Foo Fighters: Γιόρτασαν την επιστροφή της live μουσικής με συναυλία στο γεμάτο Madison Square Garden

Το βράδυ της Κυριακής, οι Foo Fighters πραγματοποίησαν την πρώτη συναυλία στην Νέα Υόρκη, σε χώρο με 100% χωρητικότητα και με κοινό μόνο εμβολιασμένους. Έτσι, το Madison Square Garden γέμισε κόσμο, χωρίς μάσκες και αποστάσεις, για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, ενώ αυτή ήταν η πρώτη συναυλία που έγινε στον χώρο από τον Μάρτιο του 2020.

Οι Foo Fighters, λοιπόν, ερμήνευαν τα καλύτερα τους κομμάτια επί 3 ώρες, ενώ στην σκηνή μαζί τους ανέβηκε και ο διάσημος κωμικός Dave Chappelle. Το συγκρότημα ξεκίνησε με το «Times Like These», ενώ ο Chapelle τραγούδησε το «Creep» των Radiohead με το συγκρότημα και έγινε viral στα social media.

Dave Chappelle is currently singing Radiohead’s Creep at the Foo Fighters show at Madison Square Garden and while the pandemic might not be completely over, it certainly got a lot more weird.

