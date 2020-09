Τι να δούμε σήμερα; 5 προτάσεις για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

ONLINE ΔΡΑΣΗ

Digital Race for the Cure

Το Greece Race for the Cure είναι αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία του COVID-19, η πραγματοποίηση του 12ου Greece Race for the Cure, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα δεν είναι εφικτή φέτος. Γι’ αυτό και από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης ή του κόσμου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να συμμετάσχετε στο μεγαλύτερο διαδικτυακό, αθλητικό event με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Δείτε εδώ πώς.

Παρασκευή 25/9 – Κυριακή27/9

6€

ΣΙΝΕΜΑ

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επέστρεψε ανανεωμένο και θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου σε θερινούς κινηματογράφους, εφτά συνολικά. Διαβάστε περισσότερα και δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβολών εδώ.

Από 3€

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στο Σινέ Δάφνη

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, ξεκινάει από σήμερα στο Σινέ Δάφνη. Δείτε σήμερα τη «Φθινοπωρινή Σονάτα» και τις «Άγριες Φράουλες».

Παρασκευή 25/9, 20:00, 22:00

7€

Σινέ Δάφνη (θερινός), Ηλία Ηλίου 28, Δάφνη

City Drive-in στο Ο.Α.Κ.Α.

Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε stand up comedy special #Hashtag με τον Ζήση Ρούμπο και τον Αριστοτέλη Ρήγα, ενώ ακολουθεί προβολή της ταινίας «Sleepless in Seattle» (Άγρυπνος στο Σιάτλ)

Παρασκευή 25/9, 20:30, 22:45

Από 12€

Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

8o Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανανεώσιμου Θεάτρου

Το 8ο Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανακυκλώσιμου Θεάτρου επέστρεψε, για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ για σήμερα περιλαμβάνει ένα σεμινάριο με τον Αντώνη Διαμαντή και την ομάδα Όμμα Στούντιο, με τίτλο «Αρχές παρουσίας του Ηθοποιού» (18:00-20:00), αργότερα σειρά έχει η προβολή του ντοκιμαντέρ «The Conquest of Difference» του Θεάτρου Οντίν από την ομάδα Όμμα Στούντιο (20:30-22:30) και ολοκληρώνουν με Dj Set (22:30-24:00).

Παρασκευή 25/9

Τεχνοχώρος Fabrica, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 και Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός