Athens Music Week και 10 «στάσεις» για να το απολαύσετε

Για τρίτη χρονιά φέτος και σε μια πραγματικά καθοριστική στιγμή για την μουσική σκηνή παγκόσμια- Μετα-πανδημιακά και με το βλέμμα στο μέλλον. Το Athens Music Week εστιάζει και παράλληλα απλώνει τις κεραίες του στη νέα πραγματικότητα της μουσικής. Που ορίζεται πια μέρα με τη μέρα.

Μια καλή ευκαιρία, λοιπόν, για να δεις τα πράγματα “από μέσα”. Μέσα από συζητήσεις, workshops, παρουσιάσεις και φυσικά, συναυλίες.

Σαν μια ακτινογραφία της νέας εποχής με τα καινούργια (και μετά την πανδημία) δεδομένα της μουσικής με τα οποία καλούνται να κινηθούν οι καλλιτέχνες. Θέματα που αφορούν τους δημιουργούς και τους φίλους της μουσικής, τους επαγγελματίες και τους νέους μουσικούς, σε όλο το φάσμα της δημιουργίας.

«Για τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε, αλλά και για κάθε περίοδο καθώς ο κλάδος της Μουσικής βρίσκεται συνεχώς σε κρίση, το AMW έχει όραμα να δώσει το βήμα και να δημιουργήσει μία κοινότητα στην Ανατολική Μεσόγειο όπου οι επαγγελματίες, οι καλλιτέχνες και οι φίλοι της μουσικής θα μπορούν να συναντιούνται να ανταλλάσσουν ιδέες, γνώσεις και καλές πρακτικές με στόχο την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του κλάδου», λέει ο Georges Perot, «ψυχή» του Athens Music Week, ο ιδρυτής του και ο Εθνικός Συντονιστής του δικτύου για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, ανάμεσα σε άλλα και με μεγάλη εμπειρία στους διαφορετικούς τομείς της μουσικής βιομηχανίας. «Ήρθε η ώρα, πιστεύω, και στην Ελλάδα να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να δημιουργήσουμε συλλογικότητες στο εσωτερικό, να συναντήσουμε συναδέλφους στο εξωτερικό και όλοι μαζί να ανακαλύπτουμε νέους καλλιτέχνες και ενδιαφέρουσες μουσικές προσεγγίσεις».

Το Athens Music Week ήδη δοκιμασμένο και έμπειρο από τις προηγούμενες διοργανώσεις του, επιστρέφει συγχρονισμένο φέτος με την μεγάλη επανεκκίνηση της μουσικής και των λάιβ. Παρά το γερό φρένο της πανδημίας άλλωστε, η μουσική δεν σταμάτησε να τρέχει. Και η φετινή διοργάνωση του AMW έχει ψαχνό.

Ιδού λοιπόν 9 + 1 «στάσεις» για το απολαύσετε:

Το ελληνικό hip hop

Η πιο ζωηρή σκηνή. Τα πιο θεαματικά αντανακλαστικά. Δεκαετίες τώρα το ελληνικό hip hop δεν σταματάει να μας εντυπωσιάζει με τον δημιουργικό ρυθμό του. Με το λόγο του, συνεχή και ευφάνταστο, μαχητικό, αιχμηρό, εμπνευσμένο. Με καλλιτέχνες και προσωπικότητες που δημιουργούν σκηνές και εξελίσσουν το είδος και τα διαφορετικά στιλ. Με ένα κοινό, πιστό, ενημερωμένο και δραστήριο που αφήνει έκπληκτους όλους όσους δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει όμως και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τα mainstream media και το ραδιόφωνο «δεν ακούν»; Μοιάζει να υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες. Τα ψηφιακά μέσα με την ευρεία κάλυψη και ο κόσμος εκεί έξω, απέναντι στα παραδοσιακά μέσα.

Το ελληνικό hip hop έχει δύναμη. Ζει την εποχή του. Συμβαδίζει με τάσεις και αυτοπροσδιορίζεται συνεχώς. Μια ωραία κουβέντα για όλα αυτά αναμένεται να γίνει εκεί που ο Τάσος Μπρεκουλάκης (editorial director στη Lifo), η Kafka (music curator, radio producer, historian/ kafka takes notes), o Νίκος Νικολακόπουλος (radio program consultant στην ΕΡΤ), ο Ανδρέας Μεταξάς (Media Relations Specialist – Stay Independent) και ο William Darladanis (Music Producer, Dj – Athens Bros) θα συναντηθούν.

Η βρετανική jazz σκηνή

Πρέπει να ζεις σε άλλον μουσικό πλανήτη για να μην το έχεις προσέξει. Πρέπει να έχεις τα αυτιά σου κλειστά για να μην το ακούς. Η βρετανική jazz σκηνή τον τελευταίο καιρό καλπάζει. Κυκλοφορίες, συνεργασίες, ονόματα, άλμπουμ που γράφουν ιστορία. Καινούργιες ιδέες – με background την ακομπλεξάριστη στάση της να ανακατεύεται με τα πάντα, να αντλεί εμπνεύσεις από παντού. Από τις φρέσκες τάσεις του hip hop, της electronica, της dance, ως την cosmic jazz του Sun Ra και την ψυχεδέλεια.

Ένας εκπρόσωπος αυτής της εκρηκτικής σκηνής, ο Shabaka Hutchings. Σαξόφωνο, κλαρινέτο, band leader και μέσα στα πιο κεντρικά, εκρηκτικά σχήματα όλης αυτής της φάσης. Τους Sons Of Kemet, τους Comet Is Coming και τους Shabaka and the Ancestors. Ο Shabaka θα είναι εδώ και θα μας μεταφέρει το πνεύμα και τους τρόπους της βρετανικής σκηνής της τζαζ και το στίγμα που αφήνει αυτή τη στιγμή.

Μια άλλη σκηνή που κάνει αίσθηση και που “αθόρυβα” εξελίσσεται και ανεβάζει κάθε τόσο τον πήχη είναι σαφώς, η ελληνική σκηνή. Με σπουδαίους παίκτες και εξαιρετικές δουλειές. Μόλις πρόσφατα το θαυμάσιο άλμπουμ Ιn Fading Light –Tania Giannouli Trio (Tania Giannouli πιάνο, Ανδρέας Πολυζογόπουλος τρομπέτα, Κυριάκος Ταπάκης ούτι) ήταν υποψήφιο και για βραβείο Deutscher Jazzpreis. Το ντεμπούτο με τίτλο Teegarden των Kepler is Free που δεν πέρασε απαρατήρητο… ανάμεσα σε πολλά άλλα που κρατάνε το ενδιαφέρον ψηλά.

Εξ΄ου και το θέμα στο Athens Music Week διαμορφώνεται ως εξής: The British Jazz Explosion and the Greek Unexploited Scene. Συζητούν οι Shabaka Hutchings, Dr. Sotiris (Pospo) Posporelis (Consultant Liaison Neuropsychiatrist, Label co-owner – Fair Weather Friends Records ), o Γιώργος Κλουντζός Χρυσίδης (μουσικός, ντράμερ), o Σωκράτης Βότσκος (Jazz saxophonist – Sokratis Votskos Quartet), Tamar Osborn (Freelance Musician – band ‘Collocutor’).

Και το Spotify είναι εδώ

Μια ομάδα της γιγαντιαίας πλατφόρμας της μουσικής σε ένα masterclass για καλλιτέχνες. Για το πώς φτιάχνονται οι λίστες, πώς «χτίζεται» το κοινό, τι σημαίνει «επιτυχία» στην πλατφόρμα. Αυτά και άλλα χρήσιμα πολλά. Με παράλληλα ερωτήματα ίσως (ελπίζω να τεθούν) για το πόσο σωστά και δίκαια αμείβει η πλατφόρμα τους καλλιτέχνες. Ή πώς δικαιολογούν την πίεση που ασκούν στους καλλιτέχνες ζητώντας τους να δίνουν συνεχώς νέα δουλειά και να είναι παρόντες στην πλατφόρμα.

Podcasts, αυτό το trend!

Ξεφυτρώνουν σα μανιτάρια, «καταναλώνονται» σαν φρέσκα κουλούρια, έχουν αποκτήσει φανατικούς πιστούς και άλλους που απορούν με την επιτυχία τους. Ζούμε στον κόσμο των podcasts και ακούμε ανθρώπους να μιλάνε. Στα podcasts. Και για τα podcasts στο AMW: ο Γιώργος Μουχταρίδης (Pepper), o Άρης Δημοκίδης (Lifo), o Σπύρος Μαυρογιάννης (Bright / Luben TV) και ο Λάμπρος Φισφής (κωμικός, σεναριογράφος).

Δισκογραφικές & DIY

Ένα θέμα που πάει κι έρχεται. Και επιστρέφει και ξανάρχεται και έχει πάντα νέες πλευρές για συζήτηση είναι οι δισκογραφικές εταιρίες και ο ρόλος τους σήμερα. Και οι ανεξάρτητες και τα label και οι DYI παραγωγές. Αντώνης Βιλιώτης (Founder & CEO – The Hubsters), Αγγέλα Κόλλια (Marketing Director International Repertoire EMI Music Greece), Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (Musician, Planet of Zeus), Χρήστος Κορτσέλης (label manager, Cobalt) και Monsieur Minimal (Artist, Composer, Label – Mo.Mi.Records) θα τοποθετηθούν επί του θέματος που πάντα επίκαιρο είναι.

AR-VR music festivals & gaming

Μουσική δεν είναι μόνο το στούντιο και οι συναυλίες. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος επικοινωνίας- οι ταινίες και τα games (θρυλικά soundtracks, ειδικές εκδόσεις), τα φεστιβάλ, τα δίκτυα, το μουσικό περιεχόμενο ως ‘νέο προϊόν’, οι λίστες, το ίντερνετ και άλλα πολλά… για τα οποία μπορείς και να πεις ότι οι Grateful Dead τα είχαν «δει» από τα 70ς, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ στο AMW- το θέμα είναι AR-VR music festivals & gaming, με ομιλητές τους Yvan Boudillet (δημιουργό του The Lynk), Anne McKinnon (Overview Ark), Bosco Bellinghausen (Alissia Spaces) και Claudio Vittori (Flower of Sound).

Workshop Digital Distribution

O Chris Cooke είναι δημοσιογράφος, εκδότης και ο συνιδρυτής του CMU, εταιρίας που κινείται στον χώρο των music business και έχει σκοπό της να κάνει τα πράγματα για όλους, στη νέα εποχή της μουσικής, πιο κατανοητά και εύκολα. Στην εποχή δηλαδή που οι ταχύτητες είναι πολύ γρήγορες και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει κανείς και να κρατήσει σημειώσεις.

Τα live και τα showcases του ΑΜW

Το Athens Music Week δίνει πάντα έμφαση στα live του. Και τα showcases των καλλιτεχνών είναι πόλος έλξης για το κοινό. Φέτος το πρόγραμμα έχει ονόματα από την Ελλάδα και όχι μόνο και πολλά διαφορετικά στιλ. Στις ελληνικές συμμετοχές, κρατείστε ονόματα- θα είναι οι εκλεκτοί Marva Von Theo, η Kit Kido με τις noir ατμόσφαιρες, ο Johnny Labelle με την ευφάνταστη ποπ του, οι OCEANDVST εναλλακτικό punkish ροκ από την Θεσσαλονίκη, οι Δυσανατολία που ξεκινάνε από την παράδοση και με fusion τακτικές πηγαίνουν μακριά, οι Orgazma με ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα τάσεων και ήχων σε dub & industrial φόντο, ο Saske με το hip hop του, το σχήμα των BAiLDSA με punk rock ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Δείτε όλα τα showcases εδώ: https://www.athensmusicweek.gr/el/events-cats/showcases-el/

Ακόμη περισσότερα LIVE. Μας έλειψαν!

Και στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης στο Γκάζι η κεντρική συναυλία του Athens Music Week.

O Good Job Nicky από τα πιο αγαπημένα, νέα παιδιά της ενναλακτικής ποπ σκηνής. Με το καλημέρα, απέκτησε φαν και κοινό στα μέρη μας. Οι πλατφόρμες ταξίδεψαν το τραγούδι του ‘January 8th’ παντού και τώρα ο Good Job Nicky στην πρώτη εμφάνισή του live σε μεγάλη σκηνή της Αθήνας.

Οι ‘emo rapper’ συστάσεις συνοδεύουν τον Solmeister και το άλμπουμ του «Τα λέμε στην Κόλαση» ξεδιπλώνει την προσωπικότητα και τις μουσικές του αναζητήσεις.

Οι Atomic Love ξεφεύγουν εύκολα από τους dream pop προσδιορισμούς τους, με τον πλούσιο ήχο, τις ψυχεδελικές νότες και το ευρύ φάσμα των επιρροών τους όπως ακούγεται και στο ‘Vol /1” πρώτο τους άλμπουμ.

Και οι τρεις θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης το Σάββατο 26 Ιουνίου. Η συναυλία θα μεταδίδεται και δωρεάν μέσω streaming στο www.athensmusicweek.gr.

Η μουσική είναι περιπλάνηση, είναι έκπληξη και ανακάλυψη.

Είναι προσωπική διαδρομή. Και «μιλάει» διαφορετικά στον καθένα. Το Athens Music Week είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Περιπλανηθείτε σε αυτόν. Με το ένστικτό σας- όχι το πρόγραμμα. Κάτι σαν μουσική περιπέτεια.