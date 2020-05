Μέγαρο: «Τουραντότ», «Αΐντα» και άλλες παραγωγές στον νέο κύκλο online προβολών

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση μικρών και μεγάλων στην πρώτη σειρά διαδικτυακών προβολών του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία μιας δεύτερης σειράς αναμεταδόσεων με τίτλο «Megaron Online», τον Μάιο και τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιαστούν εξαιρετικές συναυλίες και παραστάσεις από το αρχείο του ΜΜΑ.

Τι καινούριο θα δούμε:

Στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής θα εμφανιστούν δύο από τους μεγαλύτερους μαέστρους της εποχής μας, ο Σερ Σάιμον Ρατλ και ο Ζούμπιν Μέτα, με τον πρώτο να διευθύνει την καλύτερη ίσως ορχήστρα του κόσμου, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου (17/5), με σολίστ στο βιολί τον κορυφαίο Λεωνίδα Καβάκο, και τον δεύτερο, τη διεθνώς αναγνωρισμένη Φιλαρμονική του Ισραήλ (27/5).

Σε αυτό τον δεύτερο κύκλο ψηφιακών αναμεταδόσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, οι λάτρεις της όπερας θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τη μνημειώδη «Αΐντα» του 2001, μια πολυπρόσωπη υπερπαραγωγή του Μεγάρου, με τον κορυφαίο Πιερ Λουίτζι Πίτσι να σκηνοθετεί μερικά από τα λαμπρότερα αστέρια του λυρικού στερεώματος, όπως ο Χοσέ Κούρα, η Τιτσιάνα Καρράρο και ο Παάτα Μπουρτσουλάτζε (20/5). Η παράσταση αποτελεί αναπροσαρμογή της εκδοχής που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1999 στη φημισμένη Αρένα της Βερόνας και μεταδόθηκε ζωντανά για πρώτη φορά μέσω διαδικτύου.

Προβολές

Το «Megaron Οnline» μας κρατά συντροφιά κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 9:00 το βράδυ. Για να μεταφερθείτε στην ψηφιακή αίθουσα του ΜΜΑ και να παρακολουθείτε τις διαδικτυακές προβολές «Megaron Οnline», πατήστε εδώ. Στον ίδιο σύνδεσμο θα βρείτε επίσης το πρόγραμμα με τη σύνοψη και τους συντελεστές των εκδηλώσεων που προσφέρονται από το Μέγαρο Μουσικής.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα του «Megaron Online»

«Τουραντότ» του Τζάκομο Πουτσίνι

Η αυλαία της δεύτερης σειράς αναμεταδόσεων ανοίγει την Τετάρτη 13/5, με την «Τουραντότ», το κύκνειο άσμα του Τζάκομο Πουτσίνι, τη δημοφιλέστερη ίσως όπερά του, την οποία όμως δεν κατόρθωσε να τελειώσει καθώς τον πρόλαβε ο θάνατος. Την ολοκλήρωσή της ανέλαβε ο συνθέτης Φράνκο Αλφάνο, βασιζόμενος σε σημειώσεις και μουσικά προσχέδια του Πουτσίνι.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Αυτή του η εκδοχή υπέστη περικοπές από τον θρυλικό μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνι, που διηύθυνε την «Τουραντότ» στην πρεμιέρα και στις υπόλοιπες παραστάσεις της το 1926, ενώ χρειάστηκαν σχεδόν 60 χρόνια για να πρωτοανέβει το έργο στην κατά Αλφάνο ολοκληρωμένη μορφή του. Από αυτήν ακριβώς την παρτιτούρα (με το τελικό ντουέτο και το φινάλε) ακούστηκε η «Τουραντότ» για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2003 (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του ΜΜΑ).

Συντελεστές

Τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης υπογράφει ο Νίκος Πετρόπουλος. Πρωταγωνιστούν δύο διάσημοι ιταλοί τραγουδιστές, η Τζοβάννα Καζόλλα και ο Λάντο Μπαρτολίνι, τους οποίους πλαισιώνει η ΚΟΑ με τον φημισμένο ιταλό αρχιμουσικό Ντονάτο Ρεντσέττι στο πόντιουμ. Τους υπόλοιπους ρόλους ερμηνεύει πλειάδα εκλεκτών ελλήνων και ξένων μονωδών. Συμπράττουν η Παιδική Χορωδία του Ωδείου Κόνταλυ (διεύθυνση: Μιχάλης Πατσέας) και η Χορωδία της Εθνικής Όπερας της Σόφιας (διεύθυνση: Κρίστο Καζαντζίεφ). Η παράσταση μαγνητοσκοπήθηκε στις 10 Απριλίου 2003.

*Δείτε την αναμετάδοση της «Τουραντότ» (διάρκεια: 116 λεπτά), το πρόγραμμα και τους συντελεστές της παράστασης πατώντας εδώ.

«Κοντσέρτο της Ευρώπης» | Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου

Τη σκυτάλη παίρνει την Κυριακή 17/5 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου με το εορταστικό «Κοντσέρτο της Ευρώπης» που ταξιδεύει κάθε χρόνο και σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη.

Η συναυλία

Την Πρωτομαγιά του 2015 το περίφημο σύνολο και ο κορυφαίος βρετανός μαέστρος Σερ Σάιμον Ρατλ επέλεξαν, για το καθιερωμένο ραντεβού τους με το κοινό, την Αθήνα και το Μέγαρο, όπου ερμήνευσαν υποδειγματικά ένα λαμπερό πρόγραμμα με έργα Ροσσίνι, Σούμαν και Σιμπέλιους και με προσκεκλημένο σολίστ τον «έλληνα σταρ του βιολιού» Λεωνίδα Καβάκο.

«Αΐντα» του Τζουζέππε Βέρντι

Την Τετάρτη 20/5 έχει προγραμματιστεί η αναμετάδοση της «Αΐντας» του Τζουζέππε Βέρντι, η οποία παρουσιάστηκε στο Μέγαρο τον Μάιο του 2001 με την ευκαιρία του διπλού εορτασμού για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη και για τα 130 χρόνια από την πρεμιέρα του έργου στην Όπερα του Καΐρου.

Η παράσταση

Το τολμηρό εγχείρημα του ανεβάσματος σε κλειστό χώρο μιας τόσο μεγάλων διαστάσεων παραγωγής, έφερε σε πέρας ένας από τους πλέον προβεβλημένους σκηνοθέτες του καιρού μας, ο Πιερ Λουίτζι Πίτσι. Τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν η Όλγα Ρομάνκο, ο Χοσέ Κούρα, η Τιτσιάνα Καρράρο και ο Παάτα Μπουρτσουλάτζε, πλαισιωμένοι από χορωδιακά σύνολα και από την ΚΟΑ υπό τη διεύθυνση και πάλι του Ντονάτο Ρεντσέττι. Η αναμετάδοση πραγματοποιείται με την ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος της Αρένας της Βερόνας και είναι αφιερωμένη στους ιταλούς φίλους μας.

«Ημερολόγιο για περαστικούς στα τέλη του αιώνα» του Περικλή Κούκου

Ακολουθεί, την Κυριακή 24/5, η Μαρία Φαραντούρη με τη σκηνική καντάτα «Ημερολόγιο για περαστικούς στα τέλη του αιώνα» του Περικλή Κούκου σε λιμπρέτο Χριστόφορου Χριστοφή, η οποία γράφτηκε ειδικά για τη μεγάλη ερμηνεύτρια (παραγγελία ΟΜΜΑ) και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τον Νοέμβριο του 1996 από τους Σολίστ της Πάτρας και το σύνολο του Γιώργου Φακανά υπό τον Νίκο Τσούχλο.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ

Η συνέχεια (Τετάρτη 27/5) ανήκει σε έναν από τους σπουδαιότερους αρχιμουσικούς της εποχής μας, τον Ζούμπιν Μέτα, ο οποίος διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, σε μια μαγευτική συναυλία στην οποία έλαβε μέρος και η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση ερμηνεύοντας αψεγάδιαστα δεξιοτεχνικές άριες των Μότσαρτ, Ροσσίνι και Βέρντι.

«West Side Story» του Λέοναρντ Μπερνστάιν

Σειρά έχει την Κυριακή 31/5 το κοσμαγάπητο «West Side Story» του Λέοναρντ Μπερνστάιν, μία από τις πιο άρτιες και καλοδουλεμένες συμπαραγωγές της Καμεράτας με τον ΟΜΜΑ και το Ελληνικό Φεστιβάλ, που άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλους. Συμμετέχει πολυμελής θίασος νεαρών τραγουδιστών, χορευτών και ηθοποιών, με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σάττι, τον Γιάννη Καλύβα, τον Ιάσονα Μανδηλά και την Ελένη Σταμίδου. Στη διεύθυνση ορχήστρας ο Γιώργος Πέτρου, ο οποίος σκηνοθέτησε την παράσταση από κοινού με τον Αμερικανό Τζον Τοντ, σπεσιαλίστα του είδους.

Συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα

Λίγες μέρες αργότερα (Τετάρτη 3/6) προβάλλεται διαδικτυακά η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών που διοργανώθηκε το 2010 από το ΜΜΑ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τη συμμετοχή της Καμεράτας (μαέστρος: Αλέξανδρος Μυράτ) καθώς και χορωδιών βυζαντινής και δυτικής μουσικής.

Ο κύκλος των αναμεταδόσεων του Ιουνίου:

Γιάννης Βακαρέλης και Philharmonia Quartett Berlin

Την Κυριακή 7/6 με τη συναυλία του Γιάννη Βακαρέλη, πιανίστα με λαμπρή διεθνή πορεία και καλλιτεχνικού διευθυντή του ΜΜΑ, σε συνεργασία με το διάσημο Philharmonia Quartett Berlin. Οι πέντε σολίστ θα παρουσιάσουν το «Κουιντέτο με πιάνο έργο 34 σε φα ελάσσονα» του Γιοχάννες Μπραμς, ένα από τα πιο λαμπερά διαμάντια της ρομαντικής μουσικής δωματίου.

«Kiss me, Kate» του Κόουλ Πόρτερ

Την Τετάρτη 10/6 αναμεταδίδεται η απολαυστική μουσική κωμωδία «Kiss me, Kate» του Κόουλ Πόρτερ, στην οποία λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι τραγουδιστές και ηθοποιοί, με τον αξέχαστο Κώστα Βουτσά σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους. Την Καμεράτα διευθύνουν ο Γιώργος Πέτρου, που συνυπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία με τον Πάρη Μέξη, και ο Νίκος Λαάρης.

«Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι

Στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου ανεβαίνει την Κυριακή 14/6 η εμβληματική μπαρόκ όπερα «Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι με το σύνολο παλαιάς μουσικής Latinitas Nostra, που εξειδικεύεται στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία. Τον Ορφέα ενσαρκώνει ο διάσημος ισπανός τενόρος Χουάν Σάντσο. Στον ρόλο της Πρωθιέρειας του Διονύσου η Σαβίνα Γιαννάτου. Τη διανομή συμπληρώνουν καταξιωμένοι έλληνες μονωδοί. Στη μουσική διεύθυνση ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος και στη σκηνοθεσία ο Θάνος Παπακωνσταντίνου.

Συναυλία της Χορωδίας και του Συνόλου Μπαλτάζαρ Νώυμαν

Την Τετάρτη 17/6 αναμεταδίδεται στο site του Μεγάρου η συναυλία της πολυβραβευμένης Χορωδίας και του Συνόλου Μπαλτάζαρ Νώυμαν, υπό τον εξαίρετο μαέστρο Τόμας Χένγκελμπροκ. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιάστην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, όπου χορωδοί, σολίστ και ορχήστρα έδωσαν, πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, μια βαθιά συγκινητική ερμηνεία του συγκλονιστικού «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

«Λουτσία ντι Λαμμερμούρ» του Γκαετάνο Ντονιτσέττι

Η δεύτερη σειρά ψηφιακών προβολών «Μegaron Online» ολοκληρώνεται την Κυριακή 21/6 με την όπερα «Λουτσία ντι Λαμμερμούρ» του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, ένα από τα αριστουργήματα του ιταλικού μπελκάντο, με τη διάσημη αμερικανίδα σοπράνο Τζουν Άντερσον στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί της επί σκηνής, μερικοί από τους πιο ακτινοβόλους αστέρες της παγκόσμιας λυρικής σκηνής, όπως, μεταξύ άλλων, ο Ραμόν Βάργκας, ο Ρομπέρτο Φροντάλι και ο Σαβέριο Φιόρε. Λαμβάνει μέρος η Χορωδία της ΕΛΣ. Την ΚΟΑ διευθύνει ο Άντζελο Καβαλλάρο.

Megaron on demand

Επιπλέον διαθέσιμες εκδηλώσεις από το Μέγαρο Μουσικής

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται επίσης οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη σπουδαία ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Live συναυλίες

Δείτε ζωντανά τις συναυλίες του ECHO στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. (οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους). Μέχρι σήμερα, πάνω από 276.000 άτομα έχουν παρακολουθήσει τις live συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου και πάνω από 1 εκατομμύριο σε όλη την Ευρώπη.

Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία «Δίαυλος» του ΕΔΥΤΕ.

Διαλέξεις

Eπιπλέον, έως σήμερα, η σελίδα του Megaron Plus, στην οποία είναι διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη), συγκέντρωσε 75.500 επισκέπτες. Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος.