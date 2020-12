Home Alone: Η σειρά ταινιών που έγινε η αγαπημένη μας Χριστουγεννιάτικη συνήθεια

Τα φετινά Χριστούγεννα μπορεί να είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα αλλά ορισμένες συνήθειες μπορούν να μείνουν και φέτος ζωντανές. Μια από αυτές είναι να δούμε μια από τις κλασικές ταινίες του Home Alone Franchise.

Για κάποιους οι ταινίες σταματούν ως εκεί που πρωταγωνιστής είναι ο Κέβιν ενώ άλλοι λαμβάνουν υπόψιν τους και τις υπόλοιπες τρεις. Διότι συνολικά πρόκειται για 5 ταινίες! Με αφορμή, λοιπόν, την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας στην Ελλάδα σαν σήμερα, στις 21 Δεκεμβρίου του 1990, θα ανατρέξουμε σε κάθε μια ταινία ξεχωριστά.

Home Alone (1990) – Chris Columbus

Η πρώτη ταινία του franchise μας εισάγει στην οικογένεια ΜακΚάλιστερ, η οποία αποτελείται από πέντε παιδιά. Ο 8χρονος Κέβιν -που είναι κι ο μικρότερος- έχει προβλήματα με τα μεγαλύτερα αδέρφια του που διαρκώς τον πειράζουν. Όλη η οικογένεια ετοιμάζεται πυρετωδώς για την αναχώρησή της για το Παρίσι όπου θα περάσει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και το βράδυ πριν το ταξίδι, ο Κέβιν τσακώνεται με τα αδέρφια του και εύχεται να μην είχε οικογένεια και η μητέρα του τον τιμωρεί και τον προειδοποιεί να προσέχει τι εύχεται!

Την επόμενη μέρα, μέσα σ’ έναν πλήρη πανικό, η οικογένειά του τον ξεχνά στο σπίτι και πριν το συνειδητοποιήσουν είναι πια αργά για να γυρίσουν έγκαιρα πίσω. Αυτό αρχικά χαροποιεί τον Κέβιν που αντιλαμβάνεται ότι έχει όλο το σπίτι δικό του αλλά καθώς οι μέρες περνούν, τους αποζητά όλους. Και το πράγμα παίρνει άλλη τροπή, όταν δύο κλέφτες, ο Χάρι και ο Μαρβ προσπαθούν να ληστέψουν το σπίτι. Έτσι, ο Κέβιν στήνει διάφορες αυτοσχέδιες παγίδες προκειμένου να τους εμποδίσει και χαρίζει άφθονο γέλιο. Οι παγίδες αυτές, ορισμένες φορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και άκρως επικίνδυνες αν κάποιος «πέσει» πάνω τους. Όμως, οι δύο κλέφτες την πατάνε με τέτοιο τρόπο που προκαλούν μόνο γέλια!

Η ταινία αποδείχθηκε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία για εκείνη την χρονιά βγάζοντας συνολικά 476.684.675 δολάρια παγκοσμίως.

Home Alone 2: Lost in New York (1992) – Chris Columbus

H ιστορία του Κέβιν επαναλαμβάνεται την επόμενη χρονιά με κάπως διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη φορά δεν μένει μόνος στο σπίτι του αλλά χάνεται στο αεροδρόμιο καθώς ετοιμάζεται να πάει τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες διακοπές με την οικογένειά του. Η κατάσταση μπερδεύεται ακόμη χειρότερα όταν μπαίνει στο λάθος αεροπλάνο και προσγειώνεται στη Νέα Υόρκη ενώ η οικογένειά του στο Μαϊάμι.

Η μεγάλη πόλη δεν τρομάζει τον μικρό Κέβιν αλλά ζει μια πλουσιοπάροχη ζωή στο Plaza Hotel με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του. Ωστόσο, συναντά για ακόμη μια φορά τους δύο κλέφτες που προσπάθησαν να κλέψουν το σπίτι του και τους εμποδίζει να κλέψουν ένα τεράστιο κατάστημα παιχνιδιών. Αυτό τους θυμώνει και τους οδηγεί στο να τον κυνηγήσουν. Απίστευτες παγίδες στήνονται για ακόμη μια φορά από τον Κέβιν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που κρύβει…πολλούς κινδύνους! Η επανένωση του Κέβιν με την μαμά του στο τέλος είναι ίσως η πιο συγκινητική στιγμή!

Αυτή ήταν και η τελευταία ταινία του franchise με τον Μακόλεϊ Κάλκιν στο ρόλο του Κέβιν. Αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και αποτελεί ταύτιση με το κόνσεπτ ενώ χαρακτηριστικοί θεωρούνται και οι δύο κλέφτες!

Home Alone 3 (1997) – Raja Gosnell

Κεντρικός ήρωας στην τρίτη ταινία είναι ο Άλεξ Προύιτ, ένα αγοράκι 8 χρονών που το αφήνουν μόνο του στο σπίτι με ανεμοβλογιά. Η γειτόνισσα χάρισε στον Άλεξ ένα αυτοκινητάκι που κινείται με τηλεχειριστήριο, το οποίο έφτασε στα χέρια της από λάθος. Μέσα στο αυτοκινητάκι έχει τοποθετηθεί ένα μικροτσίπ το οποίο ψάχνουν τέσσερις διεθνείς κατάσκοποι μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Έτσι, επιχειρούν να μπουν στο σπίτι χωρίς να γνωρίζουν για τι είναι ικανός ο μικρός. Με βοηθούς τον αρουραίο που έχει για κατοικίδιο αλλά και τον παπαγάλο του αδερφού του, μαζί με κάμερα τοποθετημένη στο αυτοκινητάκι, καταφέρνει να τους νικήσει.

Ως η επόμενη μετά από δύο πολύ επιτυχημένες ταινίες, δεν τα πήγε καλά. Ωστόσο, πλέον μετά από τόσα χρόνια είναι μια ευχάριστη επιλογή και προσφέρει εξίσου γέλιο.

Home Alone 4: Taking Back the House (2002) – Rod Daniel

Επιστρέφουμε ξανά στον γνωστό Κέβιν, όχι όμως με την αίγλη των δύο πρώτων ταινιών καθώς ο ρόλος πλέον έχει δοθεί στον Μάικ Γουάινμπεργκ. Οι γονείς του έχουν πια χωρίσει κι ο πατέρας του έχει συνάψει σχέση με άλλη γυναίκα, με την οποία συζεί σε μια έπαυλη. Όταν τους καλεί για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργανώνουν, μόνο ο Κέβιν δέχεται να πάει και να περάσει λίγες μέρες μαζί τους. Γρήγορα συνειδητοποιεί πως έχουν «βάλει» στο μάτι το σπίτι του πατέρα του ο παλιός γνώριμος ληστής Μαρβ -τον οποίο επίσης παίζει άλλος ηθοποιός από αυτόν των δύο πρώτων ταινιών- με την γυναίκα του, την Βέρα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους σταματήσει αλλά κανείς δεν τον πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος…

Η ταινία τοποθετώντας ξανά τους ίδιους ήρωες που έκαναν επιτυχία στο παρελθόν, αλλά δίχως να θυμίζει τίποτα από εκείνες τις ταινίες, έχασε την αίγλη της! Δεν σημείωσε επιτυχία και οι κριτικοί την αποδοκίμασαν.

Home Alone: The Holiday Heist (2012) – Peter Hewitt

Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από την οικογένεια Μπάξτερ με κεντρικό ήρωα τον 10χρονο Φιν. Όταν μετακομίζουν στην Καλιφόρνια, ο Φιν μαθαίνει από τον νέο του φίλο και γείτονα πως το σπίτι του μπορεί να έχει φαντάσματα. Ταυτόχρονα, τρεις ληστές έχουν αποφασίσει να κλέψουν από το σπίτι έναν αυθεντικό πίνακα του Έντβαρτ Μουνκ. Ο Φιν στήνει διάφορες παγίδες προκειμένου να πιάσει τα φαντάσματα και τελικά πιάνει αυτούς.

Τελικά ούτε αυτή η ταινία τα πήγε καλά στις κριτικές, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε πως κανένα άλλο remake δεν κατάφερε να φτάσει την επιτυχία των δύο πρώτων ταινιών. Ωστόσο, εάν θέλετε να δείτε κι άλλα φιλμ με το ίδιο κόνσεπτ των ταινιών με τον Κέβιν, τότε δεν έχετε κάτι να χάσετε από το να δείτε και τις υπόλοιπες.