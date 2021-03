Sex and the City: Τελικά πόσο «Κάρι Μπράντσο» είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ;

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γιόρτασε χθες τα 56 της χρόνια! Παρόλο που η σειρά του HBO «Sex and the City» ολοκληρώθηκε το 2004, η ίδια παραμένει η αγαπημένη Κάρι Μπράντσο. Φυσικά ακολούθησαν και δύο ταινίες ενώ πριν λίγο καιρό, έγινε γνωστή η επιστροφή της σειράς με τίτλο «And Just Like That».

Κατά καιρούς γράφονται άρθρα που ταυτίζουν την Πάρκερ με τον εμβληματικό της ρόλο -κυρίως λόγω των στιλιστικών της επιλογών. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: Πόσο Κάρι Μπράντσο είναι, τελικά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ;

Το στυλ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Σίγουρα οι στιλιστικές συγκρίσεις μεταξύ της Πάρκερ και του τηλεοπτικού χαρακτήρα έχουν μεγάλη δόση αλήθειας. Το πάθος της Κάρι Μπράντσο στην σειρά για την μόδα είναι απερίγραπτο. Ενδιαφερόταν πολύ για την εμφάνισή της και με τις ενδυματολογικές της επιλογές, έκανε τους πάντες να την κοιτάζουν στον δρόμο.

Όσο για την ίδια την ηθοποιό δεν μπορούμε να πούμε, βέβαια, το αντίθετο. Είτε πρόκειται για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, είτε για μια στιγμή που πιάνει ο φωτογραφικός φακός, μας υπενθυμίζει πάντοτε την στενή της σχέση με την μόδα.

Η δική της συλλογή παπουτσιών

Η Κάρι Μπράντσο είχε τεράστια αδυναμία στα ψηλά τακούνια και είναι σίγουρα ένα κοινό στοιχείο που μοιράζεται με την ηθοποιό που την ενσαρκώνει. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μάλιστα, αγαπά τόσο πολύ τα παπούτσια που δημιούργησε την δική της συλλογή. Όλα είναι κομψά και πανάκριβα, ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από εκείνη!

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν συμπαθούσε και τόσο την Κάρι Μπράντσο

Παρά τα παραπάνω κοινά σημεία όσον αφορά την μόδα, απ’ ότι φαίνεται δεν δένουν πολλά την SJP με τον ρόλο που υποδύθηκε με τόση επιτυχία. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς πολλά άρθρα που κακοχαρακτηρίζουν την Μπράντσο με μεγαλύτερη έμφαση στην εγωιστική της συμπεριφορά. Από μια άποψη ενδέχεται να είναι και αληθές αλλά, όπως και να έχει, δεν θα έπρεπε να γράφονται χαρακτήρες χωρίς αρνητικά στοιχεία.

Η ίδια η Πάρκερ μίλησε στην εκπομπή του CBS «Sunday Morning» με την Τζέιν Πάουλι. Όταν η Πάουλι περιέγραψε την Κάρι «τόσο ρομαντική…τα πάντα αφορούσαν την αγάπη, αγάπη, αγάπη συνεχώς», η Πάρκερ χαρακτήρισε τον ρόλο της «παιδιάστικο, από μια άποψη». Βέβαια, στη συνέχεια, ανέφερε ότι ήταν προνόμιο το να έχει παίξει αυτόν τον ρόλο και να είναι αυτή η κληρονομιά της.

Η συνέχεια της σειράς και η απουσία της Σαμάνθα

Το νέο για την συνέχεια της σειράς επιτέλους κατέφθασε αλλά άφησε πολλούς θαυμαστές απογοητευμένους με την απουσία της Κιμ Κατράλ στον ρόλο της Σαμάνθα. Η απουσία της, μάλιστα, είναι τόσο αισθητή που πολλοί αναρωτιούνται αν θα αξίζει η σειρά χωρίς εκείνη. Φυσικά δεν μας έκανε και τρομερή εντύπωση η απουσία της Κατράλ, μιας και η ίδια είχε ήδη αρνηθεί να γυρίσει τρίτη ταινία, ενώ είχε καθυστερήσει να πει το «ναι» για τις άλλες δύο. Λέγεται ότι οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί…

Εδώ και χρόνια υπάρχει η φήμη για τις κακές σχέσεις της Κατράλ με την Πάρκερ, οι οποίες για καιρό τις διέψευδαν. Η Κατράλ, βέβαια, είχε αποκαλέσει υποκρίτρια την Πάρκερ το 2018, όταν η τελευταία την συλλυπήθηκε για την απώλεια του αδερφού της. Θεώρησε πως εκμεταλλεύτηκε την οικογενειακή της τραγωδία για να φανεί καλή. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, από την άλλη, αρνείται τις κακές τους σχέσεις και την έχθρα. Ακόμη και τώρα, με την απουσία της Κατράλ από τη σειρά, την θεωρεί κομμάτι της ιστορίας.

Απ’ ότι φαίνεται, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν είναι η Κάρι -όσο κι αν όλοι οι θαυμαστές της θα το ήθελαν. Τελικά, οι δύο αυτές προσωπικότητες έχουν μοναδικό κοινό τα φανταχτερά ρούχα και παπούτσια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αγαπά -ή να μη συμπαθεί- την Κάρι, όπως και την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Μένει λοιπόν να δούμε πως θα είναι πλέον η Κάρι, με την Πάρκερ να την υποδύεται στα 56 της χρόνια.