TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Σειρές

17:30 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 44 Σεζόν 2: Μια «επίσκεψη» βάζει τη Λήδα σε κίνδυνο και το Νικήτα σε σκέψεις για το τι πρέπει να κάνει. Η Δάφνη και ο Χρήστος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο αντίπαλο και το μυστικό τους κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η Αλίκη, πάνω στην αγωνία της να μάθει τι έχει συμβεί στον Δημήτρη, αναλαμβάνει δράση, όμως μια ξαφνική επίθεση αλλάζει τα δεδομένα. Ο Δημήτρης προσπαθεί να θυμηθεί περισσότερα για το παρελθόν του και παράλληλα ανακαλύπτει κάτι που τον σοκάρει. Ο Στέφανος κάνει στην Αθηνά μια έκπληξη που θα φέρει νέες ισορροπίες στη σχέση τους. Η Ελπίδα περνάει ώρες αγωνίας προσπαθώντας να καλύψει την εξαφάνιση της Αρετής και το ταξίδι του Ιάσωνα. Ένας σιωπηλός τρόπος επικοινωνίας του Ιάσωνα με την Εύα και την Ελένη κρύβει κάτι πολύ σκοτεινό…

17:50 Η Τελευταία Ώρα στο OPEN BEYOND

Επεισόδιο 29 Σεζόν 1: Ο Μάρκος μετά από συζήτηση με την Έλλη θεωρεί πως δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Ο Δαμιανός προσεγγίζει τη Μάντυ και της υπόσχεται να μάθει αν ο Ανδρέας γνωρίζει κάτι για την απόλυσή της, αλλά ζητάει αντάλλαγμα. Η Ισμήνη προτρέπει τη Λουκία να ρωτήσει ευθέως τον Ανδρέα αν την απατά, όμως η ίδια δεν νιώθει σίγουρη. Η Κάτια παίρνει θάρρος και εκμυστηρεύεται κάτι στον Κωνσταντίνο.

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 44 Σεζόν 1: Όλοι νιώθουν ανακούφιση και χαρά με τα ευχάριστα νέα της επέμβασης της Νικολέττας. Οι γιατροί θεωρούν ότι η επέμβαση πέτυχε και το μόνο που μένει είναι να ενημερώσουν την οικογένεια για τις μετεγχειρητικές διαδικασίες πρόληψης αλλά και τους κινδύνους. Η Σοφία και ο Νικηφόρος είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν το παιδί τους και ετοιμάζονται να την πάρουν σπίτι. Η Έλλη μοιράζεται την χαρά της με τον Λευτέρη και οι δυο τους έρχονται ακόμη πιο κοντά. Η Φανή προειδοποιεί τον Μένιο πως κάποιος απ’ την εταιρεία θέλει να τον βλάψει.

18:45 Μόλις Χθες στον ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 34 Σεζόν 1: H Δάφνη κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι της για να προστατεύσει την οικογένειά της. Ο Μιχάλης εναποθέτει όλες του τις ελπίδες για να πραγματοποιήσει το όνειρό του στη συνεργασία του Θάνου. Η Έλενα μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή του Μιχάλη ενώ, μετά από αίτημα του Σπύρου, θα αποκαλύψει στη Λουίζα ότι πρόκειται να παντρευτούν. Η Λουίζα θα υποκύψει στις πιέσεις του Σπύρου για ένα δικό τους παιδί. Ο Σταύρος εκδηλώνει έντονα το ενδιαφέρον του στην Κορίνα ενώ το μυστικό τους με τη Νόρα θα αποκτήσει έναν μάρτυρα. Το ποιος θέλει να κάνει κακό στη Μαρία παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για όλους και κυρίως για τον Αντώνη που μέσα σε όλα έχει να αντιμετωπίσει και επαγγελματικά προβλήματα και τύψεις για τη Σοφία. Στο επόμενο επεισόδιο: άλλη μια αφορμή για καβγά ανάμεσα στον Αντώνη και τη Δάφνη…

20:00 Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 39 Σεζόν 2: Η νέα δοκιμασία του Βαγγέλα δοκιμάζει τα νεύρα της Καλλιόπης και του Χαραλάμπη, μιας και ο Τζώρτζης φέρνει στην κυριολεξία τα πάνω κάτω στο σπίτι τους, εφαρμόζοντας τις αρχές του φένγκ σούι. Ο Θοδωρής ισοπεδώνει το ηθικό της Αγγέλας καθώς της λέει ότι το φιλί που δώσανε δεν ήταν και τίποτα, και η παπαδιά αποφασίζει να τον εκδικηθεί επιστρατεύοντας… την γκρίνια της Μάρμως. Η κόντρα του Ηλία με τους Αργυρούς καλά κρατεί και η Βαλέρια θα του δώσει ένα δυνατό χτύπημα που θα πονέσει την τσέπη του, την ώρα που ο Ηλίας μαζί με τον παπά ετοιμάζουν στους Ιταλούς μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη! Η Φιλιώ επιμένει να υποστηρίζει τον γάμο του Παναγή με τη Φένια, αλλά ο Παναγής είναι αποφασισμένος να δώσει τέλος σ’ αυτή τη σχέση. Θα προλάβει να το κάνει με τον τρόπο που θέλει ή θα τον προλάβει η Μάρμω που έχει αποφασίσει να τους βάλει όλους σε τάξη… με το ζόρι;

20:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα στον ALPHA

Επεισόδιο 12 Σεζόν 9: Ο Κανάτης αποφασίζει να γυρίσει μια ταινία και ζητάει από τον Άγγελο και τη Βέλη να γίνουν οι ηθοποιοί του… Ο Μπάμπης και η Ξένια προσπαθούν να πείσουν την Σοφία να μην μείνει στο τροχόσπιτο. Τελικά ποιος πείθει ποιόν; Ο Ηλίας συνεχίζει να παρουσιάζει τις ειδήσεις στο τοπικό κανάλι και όλα δείχνουν ότι ένα αστέρι γεννήθηκε, μα σύντομα θα κληθεί να αποφασίσει αν είναι παρουσιαστής ή εφοριακός. Η Βούλα δεν βλέπει καλά και ο Μηνάς της σπάει τα νεύρα με τη «βεβαιότητα» του ότι έχει καταρράκτη λόγω ηλικίας…

20:00 Σ’ Αγαπάω Μεν Αλλά στο OPEN BEYOND

Επεισόδιο 13 Σεζόν 1: O Παύλος έχει υποσχεθεί στη Νίνα να δώσει αίμα, για να ξεπληρώσει μια παλιά χάρη σε έναν φίλο. Η Νίνα χρωστάει, ο Παύλος πρέπει να ξοφλήσει, αλλά οι βελόνες του προκαλούν ζάλη και ψάχνει με αγωνία έναν τρόπο να γλιτώσει. Η απάντηση βρίσκεται στον Μάκη, που δέχεται να δώσει αίμα στη θέση του. Το γαϊτανάκι από χάρες ξεκινάει και ο Παύλος βρίσκεται ξαφνικά σε ραντεβού από dating app με το «Αστέρι 32», Προσπαθώντας να ξοφλήσει τα ανεξόφλητα προτού η Δάφνη καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Για ακόμη μια φορά το σύμπαν δεν είναι με το μέρος του, και ένα ακόμη χάος δημιουργείται γύρω του…

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 72 Σεζόν 1: Ο Στέφανος αντιδρά έντονα όταν μαθαίνει για την απιστία του πατέρα του και παίρνει ανοιχτά το μέρος της μητέρας του, η οποία αμέριμνη περιμένει την επιστροφή του Στάθη στο σπίτι. Η Χάιδω, όμως, της αποκαλύπτει την αλήθεια για την απιστία του με σκληρό τρόπο. Η Αρετή, τρελαμένη, παίρνει τους δρόμους και ξεσπά τα νεύρα της στη Μυρτάλη και την Ιουλία. Η Βασιλική ενημερώνει τον Στάθη και τον Στέφανο για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση της Αρετής και το μοιραίο δεν θα αργήσει να συμβεί. Η Αρετή, θολωμένη από τα γεγονότα, θα συγκρουστεί μετωπικά με ένα άλλο όχημα και θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ο Φίλιππος εκρήγνυται από τη συμπεριφορά της μάνας του κι αποφασίζει να τα τινάξει όλα στον αέρα. Μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει από το σπίτι, ενώ παράλληλα εγκαταλείπει κάθε ενασχόληση με τα κτήματα της οικογένειας. Μάταια η Μαργαρίτα κι ο Νικόλας προσπαθούν να του αλλάξουν γνώμη και να τον μαλακώσουν. Ο Ισίδωρος φτάνει στην Κύπρο κι αιφνιδιάζει τον Μάνο, ο οποίος αναγκάζεται να φυγαδεύσει τη Μαρίνα. Ο Ιάκωβος κάνει το πρώτο βήμα για να προσεγγίσει την Αντιγόνη, με σκοπό να τη γνωρίσει καλύτερα.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 41 Σεζόν 1: Ο Αντώνης ρωτάει τον Μαθιό αν η Βασιλική υπάρχει περίπτωση να έχει εραστή. Ο Μαθιός το αρνείται έξαλλος, αλλά του μπαίνουν υποψίες ότι παρακολουθούν τη Βασιλική και ακυρώνει την εκδρομή τους χωρίς να της αποκαλύψει τον λόγο. Ο Πέτρος ζητάει από την Αργυρώ να γυρίσει σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα. Από την άλλη ο Αστέρης της ζητάει να φύγουν μαζί για την Αθήνα και η Αργυρώ δέχεται, αλλά προβληματίζεται για το πώς θα το πάρουν οι δικοί της. Η σχέση του Πέτρου με την Σεμίνα προχωράει κρυφά και η Σεμίνα ζητάει χρόνο από τον Πέτρο για να χωρίσει με τον Διονύση. Ο Άγγελος συνεχίζει να ψάχνει για την ιστορία της Ανθούλας. Η Καλλιόπη πληροφορείται τις υποψίες που έχει η αστυνομία για τη Βασιλική και αποφασίζει να την παρακολουθήσει. Κι ενώ ο Μαθιός με την Βασιλική κανονίζουν να βρεθούν στο Ρέθυμνο, δεν ξέρουν ότι εκεί έχει ακολουθήσει τη Βασιλική κι η Καλλιόπη…

22:00 Σε Ξένα Χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 33 Σεζόν 1: Ο Φεγκούδης απαιτεί να μάθει την αλήθεια, μην αφήνοντας άλλη επιλογή στην Τόνια από την αποχώρησή της. Η Μαριτίνα μπορεί να νιώσει, επιτέλους, υπεύθυνη για την ανατροφή του παιδιού, τη στιγμή που ο Μάνος είναι αποφασισμένος να επαναφέρει την Τόνια πάση θυσία. Το ραντεβού της Πελαγίας με τη Διώνη θα έχει αποτέλεσμα τη γνωριμία της με τον Πάρη, πράγμα που μόνο θετικό δεν θα φανεί στην Τραβιάτα.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 28 Σεζόν 3: Η Ελένη προκαλεί ανοιχτά τον Ακύλα που φοβάται πως η Ελένη έμαθε την αλήθεια. Ο Λάμπρος δέχεται πρόταση για ν’ αποδράσει από το στρατόπεδο ενώ ο Προκόπης παίρνει μια σημαντική απόφαση. Η Ζωή βρίσκεται στριμωγμένη καθώς ο Μελέτης ξέρει το μυστικό της. Ο Πέτρος καταρρακωμένος μαθαίνει την αλήθεια για τον αδερφό του και παραδέχεται στην Ελένη πως είναι μέλος της ΕΑΚ όπως και η Ασημίνα. Η Μυρσίνη υποψιάζεται πως η Αντιγόνη πολιορκεί τον Δούκα. Ο Κωνσταντής προσπαθεί να προσεγγίσει τη Δρόσω ενώ ο Νικηφόρος ζητά από τη Ρένα να βγούνε ραντεβού. Ο γάμος της Ουρανίας και του Κυριάκου έχει τριγμούς εξαιτίας του δανείου που πήρε για τον Σαραντόπουλο ενώ η Σοφούλα δε νιώθει έτοιμη να βρεθεί ερωτικά με τον Άγγελο που νιώθει απόρριψη. Η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα καθώς ο Σαράφης φέρνει άσχημα νέα…

23:00 Τα Καλύτερά Μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 14 Σεζόν 2: Νοέμβρης του 1974, και επιτέλους στην Ελλάδα γίνονται, ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια, εκλογές! Οι κάτοικοι της μικρής γειτονιάς του Γκύζη αναγκάζονται, για πρώτη φορά μετά τη χούντα, να τοποθετηθούν ανοιχτά πολιτικά και ο καθένας αποφασίζει να συνταχθεί με το κόμμα που νομίζει ότι τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Εντυπωσιασμένος από τις ζωηρές προεκλογικές ζυμώσεις και ανταποκρινόμενος στο γενικό πολιτικό κλίμα των ημερών, ο Άγγελος, ο οποίος δεν κατανοεί γιατί δεν μπορεί κι αυτός να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, αποφασίζει πως πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία και ανάμεσα στα παιδιά. Στόχος του, να κερδίσει τις εκλογές και να γίνει ο κουμανταδόρος της γειτονιάς!

Ταινίες

21:00 Εχθρός Προ Των Πυλών (Enemy At The Gates) στο ΣΚΑΪ

Πολεμικό δράμα παραγωγής 2001. Σκηνοθεσία: Ζαν-Ζακ Ανό

Παίζουν: Τζουντ Λο, Εντ Χάρις, Ρέιτσελ Βάις, Τζόζεφ Φάινς, Μπομπ Χόσκινς, Γκάμπριελ Τόμσον

Υπόθεση: Ενώ η μάχη του Στάλινγκραντ μαίνεται ακόμα, ένας βοσκός από τα Ουράλια, ο Βασίλι Ζάιτσεφ γίνεται ο πιο ξακουστός και επιτυχημένος ελεύθερος σκοπευτής. Οι Γερμανοί στέλνουν τον ταγματάρχη Κόνινγκ, έναν εξίσου άριστο σκοπευτή, για να παγιδέψει και να εξοντώσει τον Ζάιτσεφ. Έτσι ξεκινά ανάμεσα στους δύο άνδρες ένας προσωπικός πόλεμος, μέσα στα ερείπια του πιο αιματηρού σκηνικού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

23:40 Μια Μικρή Χάρη (A Simple Favor) στο STAR

Ταινία μυστηρίου, αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία: Πολ Φέιγκ

Παίζουν: Άνα Κέντρικ, Μπλέικ Λάιβλι, Λίντα Καρντελίνι, Ρούπερτ Φρεντ

Υπόθεση: Η Στέφανι είναι μια ανύπαντρη μαμά και vlogger, η οποία γίνεται φίλη με τη μυστηριώδη Έμιλι, μια γυναίκα ανώτερης τάξης, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Όταν η Έμιλι εξαφανίζεται από τη μικρή τους πόλη, η Στέφανι επιδιώκει να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ντοκιμαντέρ

18:05 1453: Η Άλωση της Πόλης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής WCA Productions (2007). Σκηνοθεσία: Γιώργος Λουίζος

Υπόθεση: Η Άλωση της Πόλης και η οριστική πτώση του Βυζαντίου. Με σπάνιο κινηματογραφικό υλικό από τους τόπους όπου εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ιστορικές μαρτυρίες, κείμενα εποχής και γκραβούρες, το ντοκιμαντέρ αναπλάθει την ιστορική αλήθεια της εποχής.

23:30 Ρεμπέτικο στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2003). Σκηνοθεσία: Τίμων Κουλμάσης, Ηρώ Σιαφλιάκη

Υπόθεση: Μια ‘περιπλάνηση’ στους δρόμους και στα μονοπάτια του ρεμπέτικου τραγουδιού, μέσω της οποίας αναδεικνύονται γνωστές, άγνωστες ή ξεχασμένες εκφάνσεις αυτής της τόσο αγαπημένης μουσικής, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία των Ελλήνων.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

23:00 Χίλιοι Τρόποι να Πεθάνεις στην Άγρια Δύση (A Million Ways to Die in the West) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία: Σεθ ΜακΦάρλαν

Παίζουν: Σεθ ΜακΦάρλαν, Σαρλίζ Θερόν, Λίαμ Νίσον

Υπόθεση: Ένας δειλός αγρότης βλέπει τη ζωή του να αλλάζει όταν ερωτεύεται μια δυναμική κι όμορφη άγνωστη, που μετακομίζει στην πόλη και τον βοηθά να ανακτήσει το θάρρος του. Δεν γνωρίζει, όμως, ότι ο σύζυγός της είναι διαβόητος εγκληματίας.

23:40 Η Αποστολή (Female Agents) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Πολεμική ταινία γαλλικής παραγωγής (2008). Σκηνοθεσία: Ζαν Πολ Σαλομέ

Παίζουν: Σοφί Μαρσό, Ζιλί Ντεπαρντιέ, Μόριτς Μπλάιμπτροϊ, Μαρί Γκιλέν, Ντεμπορά Φρανσουά

Υπόθεση: Την άνοιξη του 1944, μια ειδική ομάδα γυναικών αναλαμβάνει να διασώσει έναν Βρετανό γεωλόγο από τα χέρια των Γερμανών, πριν εκείνος αποκαλύψει υψίστης σημασίας πληροφορίες των Συμμάχων. Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Into the Wild

Δράμα παραγωγής 2007. Σκηνοθεσία: Σον Πεν

Παίζουν: Έμιλ Χιρς, Βινς Βον, Κάθριν Κίνερ

Υπόθεση: Ένας νεαρός άντρας εγκαταλείπει τα πάντα για να οδηγηθεί σε μία μοναχική ζωή στην άγρια φύση.