Χαρακτήρες της Disney αντικαθιστούν τους ηθοποιούς σε αφίσες διάσημων ταινιών και σειρών

Ένας καλλιτέχνης, ο Alex Pick αντικατέστησε τους σταρ που πρωταγωνιστούν σε αφίσες διάσημων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών με αγαπημένους χαρακτήρες της Disney.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο Alex επιλέγει πολύ προσεκτικά τους χαρακτήρες που θα αντικαταστήσουν τους σταρ, αναζητώντας χιουμοριστικούς τρόπους να αναδείξει τις αφίσες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ψηφιακή τέχνη: Πώς θα έμοιαζαν οι διάσημοι αν συγχωνεύονταν σε ένα πρόσωπο

#1 Ο Κύριος και η Κυρία Σμιθ (Mr. & Mrs. Smith)

#2 Ο διάβολος φοράει Prada (The Devil Wears Prada)

#3 Τα κακά κορίτσια (Mean girls)

#4 Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump)

#5 Μόνος στο σπίτι (Home alone)

#6 Τιτανικός (Titanic)

#7 Πρόγευμα στο Τίφανυς (Breakfast at Tiffany’s)

#8 Pretty Woman

#9 Το κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς (Clueless)

#10 Sex and the city

#11 Family Guy

#12 Ελίτ (Elit)

#13 The Magic Kids: Three Unlikely Heroes (Die Wolf-Gäng)

#14 Το ημερολόγιο (The Notebook)

#15 Περηφάνια και Προκατάληψη (Pride and Prejudice)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και αναδημιουργεί ιστορικές φιγούρες

Πηγή: BoredPanda