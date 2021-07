Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κάρι Μπράντσο, η Μιράντα Χομπς και η Σαρλότ Γιορκ εντοπίστηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, καθώς η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις επέστρεψαν στο Μανχάταν για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πολύαναμενόμενης επιστροφής του Sex and the City, με τον τίτλο «And Just Like That…».

Πολλοί θα είναι οι βασικοί χαρακτήρες που θα λείπουν από την θρυλική επιστροφή της σειράς, μέσα σε αυτούς η ηθοποιός Κιμ Κατράλ, που αρνήθηκε να ενσαρκώσει ξανά την Σαμάνθα Τζόουνς, και η αρχική ενδυματολόγος της σειράς, η Πατρίσια Φιλντ.

Μερικές από τις ενδιαφέρουσες επιστροφές που θα δούμε στη σειρά θα είναι ο Έινταν (Τζον Κορμπέτ), ο Στιβ (Ντέιβιντ Εγκενμπεργκ), ο Χάρι (Ίβαν Χάντλερ) και φυσικά ο Mr. Big (Κρις Νοθ).

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες για την στροφή που θα πάρει η σειρά δεν είναι πολλές. Ένα σενάριο, όμως, που πρόσφατα διέρρευσε αποκάλυψε πως η σχέση του Mr. Big με την Κάρι θα είναι για ακόμη μια φορά ταραχώδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)

Όπως αναφέρει το περιοδικό Page Six, η επιστροφή της σειράς θα βρει την Κάρι και τον Μπιγκ στη μέση ενός περίεργου διαζυγίου. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στο τέλος της πρώτης ταινίας Sex and the City.

Τι αποκαλύπτει το σενάριο που διέρρευσε;

Στο σενάριο που διέρρευσε, λοιπόν, βλέπουμε την Κάρι να παρουσιάζει μία εκπομπή podcast στα 50 της και να θρηνεί το διαζύγιό της με τον Μπιγκ, καθώς οι πρώην σύζυγοί μάχονται για τα οικονομικά τους.

Η σκηνή δείχνει την Κάρι να βρίσκεται για δείπνο με τη Μιράντα, την Σαρλότ και τον φίλο τους (και πολυαγαπημένο χαρακτήρα στην σειρά) Στάνφορντ, που επίσης θα επιστρέψει. «Μαγνητοφωνούσα τα podcast μου, προλάβαινα να λουστώ. Ναι, δεν έτρωγα ούτε κοιμόμουν, αλλά τουλάχιστον ένιωθα καλά για το γάμο μου. Τώρα τι; Θα είμαι απλά μία από τις συζύγους του, τις οποίες φροντίζει οικονομικά;» τους λέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη And Just Like That… (@justlikethatmax)

Μένει μόνο να μάθουμε αν αυτό υπαινίσσεται κάποια απιστία του Μπιγκ, ή αν η Κάρι αναφέρεται απλώς στις προηγούμενες συζύγους του, συμπεριλαμβανομένης της Μπάρμπαρα και της Νατάσα, η οποία φαίνεται ότι θα επιστρέψει!

Αν και ορισμένοι χαρακτήρες παραμένουν όσο ανυπόφοροι ήταν πάντα, ένας χαρακτήρας ελπίζουμε ότι θα δώσει κάποια θετικότητα στην σειρά: Η Τσε, ο πρώτος non-binary χαρακτήρας του Sex and the City. Τον ρόλο θα ενσαρκώσει η Σάρα Ραμίρεζ, γνωστή από τον ρόλο της ως Κάλι Τόρες στην επιτυχημένη σειρά Grey’s Anatomy.

Το reboot του Sex and the City, με τίτλο «And Just Like That…» θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max, ενώ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Πηγή: Dazed Digital