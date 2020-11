TikTok: Η πλατφόρμα κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα ενάντια στη ρητορική μίσους

To TikTok ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα ενάντια σε βίντεο που περιέχουν ρητορικές μίσους, λίγες μόνο ημέρες μετά την λήψη αυστηρών μέτρων σχετικά με την -επικίνδυνα δημοφιλή στις ΗΠΑ- θεωρία συνωμοσίας QAnon.

Μέτρα ενάντια στη ρητορική μίσους

Παρ’ όλο που οι ιδεολογίες μίσους, συμπεριλαμβανομένου του νεοναζισμού και του φυλετικού ρατσισμού, έχουν ήδη απαγορευτεί στην πλατφόρμα, το TikTok αποκάλυψε ότι θα ενημερώσει την πολιτική του προκειμένου να αποκλείσει τις «γειτονικές ιδεολογίες», όπως είναι ο λευκός εθνικισμός, η θεωρία της λευκής γενοκτονίας και η ανδρική υπεροχή.

Σε μια δήλωση, η εφαρμογή ανέφερε ότι θα βάλει φρένο στη διάδοση «κωδικοποιημένης γλώσσας και συμβόλων που μπορούν να κανονικοποιήσουν τη ρητορική μίσους». Σε αυτό το πλαίσιο, το TikTok λέει ότι θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη της παραπληροφόρησης και των βλαβερών στερεοτύπων για τις εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες. Θα καταργήσει επίσης περιεχόμενο που βλάπτει την κοινότητα LGBTQ+.

Credit where credit is due. This is a good, necessary move by @tiktok_us.

The real test, as always, will be enforcement.

Compare this to @facebook and @YouTube, which only took steps like this when pushed by advertisers or when it was politically expedient. https://t.co/xPVZ6Dtz7d

— Sleeping Giants (@slpng_giants) October 21, 2020