Γκρέτα Τούνμπεργκ: Πώς σχολίασε στο Twitter την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο;

Με μία ειρωνική ανάρτηση στο Twitter, η Γκρέτα Τούνμπεργκ σχολίασε την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία του απερχόμενου προέδρου, την ώρα που επιβιβάζεται στο ελικόπτερο που ήρθε να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν χθες ημέρα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και την συνόδευσε γράφοντας: «Φαίνεται σας ένας πολύ χαρούμενος ηλικιωμένος που προσβλέπει σε ένα λαμπρό και υπέροχο μέλλον. Τόσο όμορφο να το βλέπεις!».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021