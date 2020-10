Stardust: Αντιδράσεις προκάλεσε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Ντέιβιντ Μπόουι

Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την βιογραφική ταινία του Ντέιβιντ Μπόουι, με τίτλο «Stardust», που αφηγείται την πραγματική ιστορία ίσως της πιο λατρεμένης και εμβληματικής μουσικής προσωπικότητας της εποχής μας.

Συγκεκριμένα, η ταινία με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζόνι Φλιν, ακολουθεί τον Μπόουι κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις ΗΠΑ, όπου και δημιούργησε το alter ego του, τον Ζίγκι Στάρνταστ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Το 1971, ένας 24χρονος Ντέιβιντ Μπόουι (Τζόνι Φλιν) ξεκινά το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Mercury Records, Ρον Όμπερμαν (Μαρκ Μαρόν), μόνο για να συναντήσει έναν κόσμο που δεν ήταν έτοιμος για εκείνον».

«Το Stardust μας δίνει μία ματιά στις στιγμές που ενέπνευσαν τον Μπόουι να δημιουργήσει την πρώτη και πιο αξέχαστη περσόνα του, τον Ζίγκι Σταρνταστ. Έτσι, καταγράφει το σημείο καμπής που άλλαξε την καριέρα του και τον έκανε ένα από τα σπουδαιότερα είδωλα της ποπ κουλτούρας».

Όπως δήλωσε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Gabriel Range: «Ήθελα να κάνω μια ταινία για όσα παρακινούν κάποιον να γίνει καλλιτέχνης. Για όσα τον οδηγούν στο να δημιουργεί τέχνη».

Όσο για τον Μπόουι, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Πρόκειται για κάποιον που προσωπικά είδα από απόσταση, πίσω από μάσκα, μια εξωγήινη θεότητα. Ακόμα και στον τέλεια χορογραφημένο του θάνατο, δεν έμοιαζε με κανονικό άνθρωπο».

Όπως είχαμε αναφέρει, η ταινία έχει κάνει ήδη την πρεμιέρα της εικονικά στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca. Στους κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου.

Οι αντιδράσεις

Πάντως, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ενθουσιάστηκαν τόσο από το πρώτο τρέιλερ της ταινίας και μάλλον δεν έχουν πειστεί ακόμα από το όραμα του Γκάμπριελ Ρέιντζ.

Αρχικά, αισθητή είναι η απουσία της μουσικής του Ντέιβιντ Μπόουι από την ταινία. «Πώς μπορεί κάποιος να κάνει μία βιογραφική ταινία για τον Μπόουι και να μην χρησιμοποιήσει ούτε μία νότα από τα τραγούδια του;» σχολίασε ένας θαυμαστής.

«Ποιο είναι το νόημα αυτής της ταινίας αν δεν είναι μιούζικαλ;» είπε ένας άλλος.

Άλλοι δεν ήταν σίγουροι για το κάστινγκ και συγκεκριμένα για την επιλογή του Φλιν ως Μπόουι. Μάλιστα, ένας τον συνέκρινε με την εμφάνιση του Τζέσι Άισενμπεργκ ως Λεξ Λούθερ.

«Θα πρέπει να πουν πολλές φορές το όνομα Ντέιβιντ Μπόουι στην ταινία. Αλλιώς θα μπερδέψουμε τον Τζόνι Φλιν με τον Λεξ Λούθορ του Άιζενμπεργκ» σχολίασε ένας χρήστης του Twitter.

they have to say the name «david bowie» multiple times in this unauthorized biopic trailer, because otherwise you’d mistake johnny flynn for jesse eisenberg’s Lex Luthor. pic.twitter.com/KbUWruQ8AF

— Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) October 28, 2020