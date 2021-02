10 ρομαντικές σκηνές στο σινεμά που μας έκαναν να πιστέψουμε στην αληθινή αγάπη

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε την αγάπη που συνδέει τους ανθρώπους ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως αυτές που βιώνει σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης.

Το σινεμά μας έχει χαρίσει πολλές ταινίες που «ζέσταναν» λίγο την καρδιά μας με τις αξέχαστες ιστορίες αγάπης, τους πανέμορφους πρωταγωνιστές και φυσικά, τις πιο ρομαντικές σκηνές που είδαμε ποτέ στην μεγάλη οθόνη.

[relart 2]

Εμείς διαλέξαμε τις 10 πιο γλυκιές και ρομαντικές εκδηλώσεις αγάπης που είδαμε ποτέ στον κινηματογράφο και μας έκαναν να ονειρευτούμε πως θα ήταν να τις ζούσαμε και στην πραγματική ζωή. Απολαύστε τις.

#10. Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (2001)

Όταν η Μπρίτζετ (Ρενέ Ζελβέγκερ) συνειδητοποιήσει το λάθος της, αποφασίζει να κυνηγήσει τον Μαρκ (Κόλιν Φερθ) στον δρόμο, με τα εσώρουχα, ενώ χιονίζει, για να απολογηθεί. Εκείνος όμως, την έχει ήδη συγχωρέσει και έτσι κάνουν μαζί μια καινούρια αρχή. Ακολουθεί φιλί και φυσικά, happy end.

#9. Οδηγός Αισιοδοξίας (2012)

Λίγο πριν το τέλος αυτής της υπέροχης ταινίας, ο Πατ (Μπράντλεϊ Κούπερ) ακολουθεί την πληγωμένη Τίφανι (Τζένιφερ Λόρενς) στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να της δώσει ένα τελευταίο γράμμα. Όταν το διαβάσει εκείνη, θα καταλάβει ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως νόμιζε…

#8. Πες το όπως θες (1989)

Μια σκηνή που αντέγραψαν πολλές ρομαντικές κομεντί αργότερα. Όταν ο Λόιντ (Τζον Κιούζακ) προσπαθεί να ξανακερδίσει τη καρδιά της Νταϊάν (Ιόν Σκάι) με ένα τραγούδι που παίζει από κασετόφωνο, έξω από το παράθυρο του δωματίου της.

#7. La La Land (2016)

Μπορεί το οσκαρικό μιούζικαλ να μην είχε το χαρούμενο τέλος που περιμέναμε, όμως μας χάρισε πολλές ρομαντικές σκηνές ντυμένες με υπέροχη μουσική και φωτογραφία, όπως αυτή στο Πλανητάριο Griffith του Λος Άντζελες, όπου ο Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ) και η Μία (Έμα Στόουν) χορεύουν με μαγικό και «αέρινο» τρόπο, έως ότου ανταλλάξουν το πρώτο τους φιλί.

#6. Όταν ο Χάρι Γνώρισε την Σάλι… (1989)

Όλοι θυμούνται την περίφημα άβολη σκηνή στο εστιατόριο. Όμως η συγκεκριμένη σκηνή μας έκανε να κλάψουμε από συγκίνηση και χαρά, όσο καμία άλλη. Στο Πρωτοχρονιάτικο πάρτι της εταιρείας, ο Χάρι (Μπίλι Κρίσταλ) βρίσκει την Σάλι (Μεγκ Ράιαν) και της εκμυστηρεύεται με αλήθεια και θάρρος, όλα όσα φοβόταν να πει. Ακολουθεί η ατάκα: «Βλέπεις τι κάνεις Χάρι; Λες αυτά τα πράγματα και μου είναι αδύνατο να σε μισήσω!».

#5. Περηφάνια και Προκατάληψη (2005)

Η μουσική και το πανέμορφο τοπίο βοηθούν στο να γίνει αυτή η σκηνή μια από τις αγαπημένες μας. Η εξομολόγηση αγάπης του αλαζονικού Ντάρσι (Μάθιου Μακφάντιεν) στην περήφανη Ελίζαμπεθ (Κίρα Νάιτλι) όμως, είναι αυτά που την καθιστούν μια από τις πιο ρομαντικές σκηνές που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά.

#4. Αγάπη είναι… (2003)

Η Κίρα Νάιτλι δέχεται μια ακόμη φορά ερωτική εξομολόγηση, αυτή τη φορά με πιο πρωτότυπο τρόπο. Την Ημέρα των Χριστουγέννων, ο Μαρκ (Άντριου Λίνκολν) αποφασίζει να εκφράσει τον κρυφό και ανεκπλήρωτο έρωτά του προς την όμορφη, αλλά παντρεμένη Τζούλιετ. Αν και η αγάπη του δεν βρήκε ανταπόκριση, ο Μαρκ παραμένει ήρωας των ερωτευμένων, αφού δεν φοβήθηκε την απόρριψη και είπε ειλικρινά όσα αισθανόταν.

#3. Τζέρι Μαγκουάιρ (1996)

Όταν ο Τζέρι Μαγκουάιρ (Τομ Κρουζ) ζητάει συγνώμη από την γυναίκα του Ντόροθι (Ρενέ Ζελβέγκερ) μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους της, ονειρευτήκαμε πως ήμασταν στη θέση της. Αξέχαστες ατάκες («You had me at hello»), ειλικρινή λόγια γεμάτα αγάπη και εκτίμηση προς το άλλο σου μισό και ο Κρουζ στον καλύτερο ρόλο του.

#2. Το Ημερολόγιο (2004)

Μια δυνατή ιστορία αγάπης σε μια από τις πιο ρομαντικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Ο Νόα (Ράιαν Γκόσλινγκ) δεν ξέχασε ποτέ τον μεγάλο του έρωτα, την Άλι (Ρέιτσελ ΜακΆνταμς). Όταν συναντηθούν μετά από χρόνια, θα θυμηθούν όλα όσα τους ένωσαν κάποτε, σε μια παθιασμένη σκηνή φιλιού στη βροχή.

[relart 1]

#1. Τιτανικός (1997)

Τι να πει κανείς για αυτή τη ταινία, που δεν έχει ήδη ειπωθεί. Υπάρχουν πολλές σκηνές που θα μπορούσαν να βρεθούν στη κορυφή αυτής της λίστας, όμως εμείς φυσικά και επιλέξαμε την σκηνή όπου η Ρόουζ (Κέιτ Γουίνσλετ) «πετάει» στην αγκαλιά του Τζακ (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) στην προβλήτα του διάσημου πλοίου. Εμβληματική σκηνή που ανήκει στο πάνθεον των ερωτικών ιστοριών του σινεμά. Άξια.