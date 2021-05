Άνοιξη της Πράγας: Με δωρεάν, live stream συναυλίες επιστρέφει το 76ο φεστιβάλ της Τσεχικής Δημοκρατίας

Κάθε χρόνο το φεστιβάλ παρουσιάζει εξαιρετικούς Τσέχους και διεθνείς καλλιτέχνες, συμφωνικές ορχήστρες και σύνολα μουσικής δωματίου, κλασικά έργα, καθώς και παγκόσμιες πρεμιέρες σύγχρονων συνθετών, καταξιωμένους μαέστρους, αλλά και νέα ταλέντα.

Φέτος, για δεύτερη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ, θα μπορέσουν οι ακροατές σε κάθε άκρη της γης να παρακολουθήσουν δωρεάν ζωντανές μεταδόσεις 23 συνολικά συναυλιών, που θα πραγματοποιηθούν στους υπέροχους χώρους των τσεχικών μεγάρων, εκκλησιών, μουσείων, πανεπιστημίων κ.ά.

Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει παραδοσιακά με την εναρκτήρια συναυλία «Η Πατρίδα μου» του Μπέντριχ Σμέτανα, του διάσημου κύκλου των έξι συμφωνικών ποιημάτων, ερμηνευμένα από το Collegium 1704 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Václav Luks.

Το πρόγραμμα των συναυλιών:

12 Μαΐου 2021 / Εναρκτήρια συναυλία

Πρόγραμμα: Bedřich Smetana: My Country

Εκτέλεση: Collegium 1704

Μαέστρος: Václav Luks

20 Μαΐου 2021 /On the Wings of Dance

Πρόγραμμα: George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 in A major Op. 11

Édouard Lalo: Spanish Symphony Op. 21

Igor Stravinsky: The Firebird, suite from the ballet (1945 version)

Εκτέλεση: Prague Symphony Orchestra

Σολίστ: DaliborKarvay – violin

Μαέστρος: Ion Marin

26 Μαΐου 2021 /Prague Spring Debut

Πρόγραμμα: WitoldLutosławski: Little Suite

Robert Schumann: Concerto for Cello and Orchestra in A minor Op. 129

Jean Sibelius: En saga

Antonín Dvořák: A Hero’s Song Op. 111

Εκτέλεση: Prague Radio Symphony Orchestra

Σολίστ: Johannes Moser – violoncello

Μαέστρος: František Macek

3 Ιουνίου 2021 / Συναυλία λήξης

Πρόγραμμα: Gustav Mahler: What the Wild Flowers Tell Me, 2nd movement Symphony No. 3,

Benjamin Britten: Les Illuminations Op. 18 for high voice and string orchestra

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F major Op. 68 “Pastoral”

Εκτέλεση: Czech Philharmonic

Σολίστ: Petr Nekoranec – tenor

Μαέστρος: MarkWigglesworth

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ.