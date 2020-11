Online Agenda: Ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, σήμερα 16/11

ΘΕΑΤΡΟ

Παραστάσεις από το Θέατρο Σταθμός

Δύο παραστάσεις θα έχει την ευκαιρία, το θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει διαδικτυακά και εντελώς δωρεάν: Το «Stand up tragedy» σε κείμενο και ερμηνεία Κάτιας Γέρου και σκηνοθεσία Κυριάκου Κατζουράκη και «Μάρτυρες των Αθηνών» σε κείμενο και σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Την παράσταση «Stand up Tragedy» που θα έκανε πρεμιέρα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός μπορείτε να παρακολουθήσετε από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στην ιστοσελίδα του θεάτρου, ενώ η παράσταση «Μάρτυρες των Αθηνών», που δεν μεταδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στις 5/11 – όπως είχε ανακοινωθεί – θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 20.30. Η μετάδοση θα γίνει μέσω του Youtube channel της Περιφέρειας Αττικής.

Κυριακή 15/11 – Τρίτη 17/11, «Stand up Tragedy» διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δείτε την παράσταση από την ιστοσελίδα του θεάτρου εδώ.

Δευτέρα 16/11, «Μάρτυρες των Αθηνών» 20.30

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παράσταση εδώ.

Δωρεάν

«Αντιγόνη / Lonely Planet» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Αντιγόνη / Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του OnassisUSA, AntigoneNow, στη Νέα Υόρκη το 2016. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Δευτέρα 16/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσική συναυλία με τη Γλυκερία

Οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες μέσω live streaming, από το κανάλι της Περιφέρειας Αττικής στο YouTube, συνεχίζονται και μετά τις 3/11. Τη Δευτέρα 16/11, στις 17.00, θα μεταδοθεί μουσική συναυλία με τη Γλυκερία.

Δευτέρα 16/11, 17.00

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τη συναυλία εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Με περισσότερες από 80 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, για παιδιά από 2 ετών έως και την εφηβεία, το 3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας έρχεται διαδικτυακά. Από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου περιμένει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του σε Ελλάδα και Κύπρο για να τους ταξιδέψει δωρεάν σε όλο τον κόσμο μέσα από το site του στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Δευτέρα 16/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον ιταλικό πολιτισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia – Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL. Μέσα σε εννέα εβδομάδες, από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Σήμερα θα προβληθούν οι εκδηλώσεις «Ο νεαρός Μονταλμπάνο: Επτά Δευτέρες», «Γεύμα με τον Καμιλέρι: Μπαρμπούνια με σαλτσούλα» και «Σικελικά τσιμπολογήματα: Οι κασάτες». Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Δευτέρα 16/11, διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής εδώ.