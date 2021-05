The Greek Film Festival in Berlin: Έρχεται διαδικτυακά με ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών

Με πέντε ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών και ένα αφιέρωμα στην επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, θα περιλαμβάνει φέτος το The Greek Film Festival in Berlin, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, 2-6 Ιουνίου, μέσα από την πλατφόρμα Festival Scope.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών:

«Η πανδημία δεν θα επιτρέψει στο The Greek Film Festival in Berlin να γίνει, όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο, στον κινηματογράφο Babylon. Θα μας λείψει η παρουσία του κοινού και η ζωντανή επαφή με τον κόσμο, κάτι που θεωρούμε τόσο πολύτιμο.

Το φεστιβάλ θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του Festival Scope και θα δοθεί η μοναδική ευκαιρία στο κοινό όλης της Γερμανίας να παρακολουθήσει ελληνικές ταινίες από το σπίτι του. Online προβολές ελληνικών ταινιών, λοιπόν, σε όλη την γερμανική επικράτεια το διάστημα 2 – 6 Ιουνίου».

Eδώ το κανάλι του φεστιβάλ στο vimeo με trailers και directors statements: https://vimeo.com/greekfilmfestivalberlin

Πληροφορίες

Όλες οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για θέαση 2 Ιουνίου, 9:00 – 7 Ιουνίου 9:00 2021 στο: https://www.festivalscope.com/page/the-greek-film-festival-berlin/

Τα links του Festival Scope θα υπάρχουν στο homepage του φεστιβάλ.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ανοίξει μετά τις 15 Μαίου

Tιμή εισιτηρίου: 3,50 ευρώ

Pre-festival warm up με 2 ευρώ:

Το «Kala azar» (Emerging Greeks Competition) – της Janis Rafa θα προβληθεί Κυριακή 30\5 9:00 μέχρι Δευτέρα 31\5 στις 9:00. https://thegreekfilmfestivalinberlin.com/de/portfolio-item/kala-azar/

Υπόθεση: Στα περίχωρα μιας ευρωπαϊκής πόλης, ένα ζευγάρι μαζεύει τα νεκρά κατοικίδια από τα σπίτια ή τα ζωάκια που έχουν πεθάνει στο δρόμο και τα πηγαίνουν για αποτέφρωση. Η στωική επιμονή τους δημιουργεί έναν χώρο όπου η αγάπη τους μεγαλώνει, έως ότου πατήσουν οι ίδιοι με το αυτοκίνητό τους ένα ζώο.

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα

Το Διαγωνιστικό Πρόγραμμα – Emerging Greeks Competition πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ προσφορά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου:

«Defunct» – του Ζαχαρία Μαυροειδή, Berlin Premiere

Υπόθεση: Ύστερα από τρομερά οικονομικά προβλήματα ο Άρης, ένας εργένης στα τριάντα του, μετακομίζει στο διαμέρισμα του εκλιπόντος παππού του, Αριστείδη, βετεράνο του ελληνικού στρατού. Στο συντηρητικό Παπάγου ο Άρης επανενώνεται με παλιούς φίλους και το όνειρο για μια αλλαγή στη ζωή του ξεκινάει εκεί.

«Not to be unpleasant, but we need to have a serious talk» – του Γιώργου Γεωργόπουλου, Deutschlandpremiere

Ο γυναικοκατακτητής Άρης μαθαίνει ότι κουβαλάει ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα το οποίο είναι θανατηφόρο μόνο στις γυναίκες. Και ότι είναι η μόνη ελπίδα για την εύρεση εμβολίου. Πρέπει ωστόσο να βρει την πηγή μόλυνσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τις πρώην του, ο Άρης θα έρθει αντιμέτωπος με τις λάθος αποφάσεις του παρελθόντος του.

«Kala azar» – της Janis Rafa, Deutschlandpremiere

«Green Sea» – της Αγγελικής Αντωνίου, Berlin Premiere

Η Άννα πάσχει από αμνησία, αλλά θυμάται ακόμη πως να μαγειρέψει. Σε μια φτωχογειτονιά ενός ελληνικού λιμανιού η μοναχική Ρούλα της προσφέρει εργασία στην ταβέρνα της. Εκεί ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών και τις παλιές ξεχασμένες συνταγές, θα προσπαθήσει να ανοικοδομήσει το παρελθόν της.

«Amercement» – του Φωκίωνα Μπόγρη, internationale Premiere

Ο Βαγγέλης τα βγάζει πέρα ως μικροπωλητής φούντας. Ελπίζει πως μια μέρα θα ασχοληθεί με ένα πιο σταθερό επάγγελμα, όνειρο που φαντάζει αδύνατο λόγω του ποινικού του μητρώου. Όταν οι γείτονές του απειλούν να καλέσουν την αστυνομία, η ζωή του αλλάζει σε μια νύχτα.

Emerging Greeks Competition Jury:

Βένια Βέργου

Η Βένια Βέργου ζει στην Αθήνα. Είναι διευθύντρια του Hellenic Film Commission στο Ελληνικό Κέντρου Κινηματογράφου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Film Commissions Network (EUFCN). Έμπειρη κριτικός κινηματογράφου και ταξιδιωτική συντάκτρια, εργάστηκε ως Συντονίστρια Κινηματογραφικών Προγραμμάτων στην εικαστική έκθεση «documenta 14» και ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας και προγραμματισμού ελληνικών ταινιών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (2013-2015).

Είναι συμπαραγωγός στις ταινίες «Wild Duck» (2013), «Πλατεία Αμερικής» (2017) και «The Great Eastern» (2015). Σπούδασε Επικοινωνία και MΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (M.A.) με τίτλο Film Studies and European Cinema στο University of the West of England στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Isona Admetlla

H Isona Admetlla γεννήθηκε στη Βαρκελώνη και ζει στο Βερολίνο από το 2001. Είναι κοινωνιολόγος, ασχολείται με την πολιτιστική διαχείριση και τον σχεδιασμό διαμόρφωσης κοινού για κινηματογραφικά έργα. Εργάζεται στον κινηματογράφο ως ομιλήτρια σε διαλέξεις και ως σύμβουλος.

Κάνει τον Γενικό Συντονισμό στο World Cinema Fund του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, αξιολογεί κινηματογραφικά project και συμμετέχει σε πολλά διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης ταινιών. Συνεργάζεται τακτικά με διεθνή φεστιβάλ, με ιδρύματα και κινηματογραφικά event που οργανώνουν εργαστήρια και παραδίδουν σεμινάρια και μαθήματα σχετικά με την παραγωγή και την διαμόρφωση κοινού.

Knut Elstermann

O Knut Elstermann γεννήθηκε στο ανατολικό Βερολίνο το 1960. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Λειψία και εργάστηκε αρχικά ως συντάκτης σε διάφορα μέσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Aπό την Πτώση του Τείχους είναι συντάκτης και κριτικός κινηματογράφου κυρίως για το MDR και το RBB (radio eins), είναι σχολιαστής βιβλίων και έχει συμμετάσχει σε αμέτρητες εκπομπές και features της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, ιδιαίτερα για τον ισραηλινό και τον ρώσικο κινηματογράφο και την DEFA (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο της Ανατολικής Γερμανίας με έδρα το Potsdam).

Ηighlight 1821-2021

*Με ελεύθερη είσοδο. Υπό την Αιγίδα της Επιτροπής 21 – 200 χρόνια μετά την Επανάσταση

«La Nuit Derniere», για τις τελευταίες ώρες του πρώτου Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και όλο το διπλωματικό παρασκήνιο της εποχής με τους εταίρους Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία. https://thegreekfilmfestivalinberlin.com/de/portfolio-item/la-nuit-derniere/

«Kolokotronis», the General of the Revolution, η συναρπαστική ζωή και το έργο του μεγάλου Στρατηγού της Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ειδικά φτιαγμένο για το φεστιβάλ από την γνωστή εκπομπή Μηχανή του Χρόνου. https://thegreekfilmfestivalinberlin.com/de/portfolio-item/theodoros-kolokotronis/