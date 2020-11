Ποιες είναι οι κορυφαίες λέξεις για το 2020;

Επιτέλους έφτασε η στιγμή που τα λεξικά αποκαλύπτουν ποιες είναι οι κορυφαίες λέξεις της χρονιάς, οι λέξεις που ψάξαμε και χρησιμοποιήσαμε περισσότερο μέσα σε δώδεκα μήνες. Το 2019 οι κορυφαίες λέξεις ήταν η «κουλτούρα της ακύρωσης» – πρακτική δηλαδή του να μην υποστηρίζουμε πια κάτι, συνήθως μία διασημότητα ή προϊόν, λόγω προβληματικής/απαράδεκτης συμπεριφοράς- και η «έκτακτη κλιματική ανάγκη». Το 2015 ήταν απλά το emoji που κλαίει και γελά ταυτόχρονα.

Φέτος ποια θα μπορούσε να είναι η κορυφαία λέξη; Μάλλον καλά το καταλάβατε, το 2020 την κορυφή κατέκτησε η λέξη «lockdown». Καθώς οι περισσότερες χώρες ήδη βιώνουν το δεύτερο lockdown της χρονιάς δεν μας κάνει εντύπωση που όλοι συζητούν γι’ αυτό.

Σύμφωνα με το Λεξικό Collins, το «lockdown» είναι η «επιβολή αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις, τις κοινωνικές επαφές και την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους» και σαν λέξη η χρήση του αυξήθηκε κατά 6.000%. Το 2019 χρησιμοποιήθηκε μόλις 4 χιλιάδες φορές, ενώ φέτος πάνω από μισό εκατομμύριο φορές.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS

— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020