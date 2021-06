Believe in You: Νέος κύκλος για το online σεμινάριο αυτοβελτίωσης «Life Skills Bootcamp»

Μετά από 8 κύκλους στην Αθήνα, έναν στη Θεσσαλονίκη και δυο επιτυχημένους online κύκλους, το «Life Skills Bootcamp» του Believe in You, ένα πλήρες πρόγραμμα για δεξιότητες ζωής, επιστρέφει αυτόν τον Σεπτέμβριο.

Στο σχολείο, στο Πανεπιστήμιο, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, διδασκόμαστε τα πάντα εκτός από τα πιο σημαντικά: Τις δεξιότητες ζωής που μας χρειάζονται για να είμαστε ευτυχισμένοι προσωπικά και επαγγελματικά. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το Life Skills Bootcamp: Ένα πλήρες, δομημένο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης γύρω από 10 δεξιότητες ζωής που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή σας.

Θέλετε να ανελιχθείτε επαγγελματικά; Θέλετε να καταπολεμήσετε το άγχος; Θέλετε να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας; Θέλετε να επικοινωνείτε ουσιαστικότερα; Όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει όλα τα εφόδια για να τον πετύχετε και να αλλάξετε τη ζωή σας μέσα σε 23 μέρες, χωρίς να σκοντάφτετε σε εσωτερικά εμπόδια.

Εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που ισχύουν για τους καλοκαιρινούς μήνες και κλείστε από τώρα τη θέση σας. Το Σεπτέμβριο επιστρέφουμε με ανανεωμένη διάθεση και κλείνουμε ραντεβού με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Οι δέκα δεξιότητες ζωής

Θετική Σκέψη

Αυτοπεποίθηση

Διαχείριση Άγχους

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Επικοινωνία

Γλώσσα Σώματος

Διεκδικητικότητα

Διαπραγματεύσεις

Στοχοθεσία

Διαχείριση Χρόνου

Αυτές είναι οι δέκα δεξιότητες που, αν κατακτήσετε, θα χαράξετε το δρόμο προς την προσωπική σας επιτυχία, όπως εσείς τη μεταφράζετε!

Αντίθετα με τις λανθασμένες απόψεις που επικρατούν, όλες οι παραπάνω δεξιότητες είναι απολύτως διδάξιμες και καλλιεργήσιμες σε κάθε ηλικία, αρκεί βέβαια να το αποφασίσετε. Ξεχάστε, λοιπόν, τη νοοτροπία του «το έχω» ή «δεν το έχω» και μάθετε πώς «Θα το έχετε»! Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά να «έχετε» είναι η διάθεση για μάθηση, καθώς το πρόγραμμα σας παρέχει όλη τη γνώση και τα εργαλεία που θα χρειαστείτε.

Η εισηγήτρια, Εύη Ξυραφά

Το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp έχει δημιουργηθεί και διδάσκεται από την Εύη Ξυραφά. Η Εύη Ξυραφά είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Life Skills Bootcamp εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες βήμα προς βήμα στις 10 δεξιότητες ζωής, τις οποίες αποτυπώνει και στο βιβλίο της «Θέλω-Πιστεύω- Μπορώ, Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Με πάθος για την εκπαίδευση, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και με γνήσιο ενδιαφέρον, η Εύη Ξυραφά είναι η κατάλληλη συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αλλαγής!

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp;

Το Life Skills Bootcamp έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει πολύπλευρα και σε βάθος όλες τις δεξιότητες ζωής. Με συνδυασμό μεθόδων, με τεχνικές coaching και ασκήσεις, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις που να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες από όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, πραγματοποιείται σε μικρή ομάδα, ώστε να καλύπτει εξατομικευμένα τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Σεμινάρια 20ωρών με την Εύη Ξυραφά

Group Coaching

Αναλυτικές παρουσιάσεις

Πρακτικές ασκήσεις

10 podcasts για τις βασικές δεξιότητες της ζωής

Το βιβλίο «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ: Τα τρία κλειδιά της ζωής» της Εύης Ξυραφά, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Bonus:Life Skills Challenge, με 10 μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια για τις 10 δεξιότητες της ζωής

Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

To Life Skills Bootcamp απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως της ηλικιακής σας ομάδας, φύλου, επαγγέλματος και εκπαιδευτικού υπόβαθρου! Το πρόγραμμα είναι για εσάς αν:

Σας ενδιαφέρει η προσωπική σας ανάπτυξη.

Βρίσκεστε ενώπιον προσωπικών και επαγγελματικών αλλαγών στη ζωή σας.

Θέλετε υποστήριξη και ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση.

Αναζητάτε κορυφαίας ποιότητας εκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη.

Στοχεύετε στη βελτίωση των προσόντων σας, μέσα από την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων ζωής.

Χρειάζεστε καθοδήγηση στην αποσαφήνιση των στόχων σας.

Θέλετε να μάθετε πώς να αξιολογείτε και να αξιοποιείτε τις κατάλληλες ευκαιρίες.

Θέλετε να ανακαλύψετε το πλήρες δυναμικό σας.

Η δομή του προγράμματος

«Θετική σκέψη – Αυτοπεποίθηση – Διαχείριση άγχους»

Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00 «Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επικοινωνία- Γλώσσα σώματος»

Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00 «Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις»

Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00 «Στοχοθεσία- Διαχείριση χρόνου»

Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Το Life Skills Bootcamp, όπως και όλα τα προγράμματα Life Skills Training, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι βιώνουν όχι μόνο μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία, αλλά και ουσιαστικά ωφέλιμη για τη ζωή τους. Σε πολλούς μάλιστα τα αποτελέσματα διαρκούν δια βίου, όπως άλλωστε και οι δεξιότητες ζωής.