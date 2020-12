Game of Thrones Tour: Ο κόσμος του George R.R. Martin «ζωντανεύει» στο νέο θεματικό πάρκο της Ιρλανδίας

Δύο χρόνια πέρασαν σχεδόν από την τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» κι όμως ο κόσμος που εμπνεύστηκε ο George R.R. Martin δεν έχει ξεχαστεί. Τι κι αν ο 8ος κύκλος μας άφησε ανάμικτα συναισθήματα; Η «κληρονομιά» του συγγραφέα μας στιγμάτισε βαθιά κι εκεί που λέγαμε πως ξεμπερδέψαμε με το Westeros, συνειδητοποιούμε πως έχουμε ακόμα να περιμένουμε αρκετά: Από τα τελευταία βιβλία της σειράς που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, τη νέα σειρά «House of the Dragons», μέχρι το νέο θεματικό πάρκο του GoT στη Βόρεια Ιρλανδία!

Λίγα λόγια για το πάρκο

Το θεματικό πάρκο για το «Game of Thrones» θα είναι το πρώτο στον κόσμο και αναμένεται να ανοίξει μέσα στο 2021 στο Banbridge και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Linen Mill Studios. Η δημιουργία του γίνεται σε συνεργασία με το δίκτυο ΗΒΟ και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα αυθεντικά τηλεοπτικά πλατό καθώς και αντικείμενα που εμφανίστηκαν στη σειρά.

Το θεματικό πάρκο, με την τεράστια έκτασή του (10.000m²) θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αναβίωσης εμβληματικών σκηνών από τη σειρά, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα όπλα, τα κοστούμια και άλλα πρωτότυπα αντικείμενα από τα γυρίσματα.

«Η συναρπαστική και αισθητήρια εμπειρία θα εξερευνήσει, μεταξύ άλλων, το μεγαλείο του King‘s Landing, του Winterfell, του Dragonstone, του Τείχους και τις Χώρες των βαρβάρων», σύμφωνα με τη δήλωση του Tourism Ireland.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ House of the Dragons: Έρχεται το prequel του Game of Thrones

Διαδραστικά εργαστήρια

Ακόμα, για μια βαθύτερη εμπειρία αναβίωσης των σκηνών της σειράς, θα διεξάγονται διαδραστικά εργαστήρια. Σε αυτά, οι λάτρεις του GοT θα μπορούν να αναδημιουργήσουν το μακιγιάζ, αλλά και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον σχεδιασμό των πρόσθετων που είδαμε στους χαρακτήρες (π.χ. το χέρι του Jaime).

Πηγή: Marca