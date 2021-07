Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Ξεκινά η προπώληση για τις φθινοπωρινές εκδηλώσεις στην Πειραιώς 260

Παραδοσιακά, οι εκδηλώσεις αυτές είναι από τις πλέον αναμενόμενες στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αφού δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει καινούργια έργα κορυφαίων ξένων δημιουργών, αλλά και τις νέες τάσεις που αναφαίνονται από τις παραγωγές νεότερων καλλιτεχνών και ομάδων.

Τα έργα που θα φιλοξενηθούν το φθινόπωρο στην Πειραιώς 260 εξερευνούν νέες καλλιτεχνικές γλώσσες, ενώ διαχειρίζονται επίκαιρες θεματικές, πολιτικές και κοινωνικές. Οι έμφυλες ταυτότητες, αλλά και οι σύγχρονες κοινωνικές αντιφάσεις και συγκρούσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των έργων που θα παρουσιαστούν και που συλλογικά έρχονται να απευθύνουν στο φεστιβαλικό κοινό το κομβικό ερώτημα: σε ποιο μέλλον θέλουμε να ζήσουμε;

Φέτος, λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του Οιδίποδα σε σκηνοθεσία του Τόμας Όστερμαϊερ στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η Πειραιώς 260 ανοίγει τις πύλες της σε 13 διεθνείς παραγωγές θεάτρου, χορού, περφόρμανς και μουσικής από 11 διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ισλανδία, Ισπανία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισραήλ, Καναδά, Χιλή). Οι 7 από αυτές μας συστήνουν καλλιτέχνες και ομάδες που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το φθινοπωρινό πρόγραμμα στην Πειραιώς 260 θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους του βιομηχανικού συγκροτήματος (Χώροι Δ, Ε και Η), με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν την υγεία θεατών, καλλιτεχνών και προσωπικού.*

Αναλυτικά το φθινοπωρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου:

Όπερα – Περφόρμανς

Sun & Sea / Ήλιος & θάλασσα

Rugilė Barzdžiukaitė – Vaiva Grainytė – Lina Lapelytė

Χρυσός Λέοντας καλύτερης εθνικής συμμετοχής, Μπιεννάλε Βενετίας 2019

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

1 & 2 Σεπτεμβρίου / 20:00, 21:30, 23:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Μια ηλιόλουστη ημέρα, σε μια ονειρεμένη αμμουδερή παραλία. Ένα μωσαϊκό από σώματα λιάζονται, τραγουδούν, αφηγούνται τις ιστορίες τους, ενώνουν τις φωνές τους και γίνονται ένας Χορός.

Στο σταυροδρόμι του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών, η θεαματική όπερα-περφόρμανς Ήλιος & θάλασσα αναδεικνύει με συγκινητικό τρόπο τη σχέση μεταξύ ρεαλισμού και ποίησης.

Διάρκεια 4 ώρες

Λιθουανία – Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέατρο

Pieces of a Woman / Κομμάτια μιας γυναίκας

TR Warszawa – Kornél Mundruczó

2, 3, 4 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Η

Μετά την Απομίμηση ζωής, που είχε συγκλονίσει το φεστιβαλικό κοινό το καλοκαίρι του 2018, ο παγκοσμίου φήμης θεατρικός και κινηματογραφικός σκηνοθέτης Κορνέλ Μούντρουτσο και η ομάδα TR Warszawa υπογράφουν ένα καθηλωτικό οικογενειακό δράμα, με ηρωίδα μια γυναίκα στη σύγχρονη Βαρσοβία, βασισμένο στο κείμενο της Kata Wéber, το οποίο διασκευάστηκε πρόσφατα από τον ίδιο τον Μούντρουτσο και για τον κινηματογράφο. Μια τραυματική εμπειρία γίνεται αφετηρία ενός καθολικού επαναπροσδιορισμού, όταν η τριαντάχρονη Μάγια χάνει το μωρό της, λίγα λεπτά μετά τη γέννα. Η παράσταση είναι συνδυασμός θεάτρου και κινηματογράφου, με τα πρώτα 20 λεπτά της γέννας κινηματογραφημένα.

Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ

Nowy Teatr – Krzysztof Warlikowski

17, 18, 19 Σεπτεμβρίου / 20:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Διεθνής Συμπαραγωγή

Με κεντρικό θεματικό άξονα τον νόστο, την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι δημιουργεί μια νέα θεατρική παράσταση, για την «Οδύσσεια» μιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπνευσμένος τόσο από το ομηρικό έπος όσο και από δύο έργα της Hanna Krall, τα Chasing the King of Hearts και Story for Hollywood. Το κεντρικό πρόσωπο, η σύγχρονη Πηνελόπη, διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της και έτσι, όπως μαρτυρά ο τίτλος, θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολλυγουντιανής ταινίας.

Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

Teatro La Re-sentida – Marco Layera

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

27 & 28 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Εννέα έφηβες από τη Χιλή κατακτούν τη σκηνή και μιλούν για τη βία εναντίον των γυναικών. Η ομάδα Teatro La Re-sentida βασίστηκε σε συνεντεύξεις με περισσότερα από εκατό κορίτσια και νεαρές γυναίκες που έζησαν καταστάσεις κακοποίησης, είτε ως θύματα είτε ως μάρτυρες. Οι νεαρές ηθοποιοί αφηγούνται τις πραγματικές αυτές ιστορίες, σχολιάζοντάς τες και αναπαριστώντας πολλά από τα περιστατικά. Συναισθηματικό και ευαίσθητο, οργισμένο και καταγγελτικό, αλλά ταυτόχρονα αποστασιοποιημένο και πλουραλιστικό, το έργο μάς προκαλεί να ακούσουμε.

Χιλή

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

History of Violence / Ιστορία της βίας

Schaubühne – Thomas Ostermeier

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί

5 & 6 Οκτωβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Ένα βράδυ Χριστουγέννων, ο Εντουάρ γνωρίζει τον αλγερινής καταγωγής Ρεντά και καταλήγουν στο διαμέρισμά του. Τα πράγματα, όμως, παίρνουν σύντομα άσχημη τροπή. Το ταξικό μίσος, η ομοφοβία, η ξενοφοβία αλλά και η απέχθεια για τον ίδιο τον εαυτό σχολιάζονται με μια γλώσσα που ρέει, χωρίς ανάσα, στην αυτοβιογραφική νουβέλα του νεαρού Εντουάρ Λουί, που διαβάστηκε σ΄ όλη στην Ευρώπη και έγινε παράσταση από τη Σάουμπυνε. Με το ζήτημα της έμφυλης βίας να κυριαρχεί στην αντζέντα της επικαιρότητας, ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών με μια παράσταση που συζητήθηκε διεθνώς και αναμένεται να συζητηθεί πολύ και στα καθ’ ημάς.

Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια

Κατερίνα Γιαννοπούλου

Πρεμιέρα

24-25-26 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Ε

Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ

Η εμβληματική ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ μεταφέρεται από την Κατερίνα Γιαννοπούλου για πρώτη φορά στο θέατρο για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η Ελβίρα περιπλανιέται στους δρόμους μιας αφιλόξενης πόλης, προσπαθώντας να ανασυνθέσει τα κομμάτια της ζωής της. Εγκαταλειμμένη από όλους, η διεμφυλική ηρωίδα επισκέπτεται τόπους και ανθρώπους που τη σημάδεψαν, προσπαθώντας να βρει έναν λόγο για να συνεχίσει να ζει. Μια παράσταση για το δικαίωμα στην αγάπη και την ύπαρξη, σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου.

Με αγγλικούς υπέρτιτλους και με ελληνικούς στην πρεμιέρα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέατρο -Περφόρμανς

Violence / Βία

Infrarouge – Marie Brassard

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

Διεθνής Συμπαραγωγή

24 & 25 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Πώς μετασχηματίζεται η παιδική αθωότητα στο σκοτάδι της ενηλικίωσης; Μέσα από το νέο, έντονα παραμυθένιο και ονειρικό έργο της, η Καναδή Μαρί Μπρασάρ αναστοχάζεται πάνω στην έννοια του χρόνου και τη σταδιακή εξοικείωση του ανθρώπου, καθώς μεγαλώνει, με την έκθεση στη βία. Μια υβριδική παράσταση, που συνδυάζει στοιχεία από τον κινηματογραφικό ρεαλισμό και το εξπρεσιονιστικό θέατρο, τις ηχητικές τέχνες και τα εικαστικά.

Καναδάς

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περφόρμανς

Tανζ / Χορός

Florentina Holzinger

9 & 10 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ ΔΠώς μπορεί η λατρεία της ομορφιάς, συνυφασμένη με την παράδοση του χορού, να συμφιλιωθεί με τη σκληρότητα που επιφυλάσσει αυτή η τέχνη στα γυναικεία σώματα; Τρίτο μέρος μια τριλογίας που αντιμετωπίζει χορογραφικά την έννοια του σώματος ως θέαμα, και το πώς μπορεί κανείς να πειθαρχήσει πάνω του, η παράσταση ΧΟΡΟΣ (TANZ) της Αυστριακής Φλορεντίνας Χόλτσινγκερ εστιάζει στην κληρονομιά του κλασικού χορού. Ερμηνεύτριες ηλικίας από είκοσι έως ογδόντα ετών, υπό τις οδηγίες της πρώτης μπαλαρίνας που χόρεψε γυμνή την Ιεροτελεστία της άνοιξης του Στραβίνσκι, το 1972, υποβάλλονται σε επίπονη άσκηση, σ’ ένα μπαλέτο δράσης (ballet d’action). Ένα οπερατικό σκηνικό ζωντανεύει μέσα από βίαιες, παρωδιακές εικόνες.

Το έργο περιλαμβάνει εμφανίσεις γυμνού και σκηνές αυτοτραυματισμού.

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών.

Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χορός

Eins Zwei Drei / Ένα Δύο Τρία

Martin Zimmermann

9 & 10 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Η

Μουσείο: ένας φαινομενικά ουδέτερος χώρος, με τους δικούς του κανόνες. Τι γίνεται, όμως, όταν εμφανίζονται τρεις κλόουν και ανατρέπουν τα δεδομένα; Υπό τους ήχους του πιανίστα Κολέν Βαλλόν, τρεις βιρτουόζοι ερμηνευτές ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους, με φόντο ένα εντυπωσιακό, πολυμορφικό σκηνικό, σ’ ένα ολικό έργο τέχνης – μικρογραφία της κοινωνίας μας. Ένα ξεκαρδιστικό θέαμα, που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα, την ποίηση και τη βία των σημερινών σχέσεων και συγκρούσεων για την εξουσία. Κυρίως, όμως, ένα έργο με κλόουν για μεγάλους!

Ελβετία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Pasionaria / Το λουλούδι του πάθους

La Veronal – Marcos Morau

20 & 21 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Η

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

Η Pasionaria του πολυβραβευμένου Ισπανού χορογράφου Μάρκος Μοράου (Marcos Morau) είναι ένας πλανήτης χωρίς πάθος, ένας νοητός, δυστοπικός κόσμος, που μιμείται τον ανθρώπινο, με κατοίκους που κινούνται σαν ρομπότ ή στέκονται σαν αγάλματα και μοιάζει να έχουν ξεχάσει κάθε είδους συναίσθημα. Μια παράσταση χορευτικά θεατρική και εικαστικά εντυπωσιακή, με σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς που ολοκληρώνουν την επιτελεστική φόρμα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Wakatt / Η εποχή μας

Serge Aimé Coulibaly

29 & 30 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Στο νέο έργο του, Wakatt / Η εποχή μας, o χορογράφος Σερζ Αιμέ Κουλιμπαλύ αντλεί έμπνευση από την Αφρικανική ήπειρο, εστιάζοντας στις προσπάθειες των ανθρώπων να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο αύριο. Έργο πληθωρικό, παράσταση εκρηκτική, με τη συμμετοχή δέκα χορευτών *τριών και των τριών μουσικών της Ορχήστρας του Magic Malik, που ερμηνεύουν ζωντανά άφρο-τζαζ.

Μπουρκίνα Φάσο – Βέλγιο ΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ – ΒΕΛΓΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς

L-E-V – Sharon Eyal – Gai Behar

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

9 & 10 Οκτωβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Δ

Η διάσημη Ισραηλινή χορογράφος Σαρόν Εγιάλ, στο τρίτο έργο μιας τριλογίας με θέμα τον έρωτα, επαναφέρει στον χορό «τη χαρά της ζωής». Παλμός, χιούμορ, αισθησιασμός, εκρηκτικές στροφές και μπαλετικές φιγούρες εκτελεσμένες με άψογη τεχνική, εναλλάσσονται με ελαφρές βόγκιν ειρωνικές διαδρομές. Τα ειδικά σχεδιασμένα κοστούμια της δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Dior, Maria Grazia Chiuri, σαν ολόσωμα τατουάζ, ενισχύουν την αίσθηση του ονειρικού και του αισθησιακού, σε ένα χορευτικό ταξίδι που ξεσηκώνει το κοινό παγκοσμίως.

Ισραήλ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ancient Future Solo

Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Πρεμιέρα

9 & 10 Σεπτεμβρίου / 21:00, ΧΩΡΟΣ Ε

Παρουσίαση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με εφήβους

Οκτώ, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, σόλο δημιουργούν μια συλλογική χορογραφία. Η παραστατική συνέχεια του εργαστηρίου για εφήβους Ancient Future Solo, που διοργάνωσε το Φεστιβάλ στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, στο πλαίσιο δράσεων του Open Plan. Οι οκτώ έφηβοι που αναμετρήθηκαν τον περασμένο χειμώνα με τα κείμενα της Αντιγόνης του Σοφοκλή και της Ελένης του Ευριπίδη, «παιδεύονται» τώρα μαζί για να συνθέσουν, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα ιδιοσυγκρασιακά τους σόλο, ένα ομαδικό, πρωτότυπο έργο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μουσική

Κύκλος Chronotopia

Διήμερο ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής

Σε συνεργασία με το CTM Festival και το Ινστιτούτο Γκαίτε

1 & 2 Οκτωβρίου, ΧΩΡΟΣ Η

Το πολυπρισματικό πρότζεκτ Chronotopia εγκαινιάζει μια συναρπαστική συνεργασία μεταξύ του Φεστιβάλ Αθηνών, του Ινστιτούτου Γκαίτε και του CTM Festival του Βερολίνου. Διεθνώς αναγνωρισμένο για την ανάδειξη της σύγχρονης πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, το CTM έχει καθιερωθεί εδώ και 21 χρόνια ως ένα από τα πλέον πρωτοποριακά φεστιβάλ του είδους του, αγκαλιάζοντας ένα πλήθος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε όλο το φάσμα της club και sound culture. Στο διήμερο του Chronotopia θα παρουσιαστούν έξι μουσικά/οπτικοακουστικά έργα, τα οποία δημιούργησαν οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μουσικής σύνθεσης Chronotopia Echoes / Αντηχήσεις, με τον Άκη Σίνο και την Anke Eckardt, μετά από έρευνα στο αρχείο του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ, Αθήνα).

Το κοινό θα παραμένει καθιστό καθ’ όλη τη διάρκεια των συναυλιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Hildur Guðnadóttir

με τους Chris Watson & Sam Slater | Chernobyl Live

Πρώτη Εμφάνιση στην Ελλάδα

9 & 10 Οκτωβρίου / 23:00, ΧΩΡΟΣ Η

Το φετινό πρόγραμμα μάς επιφυλάσσει μια μεγάλη συναυλιακή έκπληξη διεθνούς εμβέλειας! Η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουδναντόττιρ, που τιμήθηκε με Όσκαρ για τη μουσική της στην ταινία Τζόκερ, μας προσκαλεί να απολαύσουμε ζωντανά, στην Πειραιώς 260, τη βραβευμένη με Γκράμμυ μουσική της για τη διάσημη σειρά του HBO Chernobyl, που ηχογραφήθηκε σε ένα εγκαταλειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στη Λιθουανία, δημιουργώντας εκ νέου τα ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία της, με φόντο τον αγαπημένο βιομηχανικό χώρο του δικού μας Φεστιβάλ.

Ισλανδία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.