Bones and All: Η Κλόι Σεβινί στη νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Αυτήν την εβδομάδα, ο Λούκα Γκουαντανίνο ξεκινά τα γυρίσματα της νέας, μεγάλου μήκους ταινίας του με τίτλο «Bones & All» – μιας ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ, σε Οχάιο, Βιρτζίνια και Πενσυλβανία. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Γκουαντανίνο θα γυρίσει ταινία στην Αμερική – παρά το γεγονός πως η παραγωγή είναι καθαρά ιταλική – και γι’ αυτό έχει συγκεντρώσει ένα καστ φίλων και προηγούμενων συνεργατών που θα τον βοηθήσουν να νιώσει «σαν στο σπίτι του».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, στο βασικό καστ των πρωταγωνιστών που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Τέιλορ Ράσελ – προστίθεται και η Κλόι Σεβινί, η οποία πρωταγωνίστησε στη σειρά του HBO, «We are Who We Are Who» του Γκουαντανίνο πέρυσι καθώς και ο Μάικλ Στούλμπαργκ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον μπαμπά του Σαλαμέ στο «Call Me By Your Name».

To «Bones & All», σε σενάριο του Ντέιβιντ Κατζάνικ, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Ιταλοαλγερινό σκηνοθέτη στις ταινίες «Κάτω από τον ήλιο» (2015) και «Suspiria» (2018), βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Camille DeAngelis που κυκλοφόρησε το 2015. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της 16χρονης Maren, η οποία αδυνατεί να ελέγξει τις κανιβαλιστικές της παρορμήσεις. Το μυθιστόρημα ακολουθεί τη Μαρέν καθώς αναζητάει τον πατέρα της ελπίζοντας να βρει απαντήσεις για τον λόγο που έχει τέτοιου είδους ορμές.

Με πληροφορίες από το dazeddigital.com.