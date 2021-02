Μισέλ Ομπάμα: Με εκπομπή στο Netflix;

Η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Μισέλ Ομπάμα ενώνει τις δυνάμεις της με το Netflix και θα παρουσιάσει μια εκπομπή μαγειρικής για παιδιά, με στόχο την διάδοση ενός πιο υγιούς μοντέλου διατροφικών συνηθειών ανάμεσα στις μικρότερες ηλικίες. Η εκπομπή, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή της δημοφιλούς πλατφόρμας με την εταιρεία παραγωγής που έχει ιδρύσει το ζεύγος Ομπάμα, θα έχει τίτλο «Waffles + Mochi!» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου 2021.

Λίγα λόγια για την εκπομπή μαγειρικής

Το Netflix περιγράφει την εκπομπή δέκα επεισοδίων ως «μια γαστρονομική περιπέτεια» όπου οι χαρακτήρες-μαριονέτες επιβιβάζονται σε ένα «μαγεμένο καρότσι για ψώνια» για να αναζητήσουν τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο: «Είτε διαλέγουν πατάτες στις Περουβιανές Άνδεις, είτε δοκιμάζουν μπαχαρικά στην Ιταλία, ή φτιάχνουν miso στην Ιαπωνία, οι συγκεκριμένοι φιλοπερίεργοι εξερευνητές αποκαλύπτουν το θαύμα του φαγητού και ανακαλύπτουν ότι κάθε γεύμα αποτελεί μια νέα ευκαιρία να κάνουν καινούριους φίλους».

Εκτός από παραγωγός, η Μισέλ Ομπάμα πρόκειται να υποδυθεί την ιδιοκτήτρια ενός «μαγικού σουπερμάρκετ», στην οποία εργάζονται οι ομότιτλες μαριονέτες, Waffles και Mochi και είναι φίλες με επίδοξους αλλά και καταξιωμένους σεφ, celebrities, παιδιά κ.α., οι οποίοι θα συμμετέχουν ως guest.

Σε ανάρτησή της στο twitter η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε:

«Ανακοινώνω με ενθουσιασμό ότι στις 16 Μαρτίου θα κυκλοφορήσω μια καινούρια εκπομπή στο Netflix, με τίτλο «Waffles + Mochi!», ανυπομονώ οικογένειες και παιδιά από όλο τον κόσμο να μας ακολουθήσουν σε αυτή την περιπέτειά μας, καθώς ανακαλύπτουμε, μαγειρεύουμε, και τρώμε πεντανόστιμο φαγητό από όλες τις γωνιές του πλανήτη».

Περαιτέρω συνεργασίες με το Netflix

Η εκπομπή «Waffles + Miso», της οποίας ο αρχικός τίτλος ήταν «Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents», δεν θα είναι το μοναδικό πρότζεκτ συνεργασίας μεταξύ του ζεύγους Ομπάμα και του Netflix. Η εταιρεία παραγωγή των Ομπάμα Higher Ground Productions περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ όπως το «American Factory», το οποίο εστιάζει σε ένα καλοκαιρινό camp για Α.Μ.Ε.Α.

Με φόντο τη διάδοση ενός πιο υγιεινού μοντέλου διατροφής

Το πρότζεκτ πρόκειται να ενισχύσει διάφορους σκοπούς που κατά καιρούς έχει στηρίξει το ζεύγος Ομπάμα. Η ίδια η Μισέλ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον Λευκό Οίκο, προσπαθούσε να ενθαρρύνει τα παιδιά να τρώνε πιο υγιεινά ως μέρος της πρωτοβουλίας της «Let’s Move». Και είχε προωθήσει μια παγκόσμια κίνηση ενδυνάμωσης των νέων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Girls Opportunity Alliance» για την προαγωγή της εκπαίδευσης.