώσαμε τα highlights της ιστορικής αυτής ημέρας, που σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε για πολλά ακόμα χρόνια.

1. Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται Πρόεδρος των ΗΠΑ και δίνει μία συγκινητική ομιλία

O 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε σε μία Βίβλο, που ανήκει στην οικογένεια του από το 1893 και στην οποία ορκιζόταν και ως Γερουσιαστής. Μετά τον όρκο του, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε και την καθιερωμένη ομιλία της τελετής, και σε μία έντονη στιγμή τόνισε τη σημασία της δημοκρατίας. «Μάθαμε για ακόμη μια φορά ότι η δημοκρατία είναι πολύτιμη. Η δημοκρατία είναι εύθραυστη και αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, η δημοκρατία επικράτησε». Σε ακόμα μία συγκινητική στιγμή, μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Μπάιντεν κράτησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του κορονοϊού.

2. Η ορκωμοσία της πρώτης γυναίκας Αντιπροέδρου, Καμάλα Χάρις

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ήταν φυσικά η στιγμή που είδαμε την πρώτη γυναίκα που ορκίζεται Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η Καμάλα Χάρις ήταν περήφανη και χαμογελαστή, όταν έδωσε όρκο σε δύο βίβλους, μία που ανήκει στην Ρετζίνα Σέλτον, οικογενειακή της φίλη, και μία που κάποτε ανήκε στην πρώτη μαύρη ανώτατη δικαστής των ΗΠΑ, την Thurgood Marshall, η οποία και αποτελεί πηγή έμπνευσης για την Χάρις. Μάλιστα, την Αντιπρόεδρο όρκισε η ανώτατη δικαστής, Sonia Sotomayor, η πρώτη Λατίνα που είναι μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3. Η νεαρότερη ποιήτρια ορκωμοσίας προέδρου των ΗΠΑ δίνει μήνυμα ελπίδας

Όταν η Αμάντα Γκόρμαν ανέβηκε στη σκηνή για την ορκωμοσία του Τζό Μπάιντεν έγινε η νεαρότερη ποιήτρια σε ορκωμοσία προέδρου στις ΗΠΑ, και έγραψε ιστορία. Μάλιστα, το ποίημα της ήταν τόσο συγκινητικό, που ξεχώρισε ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες της ημέρας. «Όταν έρθει η μέρα, θα βγούμε από τη σκιά, φλεγόμενοι και χωρίς φόβο. Η νέα αυγή θα αναδυθεί, καθώς την ελευθερώνουμε. Γιατί πάντα υπάρχει φως, αρκεί να είμαστε αρκετά γενναίοι για να το δούμε. Μακάρι να είμαστε αρκετά γενναίοι για να γίνουμε αυτό» απήγγειλε στο συγκινημένο κοινό.

4. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δίνει το παρόν

Από την ορκωμοσία φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ένα πρόσωπο που παλαιότερα συμβόλιζε την ειρήνη και την ένωση για τους Αμερικανούς. Εκτός από σημαντικός πολιτικός, ο Ομπάμα αποτελεί και καλός φίλος τόσο του Μπάιντεν όσο και της Χάρις, με την οποία ένωσαν τις γροθιές του όταν συναντήθηκαν σε μία ένδειξη αλληλοϋποστήριξης.

5. Η Lady Gaga συγκλονίζει με τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ

Μια από τις μεγαλύτερες pop star του πλανήτη και μεγάλη υποστηρίκτρια του Δημοκρατικού Κόμματος, η Lady Gaga, ήταν εκείνη που τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο στην Ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Η τραγουδίστρια συγκλόνισε το κοινό τόσο με την καταπληκτική φωνή της, όσο και με τις ενδυματολογικές επιλογές της, που όπως πάντα τράβηξαν τα βλέμματα. «Σήμερα θα τραγουδήσω στις καρδιές εκείνων που αγαπούν αυτή τη χώρα» έγραψε στο Twitter πριν την εμφάνιση της.

6. Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμηνεύει στην μητρική της γλώσσα

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αναφέρει πολλές φορές πόσο περήφανη είναι για την καταγωγή της. Έτσι, όπως και στο Super Bowl, αποφάσισε να δώσει την δικής της νότα στα πατριωτικά τραγούδια “This Land Is Your Land” και “America the Beautiful”, που ερμήνευσε για την ορκωμοσία. Συγκεκριμένα, η Λατίνα τραγούδησε στα ισπανικά την «Υπόσχεση Αφοσίωσης στην Αμερικανική Σημαία» και συγκίνησε εκατομμύρια ισπανόφωνους Αμερικανούς τηλεθεατές.

7. Η μόδα στην Ορκωμοσία και η σημασία της

Ακόμα και η μόδα στην Ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν είπε την δική της ιστορία, αφού τόσο η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, όσο και η Καμάλα Χάρις και η Χίλαρι Κλίντον, επέλεξαν μωβ ρούχα Αμερικανών σχεδιαστών. Παράλληλα, οι αποχρώσεις που επέλεξαν έχουν επίσης την σημασία τους, αφού το μωβ αποτελεί μία μίξη των χρωμάτων του Δημοκρατικούς Κόμματος, ως μία ένδειξη ενότητας. Παράλληλα η Λέιντι Γκάγκα και η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξαν το λευκό χρώμα ως φόρο τιμής στις πιο διάσημες Σουφραζέτες, που ιστορικά επέλεγαν ολόλευκα σύνολα.

8. Ο αξιαγάπητος Μπέρνι Σάντερς και τα memes

Για άλλη μια φορά, οι στυλιστικές επιλογές τράβηξαν την προσοχή, με αποτέλεσμα να μην έλειψαν τα memes από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν – και γι’ αυτό έχουμε να ευχαριστήσουμε τον πολιτικό και Γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπέρνι Σάντερς. Ο 79χρονος Σάντερς έκανε για ακόμη μια φορά την διαφορά και εμφανίστηκε απλά ντυμένος στην σπουδαία τελετή, με ένα άνετο μπουφάν και χαρακτητιστικά γάντια. Φυσικά, αυτό «ξύπνησε» τους θαυμαστές του στο Twitter και το Instagram, οι οποίοι δημιούργησαν μια σειρά από ξεκαρδιστικά memes.

