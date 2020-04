Stardust: Μία πρώτη ματιά στην νέα ταινία για τον David Bowie

Η ταινία Stardust έμελε να κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Tribeca, το οποίο όμως ακυρώθηκε, όπως πολλά άλλα φεστιβάλ, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Υπόθεση ταινίας

Αφορά ένα μέρος της ζωής του David Bowie, αλλά δεν πρόκειται για βιογραφική ταινία, όπως τονίζουν οι δημιουργοί της. Όπως φανερώνει και ο τίτλος, η ταινία θα παρουσιάζει την μεταμόρφωση του Bowie στην περσόνα του Ziggy Stardust – το alter ego του- στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν ο 24χρονος τότε καλλιτέχνης, βρισκόταν με την μπάντα του στην Αμερική για την προώθηση του άλμπουμ, The Man Who Sold the World.

Δηλώσεις σκηνοθέτη

Όπως δήλωσε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Gabriel Range: «Ήθελα να κάνω μια ταινία για όσα παρακινούν κάποιον να γίνει καλλιτέχνης. Για όσα τον οδηγούν στο να δημιουργεί τέχνη». Eπίσης, δήλωσε για τον Bowie: «Πρόκειται για κάποιον που προσωπικά είδα από απόσταση, πίσω από μάσκα, μια εξωγήινη θεότητα. Ακόμα και στον τέλεια χορογραφημένο του θάνατο, δεν έμοιαζε με κανονικό άνθρωπο».

Πρωταγωνιστές

Έτσι, αποφασίστηκε από τους παραγωγούς, να προβάλλουν τη ταινία διαδικτυακά. Πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε το πρώτο απόσπασμα της επερχόμενης ταινίας, με πρωταγωνιστή τον ταχέως ανερχόμενο ηθοποιό, Johnny Flynn, ως David Bowie. Τον Flynn μπορεί να τον έχετε ξαναδεί ως Άλμπερτ Άϊνσταιν στην σειρά Genius, ή στην ταινία Emma, που κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά στους κινηματογράφους.

Στη ταινία επίσης, συμμετέχουν οι Marc Maron, o Aaron Poole και η Jena Malone, ως σύζυγος του Bowie, Angie. Παραγωγοί είναι οι Paul Van Carter, Nick Taussig και Matt Code.

Στο απόσπασμα βλέπουμε τον Bowie (Johnny Flynn) να συζητά με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Mercury Records, Ron Oberman (Marc Maron) για τις πιθανότητες που έχει να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ.

Δείτε το απόσπασμα: