Online Agenda: Ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, σήμερα 25/11

ΟΠΕΡΑ

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η GNO TV, η νέα διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου 2020 με την πρώτη προβολή της σπαρακτικής «Μαντάμα Μπαττερφλάι», με τη διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνο Ερμονέλα Γιάχο στον ρόλο του τίτλου. Από τις 25 Νοεμβρίου 2020, η «Μαντάμα Μπαττερφλάι» θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω του nationalopera.gr/GNOTV στο κοινό εντός και εκτός Ελλάδος με εισιτήριο μόλις 10 ευρώ.

Από Τετάρτη 25/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

10€

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Αποκάλυψη του Ιωάννη» από το Ίδρυμα Ωνάση

«Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Έρχεται η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η συντέλεια του κόσμου ως προφητεία, όραμα ή, μήπως, μανιφέστο εξέγερσης, σε μια παράσταση πιο επίκαιρη από ποτέ. Από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου συντονιστείτε διαδικτυακά στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση για την παράσταση του Θάνου Παπακωνσταντίνου, που άνοιξε τη σεζόν 2019-2020 στη Στέγη. H Δευτέρα Παρουσία, οι Τέσσερις Καβαλάρηδες, οι Επτά Σφραγίδες, ο Αμνός του Θεού, ο 666, σε ένα από τα πιο επιδραστικά και δυσερμήνευτα κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη σκηνική τελετουργία για να μας θυμίσει πως κάθε τέλος ίσως είναι μια νέα αρχή. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σώσε» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Η παράσταση ανέβηκε στις 10-27.10.2018 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο https://www.onassis.org/whats-on/noises-michael-frayn.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αντιγόνη / Lonely Planet» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Αντιγόνη / Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του OnassisUSA, AntigoneNow, στη Νέα Υόρκη το 2016. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Το 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου επιστρέφει φέτος και λόγω των συνθηκών της πανδημίας θα διεξαχθεί ψηφιακά στην πλατφόρμα cinesquare.net και θα είναι δωρεάν για όλους. Θα λάβει χώρα από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2020 με πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ εδώ.

4ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, οι Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση – Ελλάδα (WIFT GR) και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν το 4ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στις 25 – 29 Νοεμβρίου 2020, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου). Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, οι προβολές θα διεξαχθούν διαδικτυακά και δωρεάν, στην πλατφόρμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

ΧΟΡΟΣ

«Here we live and now 2020» από το Korzo and Nederlands Dans Theater

Με την παραστάσεις χορού της εκδήλωσης «Here we live and now 2020» το Korzo and Nederlands Dans Theater γιορτάζει το χορευτικό ταλέντο, το οποίο διαθέτει η πόλη της Χάγης. Ανερχόμενοι χορογράφοι προσκαλούνται να δημιουργήσουν μια μικρή παράσταση. Οι παραστάσεις ανεβαίνουν στο Korzo and Nederlands Dans Theater από τις 19 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Μπορείτε να δείτε τις παραστάσεις, διαδικτυακά, μέσω live streaming, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19.45.

Σάββατο 21/11 και Τετάρτη 25/11, 19.45 – 22.00

3,5 – 7,5€

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εισιτήρια πατήστε εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον ιταλικό πολιτισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia – Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL. Μέσα σε εννέα εβδομάδες, από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Τετάρτη 25/11, διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής εδώ.