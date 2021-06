Θέατρο Εμπρός: Το πρόγραμμα της δεύτερης Εβδομάδας Τέχνης και Ελευθερίας

Καθώς κάθε βδομάδα όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει ενεργά στην ανοιχτή γενική συνέλευση, συνεχίζονται οι δράσεις του Εμπρός που θέλουν να υπερασπιστούν το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο.

Όπως διαβάζουμε στην σχετική ανακοίνωση: «Σκοπός των δράσεων είναι να προστατεύσουν/όλες/όλα μαζί την δημιουργία του πολιτισμού και την έκφραση της ελευθερίας από κάθε είδους ρατσιστικές, σεξιστικές, παραβιαστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές. Μέσα από την αλληλοβοήθεια, την αυτομόρφωση, τη συνεκπαίδευση και την αμοιβαία φροντίδα του ενός προς τον άλλον, δηλώνουμε πως τέτοιες συμπεριφορές ούτε έγιναν, ούτε θα γίνουν ποτέ ανεκτές στο Εμπρός και πως η αντιμετώπιση τους είναι ευθύνη όλων».

Αυτή τη βδομάδα το Θέατρο Εμπρός συναντά τα εργατικά και οικολογικά κινήματα καθώς διαδηλώνουν ενάντια στις αντεργατικές μεθοδεύσεις και την καταστροφή της φύσης.

Πρόγραμμα εβδομάδας έως 6/6

Τετάρτη 2/6

στις 18.30

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στηρίζει το Ελεύθερο Εμπρός Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο. Αυτή την Τετάρτη 2/6 στις 18:30 θα λάβει μέρος συγκέντρωση έξω από το Εμπρός με ένα εργαστήρι γεμάτο παιχνίδια για τα παιδιά. Με την ομάδα που θα δημιουργηθεί, θα χρησιμοποιηθεί το θέατρο ως όχημα, με παιχνίδια καλλιέργειας της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας

στις 20.00

Εργαστήριο Θέατρο Play Back- Το Playback αποτελεί ένα θεατρικό δρώμενο κατά το οποίο ένας θίασος ειδικά εκπαιδευμένων ηθοποιών αναλαμβάνει να αναπαραστήσει ιστορίες και αφηγήσεις των θεατών.

Πέμπτη 3/6

στις 19.00 – 21.00

Mάθημα παραδοσιακών χορών.

στις 21.00

Παραδοσιακό γλέντι με την ομάδα παραδοσιακών χορών και μουσικών του Εμπρός και με χορούς και τραγούδια από όλα τα μέρη της χώρας.

Παρασκευή 4/6

στις 22.30

“Staun” – από την ομάδα Miró

Σάββατο 5/6

Ημέρα συνάντησης του Εμπρός με τα οικολογικά και περιβαλλοντικά κινήματα. Εδώ και πολλά χρόνια με την διοργάνωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενημερωτικών εκδηλώσεων και την συμμετοχή στους οικολογικούς αγώνες, το Εμπρός στηρίζει τα περιβαλλοντικά τοπικά κινήματα σε όλες τις γωνιές του κόσμουνεν.

στις 15.30

Πλατεία Συντάγματος – Συμμετοχή στο κάλεσμα του οικολογικού κινήματος Support Earth για τον αγωνιστικό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και στις 20.30 πορεία υπεράσπισης και στήριξης του Εμπρός από τα περιβαλλοντικά κινήματα- προς το θέατρο

στις 21.00

Πλατεία Εμπρός – Συναυλία Support Earth για την Μητέρα Γη. Συμμετέχουν: Αδέσποτες Σκύλες, Los Tre, Hippomaniacs, Μαντάρες, Αγία Φανφάρα

Κυριακή 6/6

στις 19.00

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός

Λίγα λόγια για το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός

Το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός γεννήθηκε μέσα από τα όνειρα και τις ελπίδες ανθρώπων που πήραν μέρος στα κοινωνικά κινήματα της εποχής μας. Είναι ένας ανοιχτός, δημόσιος κατειλημμένος χώρος με διεθνή απήχηση, ελεύθερη πρόσβαση για πάνω από 1000 επισκέπτες την εβδομάδα και ένα καθημερινό, πολύμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Από το 2011, εκατοντάδες καλλιτέχνες παρουσίασαν αφιλοκερδώς & με ελεύθερη είσοδο 400 διαφορετικά θεατρικά έργα σε περισσότερες από 2000 παραστάσεις.

Έγιναν συναυλίες 450 συγκροτημάτων, εκδηλώσεις ενίσχυσης αυτο-οργανωμένων εγχειρημάτων, κινηματικών πρωτοβουλιών και καλλιτεχνικών ομάδων, πάνω από 300 ομιλίες και διαλέξεις για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκατοντάδες συνελεύσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ ποίησης, λογοτεχνίας, εργαστήρια, μια θάλασσα συναντήσεων και δημιουργίας, μια ανάσα ελευθερίας και έκφρασης στο κέντρο της πόλης.

Προσπάθεια του είναι να ενώσει τη θεωρία με την πράξη, το καλλιτεχνικό με το κοινωνικό και το πολιτικό, σε θέματα που αφορούν όλους, και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της τέχνης, σήμερα, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.