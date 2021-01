Το Χόλιγουντ αντιδρά στην εισβολή στο Καπιτώλιο: «Αυτό είναι τρομοκρατία»

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου έλαβαν χώρα πρωτόγνωρα γεγονότα στις ΗΠΑ, όταν οπαδοί του προέδρου Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον για να εμποδίσουν την επικύρωση του Τζο Μπάιντεν ως του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα αυτών των επεισοδίων ήταν τέσσερις νεκροί, πολλοί τραυματίες και φυσικά ένα σοβαρότατο πλήγμα κατά της δημοκρατίας.

Έτσι δεκάδες ηθοποιοί και σκηνοθέτες χρησιμοποίησαν τη φωνή τους για να καταδικάσουν τα βίαια επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν χτες και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή. Ας δούμε, λοιπόν, τι είχαν να πουν για όσα συνέβησαν.

Πώς αντέδρασε το Χόλιγουντ;

Ο διάσημος ηθοποιός Σον Πεν αποκάλεσε ναρκισσιστή τον πρώην πρόεδρο Τραμπ σε ένα tweet, όπου έγραφε: «Η κόλαση δεν έχει γνωρίσει οργή παρόμοια με αυτή ενός περιφρονημένου νάρκισσου».

Hell hath no fury like a narcissist scorned.

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν μάλιστα ζήτησε από το Twitter και το Facebook να απαγορεύσουν μόνιμα στον Τραμπ την χρήση της πλατφόρμας τους, μετά από μία 12ωρη απαγόρευση που επέβαλαν. «Ο χρόνος που έδωσε το Facebook και το Twitter στον Τραμπ δεν είναι αρκετός. Ο Τραμπ ξεκίνησε μία πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας κατά της Αμερικής. Πρέπει να απαγορεύσουν στον Τραμπ την είσοδο μόνιμα, τώρα».

Facebook and Twitter giving Trump a little time out is NOT ENOUGH.

Trump instigated an act of domestic terrorism against America.

Facebook and Twitter have banned other extremists PERMANENTLY.

They must ban Trump PERMANENTLY. NOW!#BanTrumpSaveDemocracy

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 7, 2021