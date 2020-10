Παιδιά «εθισμένα» στο διαδίκτυο: Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Θυμάστε πριν από όχι και τόσο πολλά χρόνια που παρακαλούσατε το γιο ή την κόρη σας να ξεκολλήσει το πρόσωπο από την τηλεόραση; Τώρα, λοιπόν, που επιτέλους ξεκόλλησε, αντί να βλέπετε το παιδί σας να βυθίζεται στην απόλαυση ενός καλού βιβλίου ή να το συνεπαίρνει μια μελωδία που ερμηνεύει στο πιάνο – όπως ονειρευόσασταν – εκείνο μοιάζει να ενδιαφέρεται μόνο για το smartphone ή το τάμπλετ του.

Για το παιδί είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με τους (πραγματικούς και τους διαδικτυακούς) φίλους του. Για εσάς δεν είναι τίποτα άλλο από χάσιμο χρόνου. Η αλήθεια βρίσκεται, όπως συνήθως, κάπου στη μέση. Αν θέλετε να περιορίσει τουλάχιστον το χρόνο που περνάει online, ακολουθήστε τις συμβουλές που δίνει η αμερικανίδα ψυχολόγος και εκπαιδευτικός Σούζαν Στίφελμαν, στο βιβλίο της με τίτλο «Parenting Without Power Struggler: Raising Jouful, Resilient Kids While Staying Cool, Calm and Connected».

