Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Κρις Νορθ συναντήθηκαν, μετά από χρόνια, τηλεοπτικά με την επιστροφή του Sex and the City. Οι δύο ηθοποιοί, που υποδύονται την Κάρι Μπράντσο και τον Mr.Big, βρέθηκαν στα γυρίσματα του And Just Like That, όπου ο φωτογραφικός σταθμός απαθανάτισε αυτή την στιγμή, χαρίζοντας ενθουσιασμό στους φανς της σειράς.

Ο ενθουσιασμός αυτός πηγάζει στο γεγονός πως αυτές οι φωτογραφίες δεν ήταν απλά μία επανένωση του τηλεοπτικού ζευγαριού, αλλά και η επιβεβαίωση πως ο χαρακτήρας που τόσο έχουν αγαπήσει, ο Mr. Big, θα βρίσκεται στο reboot της σειράς.

Στις φωτογραφίες που διέρρευσαν βλέπουμε την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ όπως ακριβώς την έχουμε συνηθίσει, καλοντυμένη και πάντα δίπλα στον εξίσου καλοντυμένο Κρις Νορθ.

Η επιστροφή του Κρις είχε σχεδόν επιβεβαιωθεί αρκετούς μήνες πριν, όμως το κοινό ήθελε…χειροπιαστές αποδείξεις για να βεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, ο παραγωγός της σειράς είχε πει: «Πως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα νέο κεφάλαιο του Sex and the City χωρίς τον Mr.Big;».

Αναμένουμε να δούμε τις καινούριες ιστορίες της θρυλικής παρέας και να συναντήσουμε τους αγαπημένους χαρακτήρες, 20 χρόνια μετά. Πόσα θα έχουν αλλάξει και πόσα ακόμη θα αλλάξουν;