COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Πάνω από 90 χριστουγεννιάτικες ταινίες στο νέο pop-up κανάλι της COSMOTE TV

Από την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου και για έναν μήνα – έως την Τετάρτη 6/1 – οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες από 90 ταινίες: πρεμιέρες νέων κινηματογραφικών τίτλων, όπως η ρομαντική κομεντί της Paramount «Christmas In Rome», κλασσικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπως το all-time classic «Love Actually», δημοφιλή blockbusters, σαν το «Last Christmas» με την Εμίλια Κλάρκ, αλλά και βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων το φινάλε της σειράς ταινιών Toy Story της Pixar («Toy Story 4»), το «Frozen 2», κ.ά. Στο κανάλι θα προβάλλονται καθημερινά 3 ταινίες back-2-back από κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, όπως τα Walt Disney Studios, Paramount, NBC/Universal, Lionsgate, αλλά και οι χριστουγεννιάτικες τηλεταινίες των Hallmark, Marvista, Reel One Entertainment κ.ά.

Οι πρεμιέρες του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD

Πάνω από 35 νέους κινηματογραφικούς τίτλους με άρωμα Χριστουγέννων σε Α’ προβολή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν η δραμεντί «Christmas In Rome», για την ιστορία αγάπης μίας ξεναγού και ενός επιχειρηματία στη Χριστουγεννιάτικη Ρώμη με την Λέισι Τσάμπερτ των «Mean Girls» και «Party Of Five» (Κυριακή 6/12, 22.30), το «My Best Friend’s Christmas», για μία νεαρή κοπέλα, η οποία όταν επιστρέφει στο πατρικό της και μαθαίνει ότι ο πρώην της ετοιμάζεται να παντρευτεί, προσποιείται ότι έχει σχέση με τον κολλητό της (Τετάρτη 9/12, 22.30), οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές κομεντί «The Christmas Pact» (Τρίτη 15/12, 22.30), «Radio Christmas» (Πέμπτη 17/12, 22.30), «A Christmas Wish», με πρωταγωνίστρια την Χίλαρι Μπέρτον, που γνωρίσαμε από την εφηβική σειρά των 00’s «One Tree Hill» (Παρασκευή 11/12, 22.30), καθώς και η οικογενειακή κομεντί «Ένα μήνυμα για τα Χριστούγεννα» (Shoelaces for Christmas) (Δευτέρα 7/12, 22.30). Οι πρεμιέρες του καναλιού ολοκληρώνονται την Τετάρτη 6/1 (22.30), με την προβολή της Χριστουγεννιάτικης μουσικής ταινίας «A Winter Song» με πρωταγωνίστρια τη δημοφιλή τραγουδίστρια Ashanti.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι νέες ταινίες του Netflix που μας βάζουν σε χριστουγεννιάτικο mood

Σε τροχιά Χριστουγέννων με all-time classic ταινίες

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων θα μας βάλουν οι all-time classic ταινίες του pop-up καναλιού της COSMOTE TV, με το all-time Christmas classic «Love Actually» (Πέμπτη 24/12, 22.30), την οικογενειακή ταινία της Paramount «All I want for Christmas» (Παρασκευή 11/12, 19.00), αλλά και το ρομαντικό blockbuster «Last Christmas» (Τρίτη 22/12, 22.30) της Έμα Τόμσον, με πρωταγωνίστρια την Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones) να είναι μερικοί από τους κινηματογραφικούς τίτλους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του καναλιού. Το 2020 μας αποχαιρετά με την βραβευμένη με OSCAR® ταινία φαντασίας «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» (How the Grinch Stole Christmas) με τον Τζιμ Κάρεϊ στον ρόλο του ξωτικού (Πέμπτη 31/12, 22.30), ενώ η νέα χρονιά ξεκινά με την αριστουργηματική ταινία-συνώνυμο των Χριστουγέννων «It’ s a wonderful life» του Φρανκ Κάπρα (Πρωτοχρονιά, 18.45), καθώς και με τις περιπέτειες της Κουίν Λατίφα στην Ευρώπη, στην κομεντί «Last Holiday» (Πρωτοχρονιά, 22.30).

Καθημερινές προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων – όλες σε μεταγλώττιση

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD και για τους φίλους των κινουμένων σχεδίων, που θα έχουν στη διάθεσή τους καθημερινά δημοφιλείς ταινίες της Pixar, της Disney και άλλων μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο. Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα οικογενειακά blockbusters «Frozen 2» (Κυριακή 6/12, 20.40), «Sonic the Hedgehog», με πρωταγωνιστή τον διάσημο ήρωα videogame της SEGA, Σόνικ (Δευτέρα 21/12, 20.40), το οσκαρικό «Toy Story 4» για τις νέες περιπέτειες του Γούντι και των φίλων του (Σάββατο 26/12, 20.40), τη βραβευμένη με 2 Όσκαρ εμβληματική ταινία των ‘90s «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (The Lion King) (Παρασκευή 1/1, 21.00), το «Abominable» για τα μυθικά πλάσματα των Ιμαλαΐων (Κυριακή 13/12, 20.45), το περιπετειώδες «Playmobil: Η Ταινία», που μας μεταφέρει στο μαγικό σύμπαν των διάσημων παιχνιδιών (Κυριακή 27/12, 20.40), το «Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα Νερά του» (Πέμπτη 24/12, 20.45), αλλά και τη νέα ταινία των Disney και Pixar «Φύγαμε» (Onward) (Τρίτη 29/12, 20.40).

Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες ταινίες του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, μέσα από τον φάκελο «CHRISTMAS» του δωρεάν on demand καταλόγου COSMOTE TV PLUS, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος έως τα τέλη Φεβρουαρίου με περισσότερους από 60 κινηματογραφικούς τίτλους.