Η Έλλη Παπακωνσταντίνου ανεβάζει διαδικτυακά τα «Ίχνη της Αντιγόνης» της Χριστίνας Ουζουνίδη

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου μετά την τελευταία της δημιουργία «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding» που παρουσιάστηκε στο BAM (Brooklyn Academy of Music) της Νέας Υόρκης αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές (Η Observer και το OperaWIRE τη συγκατέλεξαν στη λίστα των Νεοϋορκέζικων must-see παραστάσεων), βαδίζει για ακόμα μία φορά σε αχαρτογράφητα μονοπάτια. Αυτή τη φορά, δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση, σχεδιασμένη για την πλατφόρμα του «zoom», με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room».

Λίγα λόγια για την παράσταση

Πρόκειται για μια νέα δημιουργία «ψηφιακού θεάτρου»/ το «θέατρο του εγκλεισμού», σε συνεργασία με την εικαστικό Μαίρη Ζυγούρη (visual poems) και τις καλλιτέχνιδες Nalyssa Green, Kat Papachristou, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Σοφία Μανώλη και Gemma Carbone. Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της σπουδαίας σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδη που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και μιλά για την έμφυλη διαχρονική βία και την κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας.

Οι «Miss Presence and the Absent Girls Band» συνυφαίνουν καταιγιστικά visuals, θεατρικό λόγο και ζωντανή ποπ μουσική σε μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία.

Το «Θέατρο του εγκλεισμού» και οι κανόνες του:

«Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θέσαμε στους εαυτούς μας και που περιγράφουν αυτό που συμβαίνει.

Κάνουμε τις πρόβες μας και παρουσιάζουμε το έργο αποκλειστικά μέσα από την απομόνωσή μας. Χρησιμοποιούμε μόνο αντικείμενα, μουσικά όργανα, ρουχισμό ή τεχνικό εξοπλισμό που είχαμε στα σπίτια μας, όταν μπήκαμε σε καραντίνα. Το σκηνικό είναι το σπίτι μας. Δημιουργούμε μέσα από το σπίτι μας, όπως και τόσες άλλες γενιές γυναικών πριν από εμάς. Ιδιωτικός και δημόσιος λόγος και χώρος σμιλεύονται.

To θέατρο είναι μια τέχνη που προϋποθέτει τη φυσική παρουσία και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Στη δική μας περίπτωση, η καραντίνα μας έφερε να κάνουμε πρόβες με τη βοήθεια μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Διαπιστώσα ότι ο εγκιβωτισμός των σωμάτων στα ψηφιακά παράθυρα άνοιγε διάλογο με τον εγκλωβισμό στην έμφυλη ταυτότητα και στη σύνδεση της γυναίκας με τον οίκο, τον ιδιωτικό χώρο», εξηγεί η Έλλη Παπακωνσταντίνου. «Επομένως, ο αναγκαίος εγκλεισμός στο σπίτι και η μεταφορά μεγάλου μέρους της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο, δεν ήταν ο μόνος λόγος για τη δημιουργία αυτής της νέας πρότασης. Εδώ, υπάρχει ως ζητούμενο η δημιουργία μιας νέας αισθητικής γλώσσας με μέσα που δεν έχουμε ξαναδουλέψει ποτέ.»

*Η παράσταση «Antigone Test Ι this is Me in my Room» υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Arts Council της Σουηδίας (Kulturrådet) και την Σουηδική Πρεσβεία στην Ελλάδα και τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της UNESCO.