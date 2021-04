Το Γουρουνάκι των Χριστουγέννων: Νέο μυθιστόρημα για παιδιά από την Τζ.Κ.Ρόουλινγκ

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να εκδώσουν το νέο βιβλίο για παιδιά της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με τίτλο «Το γουρουνάκι των Χριστουγέννων», την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Το Γουρουνάκι των Χριστουγέννων θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα στη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιρλανδία και την Ινδία από την Hachette Children’s Group, στις ΗΠΑ και στον Καναδά από τη Scholastic, και σε μετάφραση σε παραπάνω από είκοσι γλώσσες από εκδότες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται δηλαδή για μια παγκόσμια ταυτόχρονη έκδοση.

«Το Γουρουνάκι των Χριστουγέννων» είναι μια τρυφερή, συναρπαστική περιπέτεια με θέμα την αγάπη ενός αγοριού για το πιο πολύτιμο παιχνίδι του και για το τι είναι ικανό να κάνει προκειμένου να το ξαναβρεί. Πρόκειται για ένα αυτόνομο μυθιστόρημα που δε σχετίζεται με κανένα άλλο προηγούμενο έργο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, και είναι κατάλληλο για παιδιά 8+ χρόνων. Μια ιστορία που θα αγαπήσουν παιδιά και γονείς, από μία από τις σπουδαιότερες συγγραφείς του κόσμου.

Σχετικά με το βιβλίο

Ο Τζακ λατρεύει το λούτρινο παιχνίδι του, το Γκουρούνι. Το Γκ ήταν πάντα εκεί για εκείνον, σε κάθε στιγμή, καλή ή κακή. Μέχρι που μια Παραμονή Χριστουγέννων, κάτι τρομερό συμβαίνει: το Γκ χάνεται. Όμως, η Παραμονή Χριστουγέννων είναι μια βραδιά θαυμάτων, μια βραδιά όπου τα πάντα μπορούν να ζωντανέψουν – ακόμη και τα παιχνίδια. Έτσι, το νέο παιχνίδι του Τζακ –το Γουρουνάκι των Χριστουγέννων (ο ενοχλητικός αντικαταστάτης του Γκ)– σκαρώνει ένα τολμηρό σχέδιο. Μαζί θα ξεκινήσουν ένα μαγικό ταξίδι για να βρουν και να σώσουν τον καλύτερο φίλο που γνώρισε ποτέ ο Τζακ.

Η Δομινίκη Σάνδη, υπεύθυνη Παιδικού Βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός, είπε: «Είναι τιμή και τεράστια χαρά για εμάς να εκδώσουμε στα ελληνικά τη νέα περιπέτεια για παιδιά της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και να ταξιδέψουμε μαζί της στους συναρπαστικούς φανταστικούς κόσμους που έχει δημιουργήσει, παρέα με το Γουρουνάκι των Χριστουγέννων».

Το γουρουνάκι των Χριστουγέννων είναι το πρώτο μυθιστόρημα για παιδιά που γράφει η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ μετά τον Χάρι Πότερ και έρχεται αμέσως μετά το παραμύθι της με τίτλο «The Ickabog», που κυκλοφόρησε πέρσι στο Διαδίκτυο αρχικά δωρεάν για τα παιδιά που βρίσκονταν σε καραντίνα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δώρισε τα έσοδα από τις πωλήσεις στον φιλανθρωπικό οργανισμό Volant, ο οποίος υποστηρίζει ευπαθείς ομάδες που επηρεάστηκαν από την πανδημία του Covid-19. Ανυπομονεί να έρθει πάλι σ’ επαφή με τους νεαρούς αναγνώστες της φέτος τον χειμώνα με την έκδοση του βιβλίου Το γουρουνάκι των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει εννέα ασπρόμαυρα σαλόνια και εικονογράφηση από τον βραβευμένο εικονογράφο Τζιμ Φιλντ. Το εξώφυλλο θα αποκαλυφθεί μέσα στους ερχόμενους μήνες.

Σχετικά με τη συγγραφέα

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είναι η συγγραφέας των επτά μυθιστορημάτων της σειράς Χάρι Πότερ, που έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες και έχουν γυριστεί οχτώ κινηματογραφικές ταινίες. Επιπλέον έχει γράψει τρία βιβλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως το «Φανταστικά ζώα και που βρίσκονται», το οποίο και έγινε η έμπνευση για μια νέα σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Η ιστορία του ενήλικου Χάρι Πότερ γράφτηκε στη συνέχεια σε μορφή θεατρικού σεναρίου με τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί», στο οποίο η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συνεργάστηκε με τον σεναριογράφο Τζακ Θορν και τον σκηνοθέτη Τζον Τίφανι.

Το 2020 η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επέστρεψε στον χώρο του παιδικού βιβλίου με το παραμύθι The Ickabog το οποίο εξέδωσε αρχικά δωρεάν στο Διαδίκτυο για τα παιδιά που βρίσκονταν σε καραντίνα. Στη συνέχεια δώρισε όλα τα δικαιώματά της από την πώληση του βιβλίου για να βοηθήσει ευπαθείς ομάδες που επηρεάστηκαν από την πανδημία του Covid-19.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει τιμηθεί και βραβευτεί για το έργο της, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την αστυνομική σειρά που έγραψε με το ψευδώνυμο Ρόμπερτ Γκάλμπρεϊθ. Υποστηρίζει πολλές ανθρωπιστικές ενέργειες μέσα από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Volant, ενώ είναι ιδρύτρια του Lumos, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της παιδικής μέριμνας.

Από τότε που μπορεί να θυμηθεί τον εαυτό της, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ήθελε να γίνει συγγραφέας και νιώθει περισσότερο ευτυχισμένη όταν είναι κλεισμένη σ’ ένα δωμάτιο και φτιάχνει ιστορίες. Ζει στη Σκωτία με την οικογένειά της.

Σχετικά με τον εικονογράφο

Ο Τζιμ Φιλντ είναι βραβευμένος εικονογράφος, σχεδιαστής χαρακτήρων και σκηνοθέτης κινούμενων σχεδίων. Έχει εργαστεί σε πολλά και ποικίλα έργα, από μουσικά βίντεο κλιπ και τίτλους εκπομπής, μέχρι διαφημίσεις και βιβλία. Το πρώτο του εικονογραφημένο βιβλίο Cats Ahoy! τιμήθηκε με το βραβείο Booktrust Roald Dahl Funny Prize και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Kate Greenaway. Από τότε έχει εικονογραφήσει μια σειρά από ευπώλητα παιδικά βιβλία που έχουν κερδίσει πολλά βραβεία όπως Oi Frog! και The Lion Inside, τη σειρά μυθοπλασίας για μικρά παιδιά Rabbit and Bear, μυθιστορήματα του David Baddiel, όπως και το πρώτο του προσωπικό εικονογραφημένο βιβλίο ως συγγραφέας-εικονογράφος Monsieur Roscoe – On Holiday, ένα δίγλωσσο βιβλίο το οποίο μαθαίνει στο παιδί τις πρώτες γαλλικές λέξεις.

Ο Τζιμ μεγάλωσε στο Φάρνμπορο, έζησε στο Λονδίνο και τώρα ζει στο Παρίσι με τη γυναίκα του και τη μικρή κόρη τους.

Το γουρουνάκι των Χριστουγέννων θα εκδοθεί στις 12 Οκτωβρίου 2021 σε πάνω από είκοσι χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.