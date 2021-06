Bones & All: Μια πρώτη ματιά στη νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Το Bones & All σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επανένωση του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία του πρώτου με θέμα τον κανιβαλισμό.

