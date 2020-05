Μέγαρο Μουσικής: Δείτε την δημοφιλή όπερα «Αΐντα» του Τζουζέππε Βέρντι, online

Μια ιστορική «Αΐντα», την πρώτη που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, υποδέχεται το Μegaron Online, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη υπερπαραγωγή που, μετά την πρώτη παρουσίασή της στη φημισμένη Αρένα της Βερόνας τον Ιούνιο του 1999, ανέβηκε δύο χρόνια αργότερα με τεράστια επιτυχία στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του διπλού εορτασμού για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Τζουζέππε Βέρντι και για τα 130 χρόνια από την πρεμιέρα του έργου στην Όπερα του Καΐρου. Η παράσταση αναμεταδίδεται με την ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος της Αρένας της Βερόνας, και η προβολή είναι αφιερωμένη στους Ιταλούς φίλους μας.

Αΐντα: Λίγα λόγια για την παράσταση

Το τολμηρό εγχείρημα της αναπροσαρμογής σε κλειστό χώρο μιας τόσο μεγάλων διαστάσεων παράστασης έφερε σε πέρας ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, σκηνογράφους και ενδυματολόγους του καιρού μας, ο Πιερ Λουίτζι Πίτσι. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν λαμπρά αστέρια του οπερατικού στερεώματος. Την αιθιοπίδα σκλάβα Αΐντα ενσαρκώνει η ρωσίδα δραματική σοπράνο Όλγα Ρομάνκο, τον Ρανταμές, τον αρχηγό του αιγυπτιακού στρατού, ο Αργεντινός Χοσέ Κούρα και την αιγύπτια πριγκίπισσα Άμνερι η αμερικανίδα μετζοσοπράνο Nάνσυ Μώλτσμπυ. Μαζί τους επί σκηνής, ο μπάσος Παάτα Μπουρτσουλάτζε ως Ράμφις και ο μπασοβαρύτονος Τζέιμς Τζόνσον ως Αμονάσρο.

Το καστ συμπληρώνουν οι διεθνώς διακεκριμένοι έλληνες ερμηνευτές Χριστόφορος Σταμπόγλης, Μαρίνα Βουλογιάννη και Γιάννης Χριστόπουλος. Τα αριστουργηματικά πολυφωνικά μέρη της διάσημης όπερας του Βέρντι τραγουδούν η Χορωδία της ΕΡΤ και μέλη της βουλγαρικής Χορωδίας της Όπερας και της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Μπουργκάς (διεύθυνση: Αντώνης Κοντογεωργίου). Χορεύουν ο Ρομπέρτο Μπολλέ, η Μύρνα Καμάρα και μέλη του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας της Σόφιας. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο πολυβραβευμένος μετρ του ιταλικού ρεπερτορίου Ντονάτο Ρεντσέττι. Η μαγνητοσκόπηση της παράστασης έγινε στις 12 Μαΐου 2001.

*Παρακολουθήστε την «Αΐντα» (διάρκεια: 147 λεπτά), το πρόγραμμα και τους συντελεστές εδώ.



Megaron Online

Το πρόγραμμα των ψηφιακών προβολών συνεχίζεται την Κυριακή 24/5 (9:00 μ.μ.) με τη Μαρία Φαραντούρη και τη σκηνική καντάτα «Ημερολόγιο για περαστικούς στα τέλη του αιώνα» του Περικλή Κούκου σε λιμπρέτο Χριστόφορου Χριστοφή, η οποία γράφτηκε ειδικά για τη μεγάλη ερμηνεύτρια (παραγγελία ΟΜΜΑ) και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τον Νοέμβριο του 1996.

Επιπλέον διαθέσιμες εκδηλώσεις

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Στη σελίδα του Megaron Plus είναι επίσης διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη). Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Mποδοσάκη.

Live συναυλίες του ECHO

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.

*Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.